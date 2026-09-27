Луижи Ди Бьяжо Ўзбекистонга 0:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!

·80·Спорт
Луижи Ди Бьяжо Ўзбекистонга 0:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нагоя–2026 Осиё ўйинларининг футбол турнирида Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Саудия Арабистони устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Саудия Арабистони бош мураббийи Луижи Ди Бяжо мағлубият учун баҳона қидирмаслигини, Ўзбекистоннинг кескин юксалишини ва таркибида Осиё чемпионларининг борлигини тан олди.
  • Ди Бяжо ўз жамоасига ушбу тажрибадан тўғри хулоса чиқаришни ва келажакда яхшироқ ҳаракат қилишни сўради.

Японияда ўтаётган Нагоя–2026 Осиё ўйинларининг футбол турнирида Ўзбекистон олимпия терма жамоасининг Саудия Арабистони устидан қозонган 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси қитъа бўйлаб кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Учрашув якунлангач, саудияликларнинг италиялик бош мураббийи Луижи Ди Бьяжо матбуот анжуманида очиқ ва мардона чиқиш қилиб, ўз шогирдларидан бошларини баланд кўтаришни ҳамда ушбу аччиқ тажрибадан тўғри хулоса чиқаришни сўради.

Ди Бьяжонинг таъкидлашича, Ўзбекистон таркибида ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионлари тўп сураётгани ва ўзбек футболи ҳозирда кескин юксалиш босқичини бошдан кечираётгани туфайли баҳс оғир бўлиши олдиндан маълум эди. Италиялик мутахассис жавобсиз 3 та тўп ўтказиб юборилгани учун ҳеч қандай баҳона қидирмаслигини, бироқ жамоалар ўртасидаги фарқ жуда улкан эмаслигини айтиб, ўз жамоаси турнирда қитъанинг икки гиганти — Жанубий Корея ва Ўзбекистон билан тўқнаш келиб, Ғарбий Осиё ва араб дунёсидан чоракфиналга чиққан ягона вакил бўлганини эслатиб ўтди.

«3:0 ҳисоби, баҳоналарсиз тан олиш ва ўзбек футболи танқиди»: Ди Бьяжо баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Саудия Арабистони олимпия термаси бош мураббийининг чиқишидан энг муҳим расмий тезислар:

  • Мағлубият учун баҳона қидирилмади: Луижи Ди Бьяжо 0:3 ҳисобидаги мағлубиятни совуққонлик билан тан олиб, жамоаси бундан яхшироқ ҳаракат қилиши кераклигини урғулади;

  • Ўзбекистоннинг кескин юксалиши тан олинди: Мураббий рақиб сафида қитъа чемпионлари жамланганини ва ўзбек футболи айни пайтда энг юқори ўсиш даврида эканини эътироф этди;

  • Ҳужумдаги самарасизлик асосий муаммо бўлди: Саудияликларнинг ҳужумда хавф ярата олмагани ва голли вазиятлардан фойдаланмагани мураббийлар штабининг асосий норозилигига сабаб бўлди;

  • Араб дунёсининг ягона вакили: Саудия Арабистони U-21 жамоаси Нагоя–2026 чоракфиналига қадар етиб келган ягона араб ва Ғарбий Осиё термаси бўлгани қайд этилди;

  • Ёшларга оталик далдаси: Италиялик мутахассис ўз шогирдларига бошни эгмасдан, келажакдаги катта мусобақалар учун тажриба тўплашни вазифа қилиб қўйди.

Нагоя–2026: Ўзбекистон ва Саудия Арабистони тўқнашуви кўрсаткичлари таққоси

Чоракфинал баҳси ва жамоаларнинг мусобақадаги йўли таснифи:

Мезонлар ва кўрсаткичлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси

Саудия Арабистони U-21 терма жамоаси

Чоракфинал натижаси

3 : 0 (Яримфинал йўлланмаси қўлга киритилди)

0 : 3 (Мусобақадаги иштироки якунланди)

Таркиб салоҳияти ва тажриба

Ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионлари ва асосий кучлар

Нагоя–2026 да тажриба орттираётган ёш таркиб

Мусобақадаги йўли

Барча ўйинларда ишончли ғалабалар серияси

Қатарни енгди, Кореяга (0:2) ва Ўзбекистонга (0:3) ютқазди

Ўйин услуби ва самарадорлик

Юқори босим, аниқ якунловчи ҳужум ва мустаҳкам ҳимоя

Ҳужумда якунловчи зарбалар етишмовчилиги ва пала-партишлик

Минтақавий мақоми

Қитъанинг мутлақ етакчиси ва бош фаворитларидан бири

Чоракфиналга чиққан Ғарбий Осиёнинг ягона вакили

Футбол экспертизаси: Нега Ди Бьяжонинг тан олиши ўзбек футболи учун катта баҳо?

Европа ва Осиё футболи шарҳловчилари ҳамда халқаро спорт экспертларининг хулосалари:

  • «Италиялик мутахассиснинг холис эътирофи»: Италиянинг «Рома», «Интер» клублари ва Италия ёшлар термасида ишлаган Ди Бьяжо каби тажрибали мураббийнинг Ўзбекистон футболидаги кескин ривожланишни алоҳида кўрсатиб ўтиши — тизимли ислоҳотларнинг халқаро майдондаги расмий тан олинишидир;

  • Саудияликларнинг 0:3 га лол қолиши: Инфратузилмаси ва маблағи бўйича Осиёда тенгсиз бўлган Саудия Арабистони футбол тизимининг вакиллари майдонда ўзбек йигитларининг жисмоний, тактик ва руҳий устунлиги қаршисида чорасиз қолди;

  • Осиё ўйинларидаги олтин пойдевор: Чоракфиналда Саудиядек жиддий рақибни 3:0 ҳисобида доғда қолдириш Ўзбекистон олимпия термасига яримфинал олдидан улкан психологик ишонч ва мутлақ фаворитлик мақомини тақдим этди.

Сизнингча, Луижи Ди Бьяжонинг «Ўзбекистон кескин ривожланиш даврини бошдан кечирмоқда» деган эътирофи миллий футболимизнинг янги олтин авлоди шаклланганини тўлиқ тасдиқлайдими? Саудияни 3:0 ҳисобида таслим этган вакилларимиз Нагоя–2026 Осиё ўйинларининг чемпионлик олтин медалини ютиб ола оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг янги тарихий зафари таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Нагоя-2026Ўзбекистон олимпия терма жамоасиСаудия Арабистони U-21Луїжи Ди Бьяжо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этди5 сентябр 08:01Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!Бугун 19:59Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:21«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди20 сентябр 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди