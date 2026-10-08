Мессининг хайрлашув ўйинидан сўнг Бенин устози кескин норозилик билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Мессининг хайрлашув ўйинидан сўнг Бенин бош мураббийи Гернот Рор Аргентинанинг хавфсизлик хизмати томонидан қўйилган қатъий чекловлар ва рақибнинг муносабатидан норози бўлганини билдирди.
- Учрашув якунида Бенин футболчилари Месси билан футболка алмашиш ёки суратга тушиш имкониятидан маҳрум бўлган.
Лионель Мессининг миллий терма жамоа либосидаги сўнгги хайрлашув баҳси майдонда ҳақиқий байрам руҳида ўтган бўлса-да, учрашув якунида кийиниш хоналари йўлагида кутилмаган норозилик юзага келди. Аргентинага қарши майдонга тушган Бенин миллий терма жамоаси бош мураббийи Гернот Рор рақиб томоннинг муносабати ва хавфсизлик хизматининг ҳаддан ташқари қаттиққўллигидан ҳафсаласи пир бўлганини очиқ билдирди.
Африкалик футболчилар дунё юлдузлари, хусусан, Месси билан футболка алмашиш ва эсдалик суратга тушиш илинжида бўлган, бироқ уларнинг бу нияти тўлиқ пучга чиққан.
«Ҳатто йўлакка ҳам киритмади»: Стадион остидаги чекловлар
Бенин устози учрашув якунлангач юзага келган вазият бўйича ўз эътирозларини ошкор қилди:
Қатъий тўсиқ: Баҳс тугагач, стадион хавфсизлик ходимлари Бенин терма жамоаси аъзоларини Аргентина кийиниш хонаси жойлашган секторга мутлақо яқинлаштирмаган;
Алмашилмаган либослар: «Биз либосларимизни олиб, рақиб билан алмашишни жуда истагандик. Футболчиларимиз умид билан кутишди, келишишга уриндик, аммо барча ҳаракатларимиз зое кетди», — дея куюнди Гернот Рор;
Суратга тушиш имконияти йўқлиги: Ҳатто тарихий кунда Лионель Месси билан эсдалик учун биргина фотосурат олишга ҳам рухсат берилмаган.
Лионель Скалони билан кечган ярим соатлик кутиш
Гернот Рор вазиятни юмшатиш мақсадида Аргентина устози Лионель Скалонига юзланишга мажбур бўлган:
2018 йилги эсдалик: Рор 2018 йилги Жаҳон чемпионатида (Нигерияга қарши ўйиндан сўнг) Месси дастхат қўйиб берган қадрли либосни Скалонига топширган;
Қайта олинган дастхат: Скалони либосни олиб кириб, Мессидан яна бир бор имзо қўйдириб чиққан ва уни Бенин устозига қайтариб берган;
Мураббий сабри: «Мен ярим соат кутиб туришимга тўғри келди. Майли, бу мен учун муаммо эмас, лекин йигитларимизнинг қуруқ қўл билан қолгани ачинарли», — дея қўшимча қилди мураббий.
Майдондаги триумф ва парда ортидаги совуққонлик
Маълумот учун, Аргентина терма жамоаси мазкур учрашувда Бенин устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Учрашувда тўлиқ бенефис кўрсатган Месси битта гол уриб, иккита голли узатмага муаллифлик қилди ва ўз терма жамоаси билан чиройли хайрлашди.
Бироқ афсонавий сардорнинг ушбу тантанали видолашуви рақиб жамоа аъзолари учун ташкилий жиҳатдан анча нохуш ва совуқ таассуротлар билан хотиранда қоладиган бўлди.
Изоҳлар 0
…