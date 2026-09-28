Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди

·0·Спорт
Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди

MLS мусобақасининг навбатдаги учрашувида Лионель Месси сафда ҳаракат қилганига қарамамай, Интер Маями сафарда Колумбус Кру жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. СкоттсМиракле-Гро стадионида кечган шиддатли баҳс мезбонларнинг сўнгги дақиқалардаги ғалабали голи билан якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашув давомида майдон эгаларининг тинимсиз прессинги ва босими Интер Маями ҳимоя чизиғини қийин аҳволга солиб қўйган. Жамоа бош мураббийи Лионель Месси ижодкорлигини таъминлаш мақсадида 3-4-3 тактик схемасидан фойдаланганига қарамай, ҳимоядаги хатолар ва интизомсизлик жамоага қимматга тушди.

Ўйин бурилиш нуқтаси ва Лионель Мессининг ҳаракатлари

Учрашувнинг бошида Жосеф Мартинез пеналтидан унумли фойдаланиб, Колумбус Кру жамоасини олдинга олиб чиққан эди. Бироқ 33-дақиқада саҳна кўринишига чиққан Лионель Месси ўзининг ёрқин маҳорати эвазига мувозанатни тиклади ва ҳисобни тенглаштирди.

Маями футболчилари тўпга 56 фоиз эгалик қилган бўлсада, рақиб дарвозаси томон атиги учта аниқ зарба бера олди. Колумбус жамоасининг тинимсиз ҳужумлари ўйин охирига келиб ўз самарасини берди ва меҳмонларнинг тактик тузилмаси бардош бера олмади.

Сўнгги дақиқалардаги фожиа ва четлатиш

Иккинчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда ўйин тақдирини ҳал қилган кескин вазиятлар юзага келди. Захирадан майдонга тушган Сантиаго Моралес қисқа вақт ичида иккита сариқ карточка олиб, учрашувнинг 90+6-дақиқасида майдондан четлатилди.

Ўн киши бўлиб қолган Интер Маями бу сонлар фарқини узоқ сақлаб тура олмади. Ҳакам томонидан белгилаб берилган қўшимча дақиқаларнинг тўққизинчи дақиқасида Джамал Тиаре ҳал қилувчи голни уриб, Колумбус Кру жамоасига уч очкони тақдим этди ва Маямининг мағлубиятини муҳрлади.

Интер МаямиЛионель МессиКолумбус КруMLSФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди21 сентябр 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолди18 сентябр 09:37Интер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинландиИнтер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинланди28 август 09:12Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиИнтер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танлади28 август 03:19Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгилади10 сентябр 12:36Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келди21 август 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди