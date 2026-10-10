Шон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилди

·16·Спорт
Шон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Шон Стрикленд ташкилот раҳбариятини жангчиларга муносиб молиявий таъминот бермаётганини танқид қилиб, профессионал боксга ўтишини эълон қилди.
  • Унинг фикрича, UFC чемпионларнинг соғлиғи ва меросидан фойдаланиб, уларнинг келажагини таъминламайди, бу эса спортчиларнинг молиявий муҳтожлик ортидан фаолиятини вақтида якунлай олмаслигига олиб келади.

UFC ўрта вазн тоифаси чемпиони, ташкилотнинг энг очиқкўнгил ва шов-шувли жангчиларидан бири Шон Стрикленд промоушен раҳбарияти манзилига кескин айбловлар ёғдирди. Америкалик спортчи ММАни тарк этиб, профессионал боксга ўтиш ниятида эканини яна бир бор расман тасдиқлади ҳамда яккакураш оламида кўпчилик очиқ гапиришга ботинмайдиган гонорарлар муаммосини кўтариб чиқди.

Стрикленд ўз ижтимоий тармоқларида видеомурожаат эълон қилиб, Дана Уайт ташкилоти чемпионлар соғлиғи ва меросидан фойдаланиб, уларга муносиб молиявий таъминот бермаётганини таъкидлади.

«Сўнггида қаттиқ нокаутга учрашади»: Промоушен сиёсатига кескин эътироз

Шон Стрикленд чемпионларнинг спортдан кейинги аянчли тақдири бевосита UFC сиёсати маҳсули эканини очиқлади:

  • Мажбурий қайтишлар гирдоби: «UFC ҳақида ҳамма сукут сақлайдиган ҳақиқатни айтмоқчиман. Ҳақиқий чемпионларга қаранг: улар енгилади, кейин яна қайтишади, яна бир неча бор жанг қилиб, охирида оғир нокаутга учрашади. Сабаби — ташкилот сени ўша ерда ушлаб туради, аммо келажагингни таъминлайдиган даражада пул тўламайди»;

  • Мероснинг барбод бўлиши: Жангчининг фикрича, спортчилар молиявий муҳтожлик ортидан фаолиятини вақтида якунлай олмайди ва йиллар давомида тўплаган обрўсини бой беради: «Натижада ўзинг яратган меросингни барбод қилишга мажбур бўласан. Мен бундай тақдирни хоҳламайман».

Бокс режаси ва октагондаги ультиматум

Ўрта вазн чемпиони эндиликда бор эътиборини рингга қаратмоқчи:

  • Бокс камари нишонда: «Бу энди менга қизиқ эмас. Профессионал бокс билан шуғулланиб, у ерда жаҳон чемпионлик камарини ютиб олмоқчиман. Ҳозирда жамоам билан шу масалани ҳал қилиш устида ишлаяпмиз»;

  • Ташкилотга очиқ огоҳлантириш: Агар UFC уни шартнома асосида октагонда жанг қилишга мажбурласа, Стрикленд мухлисларга томошабоп жанг бермаслигини яширмади: «Агар рози бўлмай, жангга мажбурлашса — муаммо йўқ. Октагонда шунчаки туриб, зарбалардан қочаман ва очко йиғаман. Мухлислар ҳуштак чалишадими? Мен ҳам қўшилиб ҳуштак чаламан. Пулимни оламан ва кетаман».

Стрикленднинг бой фаолияти: 2008 йилдан UFC 328 гача

Шон Стрикленд замонавий ММАнинг энг тажрибали вакилларидан бири саналади:

  • Рекорд кўрсаткич: У профессионал ММАдаги фаолиятини 2008 йил март ойида бошлаган бўлиб, шу кунгача 31 та ғалаба (16 таси муддатидан олдин) ва 7 та мағлубият қайд этган;

  • Сўнгги триумф: Стрикленд ўзининг охирги жангини UFC 328 турнири доирасида мағлубиятсиз келаётган даъвогар Хамзат Чимаевга қарши ўтказиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган ва чемпионлик камарини ҳимоя қилган эди.

Амалдаги чемпионнинг бундай исёнкор баёноти ва бокс сари очиқ қадами UFC раҳбарияти билан муносабатларни қай даражада кескинлаштириши ҳозирча очиқ қолмоқда.

Шон СтриклендUFCДана УайтUFC 328
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилдиХамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди6 октябр 22:47Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?20 август 10:02«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди19 август 14:53«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?19 сентябр 11:36Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтарди14 сентябр 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?