Шон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC собиқ чемпиони Шон Стрикленд ва машҳур инсайдер Ариел Хелвани ўртасида ижтимоий тармоқларда кескин жанжал юз берди.
- Можаро Хелвани Стрикленднинг UFCъдан кам маош олишидан нолиши ноўринлигини таъкидлаганидан сўнг бошланди, чунки у шартномани ўз ихтиёри билан имзолаган.
- Стрикленд эса жавобан Хелванини нохолисликда, «зулук»ликда ва шахсий адоватда айблади.
- Бу тортишув ММА оламида жангчиларнинг гонорарлари масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Таниқли спорт инсайдери ва журналист Ариэль Хельвани ҳамда UFC собиқ чемпиони Шон Стрикленд ўртасида ижтимоий тармоқларда кескин даҳанаки жанг юз берди. Можаро Хельванининг Стрикленд UFC томонидан таклиф этилган кам маошдан нолиши ноўрин эканини ва у шартномани ўз ихтиёри билан имзолаганини таъкидлашидан сўнг авж олди.
Бунга жавобан америкалик жангчи журналистни холисликни йўқотганликда, «зулук»ликда ва шахсий адоватда очиқ айблади.
Хельвани: «Сен шартларга рози бўлиб имзо чекдинг, куч барибир UFC қўлида»
Ариэль Хельвани ўз чиқишида жангчиларнинг молиявий аҳволи ва Стрикленднинг қарорига қуйидагича баҳо берди:
Маош масаласи ва шахсий танлов: «Стриклендни кам маош олаётганидан хафа бўлгани учун асло айбламайман. Менимча, барча жангчиларга кўпроқ ҳақ тўланиши керак. Аммо охир-оқибат у барибир UFC билан янги битимни имзолади»;
Шартнома масъулияти: «Шунинг учун ҳам бу ерда унга ачинадиганлар кам. Шон, сен шартларга рози бўлдинг, имзо чекдинг. Биламизки, бутун куч UFC томонда. Энди сен шартномани қайта кўриб чиқишни талаб қила олмайсан. Ҳатто битта ғалабадан кейин ҳам кетиб қола олмайсан!» — деди Хельвани.
Стрикленднинг кескин жавоби: «Ариэль — Дана айтгандек зулук»
Очиқ ва кескин баёнотлари билан танилган Шон Стрикленд инсайдернинг танқидига ўта кескин ва ҳиссиётларга бой тарзда жавоб қайтарди:
Шахсий нафрат: «Жин урсин, Ариэлдан нафратланаман. Исроилни қўллаб-қувватлашни тўхтатганимдан бери у менинг биринчи рақамли душманимга айланди...»;
Нохолислик айблови: «Хельвани, сен интернетдаги энг нохолис инсонсан»;
Дана Уайтнинг эски гапи: «Ариэлга дуч келсанг, унинг зулук эканини дарҳол тушунасан. Дана Уайт буни биринчи кундаёқ айтган эди», — дея фикрини якунлади жангчи.
ММА оламининг икки машҳур вакили ўртасидаги бу тортишув мухлислар ўртасида катта шов-шув келтириб чиқарди ва UFC'даги жангчилар гонорарлари мавзусини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…