UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?

·46·Спорт
UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC президенти Дана Уайт, Шон Стрикленднинг профессионал боксда муваффақият қозониш имкониятини йўқ деб баҳолади.
  • Уайтнинг фикрича, аралаш жанг санъати усталари учун боксга ўтиш одатда яхши натижа бермайди, гарчи Стрикленд кучли зарбаларга эга бўлса-да.
  • Стрикленднинг Зуффа Бохинг промоушени орқали Жей Опетайяга қарши жанг қилиш истаги ҳам Уайт томонидан рад этилди.

UFC президенти Дана Уайт ташкилотнинг ўрта вазн тоифасидаги чемпиони Шон Стрикленднинг профессионал боксга ўтиш истаги ва чемпионлик камаридан воз кечиш ҳақидаги шов-шувли баёнотларига муносабат билдирди. Стрикленд ва лига ўртасида гонорарлар борасида очиқ низо авж олган бир вазиятда промоушен раҳбари октагон юлдузларининг рингда муваффақият қозонишига ишонмаслигини билдирди.

Power Slap лойиҳаси доирасида Нина Драмага берган интервьюсида Уайт спортчининг зарба кучини эътироф этган бўлса-да, бокс элитаси билан тўқнашув ҳақиқатдан йироқ эканини очиқ айтди.

«Унинг имконияти борми? Йўқ!»: Уайтнинг муносабати

UFC раҳбари аралаш жанг санъати усталарининг бокс рингига чиқишига оид қарашларини яшириб ўтирмади:

  • Тажриба ва реаллик: «Менимча, ММАдан боксга ўтиш ҳеч қачон яхши натижа билан якунланмайди. Аммо Стрикленд бақувват йигит ва зарбаларни яхши беради», — дея қайд этди Дана Уайт;

  • Опетайя билан жанг истиқболи: Ундан Стрикленднинг Zuffa Boxing промоушени орқали биринчи оғир вазн (крузервейт) тоифаси чемпиони Жей Опетайяга қарши кечиши мумкин бўлган баҳсдаги имкониятлари ҳақида сўралганда, Уайт биргина қисқа жавоб билан чекланди: «Йўқ».

Камардан воз кечиш билан таҳдид: Пул можароси нимадан бошланди?

Шон Стрикленднинг бокс ҳақидаги баёнотлари замирида ташкилот билан янги молиявий низо ётибди:

  • Имомовга қарши реванш ва гонорар: Чемпион Насурдин Имомов билан бўлажак эҳтимолий реванш жанги учун таклиф қилинган гонорар миқдоридан норози бўлиб, ижтимоий тармоқларда тўловларни сезиларли даражада оширишни талаб қилди;

  • Бокс билан босим ўтказиш: Агар талаблар қондирилмаса, Стрикленд UFC чемпионлик камарини шунчаки топширишга ва каттароқ даромад илинжида боксда кучини синаб кўришга тайёрлигини очиқ маълум қилди.

Шартнома тўсиғи: Ташкилот ён бермоқчи эмас

Шунга қарамай, Стрикленднинг бокс рингига мустақил чиқиб кетиши деярли имконсиз:

  • Юридик боғлиқлик: Чемпион амалдаги шартнома орқали UFC промоушенига қатъий боғланган;

  • Лиганинг позицияси: Ташкилот спортчига у ўзи истаган миқдордаги қўшимча пулларни тўлашга мажбур эмас, шунингдек, уни шартномавий мажбуриятларини бажармасдан туриб ёндош лойиҳаларга қўйиб юбормайди.

Шон Стрикленднинг лига билан бўлган бундай очиқ қарама-қаршилиги унга каттароқ шартнома олиб келадими ёки чемпионлик камаридан маҳрум бўлишига сабаб бўладими — бу масала яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.

Дана УайтШон СтриклендUFCZuffa Boxing
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилдиШон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилди10 октябр 07:13Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?20 август 10:02«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди19 август 14:53«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?19 сентябр 11:36Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилдиХамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди6 октябр 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди