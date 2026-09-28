Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди
MLS мусобақасининг навбатдаги учрашувида Лионель Месси сафда ҳаракат қилганига қарамамай, Интер Маями сафарда Колумбус Кру жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. СкоттсМиракле-Гро стадионида кечган шиддатли баҳс мезбонларнинг сўнгги дақиқалардаги ғалабали голи билан якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашув давомида майдон эгаларининг тинимсиз прессинги ва босими Интер Маями ҳимоя чизиғини қийин аҳволга солиб қўйган. Жамоа бош мураббийи Лионель Месси ижодкорлигини таъминлаш мақсадида 3-4-3 тактик схемасидан фойдаланганига қарамай, ҳимоядаги хатолар ва интизомсизлик жамоага қимматга тушди.
Ўйин бурилиш нуқтаси ва Лионель Мессининг ҳаракатлариУчрашувнинг бошида Жосеф Мартинез пеналтидан унумли фойдаланиб, Колумбус Кру жамоасини олдинга олиб чиққан эди. Бироқ 33-дақиқада саҳна кўринишига чиққан Лионель Месси ўзининг ёрқин маҳорати эвазига мувозанатни тиклади ва ҳисобни тенглаштирди.
Маями футболчилари тўпга 56 фоиз эгалик қилган бўлсада, рақиб дарвозаси томон атиги учта аниқ зарба бера олди. Колумбус жамоасининг тинимсиз ҳужумлари ўйин охирига келиб ўз самарасини берди ва меҳмонларнинг тактик тузилмаси бардош бера олмади.
Сўнгги дақиқалардаги фожиа ва четлатишИккинчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда ўйин тақдирини ҳал қилган кескин вазиятлар юзага келди. Захирадан майдонга тушган Сантиаго Моралес қисқа вақт ичида иккита сариқ карточка олиб, учрашувнинг 90+6-дақиқасида майдондан четлатилди.
Ўн киши бўлиб қолган Интер Маями бу сонлар фарқини узоқ сақлаб тура олмади. Ҳакам томонидан белгилаб берилган қўшимча дақиқаларнинг тўққизинчи дақиқасида Джамал Тиаре ҳал қилувчи голни уриб, Колумбус Кру жамоасига уч очкони тақдим этди ва Маямининг мағлубиятини муҳрлади.
Изоҳлар 0
…