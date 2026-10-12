UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC президенти Дана Уайт, Шон Стрикленднинг профессионал боксда муваффақият қозониш имкониятини йўқ деб баҳолади.
- Уайтнинг фикрича, аралаш жанг санъати усталари учун боксга ўтиш одатда яхши натижа бермайди, гарчи Стрикленд кучли зарбаларга эга бўлса-да.
- Стрикленднинг Зуффа Бохинг промоушени орқали Жей Опетайяга қарши жанг қилиш истаги ҳам Уайт томонидан рад этилди.
UFC президенти Дана Уайт ташкилотнинг ўрта вазн тоифасидаги чемпиони Шон Стрикленднинг профессионал боксга ўтиш истаги ва чемпионлик камаридан воз кечиш ҳақидаги шов-шувли баёнотларига муносабат билдирди. Стрикленд ва лига ўртасида гонорарлар борасида очиқ низо авж олган бир вазиятда промоушен раҳбари октагон юлдузларининг рингда муваффақият қозонишига ишонмаслигини билдирди.
Power Slap лойиҳаси доирасида Нина Драмага берган интервьюсида Уайт спортчининг зарба кучини эътироф этган бўлса-да, бокс элитаси билан тўқнашув ҳақиқатдан йироқ эканини очиқ айтди.
«Унинг имконияти борми? Йўқ!»: Уайтнинг муносабати
UFC раҳбари аралаш жанг санъати усталарининг бокс рингига чиқишига оид қарашларини яшириб ўтирмади:
Тажриба ва реаллик: «Менимча, ММАдан боксга ўтиш ҳеч қачон яхши натижа билан якунланмайди. Аммо Стрикленд бақувват йигит ва зарбаларни яхши беради», — дея қайд этди Дана Уайт;
Опетайя билан жанг истиқболи: Ундан Стрикленднинг Zuffa Boxing промоушени орқали биринчи оғир вазн (крузервейт) тоифаси чемпиони Жей Опетайяга қарши кечиши мумкин бўлган баҳсдаги имкониятлари ҳақида сўралганда, Уайт биргина қисқа жавоб билан чекланди: «Йўқ».
Камардан воз кечиш билан таҳдид: Пул можароси нимадан бошланди?
Шон Стрикленднинг бокс ҳақидаги баёнотлари замирида ташкилот билан янги молиявий низо ётибди:
Имомовга қарши реванш ва гонорар: Чемпион Насурдин Имомов билан бўлажак эҳтимолий реванш жанги учун таклиф қилинган гонорар миқдоридан норози бўлиб, ижтимоий тармоқларда тўловларни сезиларли даражада оширишни талаб қилди;
Бокс билан босим ўтказиш: Агар талаблар қондирилмаса, Стрикленд UFC чемпионлик камарини шунчаки топширишга ва каттароқ даромад илинжида боксда кучини синаб кўришга тайёрлигини очиқ маълум қилди.
Шартнома тўсиғи: Ташкилот ён бермоқчи эмас
Шунга қарамай, Стрикленднинг бокс рингига мустақил чиқиб кетиши деярли имконсиз:
Юридик боғлиқлик: Чемпион амалдаги шартнома орқали UFC промоушенига қатъий боғланган;
Лиганинг позицияси: Ташкилот спортчига у ўзи истаган миқдордаги қўшимча пулларни тўлашга мажбур эмас, шунингдек, уни шартномавий мажбуриятларини бажармасдан туриб ёндош лойиҳаларга қўйиб юбормайди.
Шон Стрикленднинг лига билан бўлган бундай очиқ қарама-қаршилиги унга каттароқ шартнома олиб келадими ёки чемпионлик камаридан маҳрум бўлишига сабаб бўладими — бу масала яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…