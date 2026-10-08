Мессининг хайрлашув ўйинидан сўнг Бенин устози кескин норозилик билдирди

·10·Спорт
Мессининг хайрлашув ўйинидан сўнг Бенин устози кескин норозилик билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Мессининг хайрлашув ўйинидан сўнг Бенин бош мураббийи Гернот Рор Аргентинанинг хавфсизлик хизмати томонидан қўйилган қатъий чекловлар ва рақибнинг муносабатидан норози бўлганини билдирди.
  • Учрашув якунида Бенин футболчилари Месси билан футболка алмашиш ёки суратга тушиш имкониятидан маҳрум бўлган.

Лионель Мессининг миллий терма жамоа либосидаги сўнгги хайрлашув баҳси майдонда ҳақиқий байрам руҳида ўтган бўлса-да, учрашув якунида кийиниш хоналари йўлагида кутилмаган норозилик юзага келди. Аргентинага қарши майдонга тушган Бенин миллий терма жамоаси бош мураббийи Гернот Рор рақиб томоннинг муносабати ва хавфсизлик хизматининг ҳаддан ташқари қаттиққўллигидан ҳафсаласи пир бўлганини очиқ билдирди.

Африкалик футболчилар дунё юлдузлари, хусусан, Месси билан футболка алмашиш ва эсдалик суратга тушиш илинжида бўлган, бироқ уларнинг бу нияти тўлиқ пучга чиққан.

«Ҳатто йўлакка ҳам киритмади»: Стадион остидаги чекловлар

Бенин устози учрашув якунлангач юзага келган вазият бўйича ўз эътирозларини ошкор қилди:

  • Қатъий тўсиқ: Баҳс тугагач, стадион хавфсизлик ходимлари Бенин терма жамоаси аъзоларини Аргентина кийиниш хонаси жойлашган секторга мутлақо яқинлаштирмаган;

  • Алмашилмаган либослар: «Биз либосларимизни олиб, рақиб билан алмашишни жуда истагандик. Футболчиларимиз умид билан кутишди, келишишга уриндик, аммо барча ҳаракатларимиз зое кетди», — дея куюнди Гернот Рор;

  • Суратга тушиш имконияти йўқлиги: Ҳатто тарихий кунда Лионель Месси билан эсдалик учун биргина фотосурат олишга ҳам рухсат берилмаган.

Лионель Скалони билан кечган ярим соатлик кутиш

Гернот Рор вазиятни юмшатиш мақсадида Аргентина устози Лионель Скалонига юзланишга мажбур бўлган:

  • 2018 йилги эсдалик: Рор 2018 йилги Жаҳон чемпионатида (Нигерияга қарши ўйиндан сўнг) Месси дастхат қўйиб берган қадрли либосни Скалонига топширган;

  • Қайта олинган дастхат: Скалони либосни олиб кириб, Мессидан яна бир бор имзо қўйдириб чиққан ва уни Бенин устозига қайтариб берган;

  • Мураббий сабри: «Мен ярим соат кутиб туришимга тўғри келди. Майли, бу мен учун муаммо эмас, лекин йигитларимизнинг қуруқ қўл билан қолгани ачинарли», — дея қўшимча қилди мураббий.

Майдондаги триумф ва парда ортидаги совуққонлик

Маълумот учун, Аргентина терма жамоаси мазкур учрашувда Бенин устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Учрашувда тўлиқ бенефис кўрсатган Месси битта гол уриб, иккита голли узатмага муаллифлик қилди ва ўз терма жамоаси билан чиройли хайрлашди.

Бироқ афсонавий сардорнинг ушбу тантанали видолашуви рақиб жамоа аъзолари учун ташкилий жиҳатдан анча нохуш ва совуқ таассуротлар билан хотиранда қоладиган бўлди.

Лионель МессиБенин миллий терма жамоасиГернот РорМесси либослари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирди5 октябр 19:53Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтди6 октябр 12:52Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиКеча 09:03Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди1 октябр 11:32Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади22 сентябр 15:33Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасСтеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмас6 октябр 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?