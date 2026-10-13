Шон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилди

·17·Дунё
Шон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC собиқ чемпиони Шон Стрикленд ва машҳур инсайдер Ариел Хелвани ўртасида ижтимоий тармоқларда кескин жанжал юз берди.
  • Можаро Хелвани Стрикленднинг UFCъдан кам маош олишидан нолиши ноўринлигини таъкидлаганидан сўнг бошланди, чунки у шартномани ўз ихтиёри билан имзолаган.
  • Стрикленд эса жавобан Хелванини нохолисликда, «зулук»ликда ва шахсий адоватда айблади.
  • Бу тортишув ММА оламида жангчиларнинг гонорарлари масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Таниқли спорт инсайдери ва журналист Ариэль Хельвани ҳамда UFC собиқ чемпиони Шон Стрикленд ўртасида ижтимоий тармоқларда кескин даҳанаки жанг юз берди. Можаро Хельванининг Стрикленд UFC томонидан таклиф этилган кам маошдан нолиши ноўрин эканини ва у шартномани ўз ихтиёри билан имзолаганини таъкидлашидан сўнг авж олди.

Бунга жавобан америкалик жангчи журналистни холисликни йўқотганликда, «зулук»ликда ва шахсий адоватда очиқ айблади.

Хельвани: «Сен шартларга рози бўлиб имзо чекдинг, куч барибир UFC қўлида»

Ариэль Хельвани ўз чиқишида жангчиларнинг молиявий аҳволи ва Стрикленднинг қарорига қуйидагича баҳо берди:

  • Маош масаласи ва шахсий танлов: «Стриклендни кам маош олаётганидан хафа бўлгани учун асло айбламайман. Менимча, барча жангчиларга кўпроқ ҳақ тўланиши керак. Аммо охир-оқибат у барибир UFC билан янги битимни имзолади»;

  • Шартнома масъулияти: «Шунинг учун ҳам бу ерда унга ачинадиганлар кам. Шон, сен шартларга рози бўлдинг, имзо чекдинг. Биламизки, бутун куч UFC томонда. Энди сен шартномани қайта кўриб чиқишни талаб қила олмайсан. Ҳатто битта ғалабадан кейин ҳам кетиб қола олмайсан!» — деди Хельвани.

Стрикленднинг кескин жавоби: «Ариэль — Дана айтгандек зулук»

Очиқ ва кескин баёнотлари билан танилган Шон Стрикленд инсайдернинг танқидига ўта кескин ва ҳиссиётларга бой тарзда жавоб қайтарди:

  • Шахсий нафрат: «Жин урсин, Ариэлдан нафратланаман. Исроилни қўллаб-қувватлашни тўхтатганимдан бери у менинг биринчи рақамли душманимга айланди...»;

  • Нохолислик айблови: «Хельвани, сен интернетдаги энг нохолис инсонсан»;

  • Дана Уайтнинг эски гапи: «Ариэлга дуч келсанг, унинг зулук эканини дарҳол тушунасан. Дана Уайт буни биринчи кундаёқ айтган эди», — дея фикрини якунлади жангчи.

ММА оламининг икки машҳур вакили ўртасидаги бу тортишув мухлислар ўртасида катта шов-шув келтириб чиқарди ва UFC'даги жангчилар гонорарлари мавзусини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Ариэль ХельваниШон СтриклендUFCДана Уайт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?Кеча 07:04Шон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилдиШон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилди10 октябр 07:13Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?20 август 10:02«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди19 август 14:53«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?19 сентябр 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда