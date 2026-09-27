Луижи Ди Бьяжо Ўзбекистонга 0:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нагоя–2026 Осиё ўйинларининг футбол турнирида Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Саудия Арабистони устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Саудия Арабистони бош мураббийи Луижи Ди Бяжо мағлубият учун баҳона қидирмаслигини, Ўзбекистоннинг кескин юксалишини ва таркибида Осиё чемпионларининг борлигини тан олди.
- Ди Бяжо ўз жамоасига ушбу тажрибадан тўғри хулоса чиқаришни ва келажакда яхшироқ ҳаракат қилишни сўради.
Японияда ўтаётган Нагоя–2026 Осиё ўйинларининг футбол турнирида Ўзбекистон олимпия терма жамоасининг Саудия Арабистони устидан қозонган 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси қитъа бўйлаб кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Учрашув якунлангач, саудияликларнинг италиялик бош мураббийи Луижи Ди Бьяжо матбуот анжуманида очиқ ва мардона чиқиш қилиб, ўз шогирдларидан бошларини баланд кўтаришни ҳамда ушбу аччиқ тажрибадан тўғри хулоса чиқаришни сўради.
Ди Бьяжонинг таъкидлашича, Ўзбекистон таркибида ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионлари тўп сураётгани ва ўзбек футболи ҳозирда кескин юксалиш босқичини бошдан кечираётгани туфайли баҳс оғир бўлиши олдиндан маълум эди. Италиялик мутахассис жавобсиз 3 та тўп ўтказиб юборилгани учун ҳеч қандай баҳона қидирмаслигини, бироқ жамоалар ўртасидаги фарқ жуда улкан эмаслигини айтиб, ўз жамоаси турнирда қитъанинг икки гиганти — Жанубий Корея ва Ўзбекистон билан тўқнаш келиб, Ғарбий Осиё ва араб дунёсидан чоракфиналга чиққан ягона вакил бўлганини эслатиб ўтди.
«3:0 ҳисоби, баҳоналарсиз тан олиш ва ўзбек футболи танқиди»: Ди Бьяжо баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Саудия Арабистони олимпия термаси бош мураббийининг чиқишидан энг муҳим расмий тезислар:
Мағлубият учун баҳона қидирилмади: Луижи Ди Бьяжо 0:3 ҳисобидаги мағлубиятни совуққонлик билан тан олиб, жамоаси бундан яхшироқ ҳаракат қилиши кераклигини урғулади;
Ўзбекистоннинг кескин юксалиши тан олинди: Мураббий рақиб сафида қитъа чемпионлари жамланганини ва ўзбек футболи айни пайтда энг юқори ўсиш даврида эканини эътироф этди;
Ҳужумдаги самарасизлик асосий муаммо бўлди: Саудияликларнинг ҳужумда хавф ярата олмагани ва голли вазиятлардан фойдаланмагани мураббийлар штабининг асосий норозилигига сабаб бўлди;
Араб дунёсининг ягона вакили: Саудия Арабистони U-21 жамоаси Нагоя–2026 чоракфиналига қадар етиб келган ягона араб ва Ғарбий Осиё термаси бўлгани қайд этилди;
Ёшларга оталик далдаси: Италиялик мутахассис ўз шогирдларига бошни эгмасдан, келажакдаги катта мусобақалар учун тажриба тўплашни вазифа қилиб қўйди.
Нагоя–2026: Ўзбекистон ва Саудия Арабистони тўқнашуви кўрсаткичлари таққоси
Чоракфинал баҳси ва жамоаларнинг мусобақадаги йўли таснифи:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Саудия Арабистони U-21 терма жамоаси
Чоракфинал натижаси
3 : 0 (Яримфинал йўлланмаси қўлга киритилди)
0 : 3 (Мусобақадаги иштироки якунланди)
Таркиб салоҳияти ва тажриба
Ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионлари ва асосий кучлар
Нагоя–2026 да тажриба орттираётган ёш таркиб
Мусобақадаги йўли
Барча ўйинларда ишончли ғалабалар серияси
Қатарни енгди, Кореяга (0:2) ва Ўзбекистонга (0:3) ютқазди
Ўйин услуби ва самарадорлик
Юқори босим, аниқ якунловчи ҳужум ва мустаҳкам ҳимоя
Ҳужумда якунловчи зарбалар етишмовчилиги ва пала-партишлик
Минтақавий мақоми
Қитъанинг мутлақ етакчиси ва бош фаворитларидан бири
Чоракфиналга чиққан Ғарбий Осиёнинг ягона вакили
Футбол экспертизаси: Нега Ди Бьяжонинг тан олиши ўзбек футболи учун катта баҳо?
Европа ва Осиё футболи шарҳловчилари ҳамда халқаро спорт экспертларининг хулосалари:
«Италиялик мутахассиснинг холис эътирофи»: Италиянинг «Рома», «Интер» клублари ва Италия ёшлар термасида ишлаган Ди Бьяжо каби тажрибали мураббийнинг Ўзбекистон футболидаги кескин ривожланишни алоҳида кўрсатиб ўтиши — тизимли ислоҳотларнинг халқаро майдондаги расмий тан олинишидир;
Саудияликларнинг 0:3 га лол қолиши: Инфратузилмаси ва маблағи бўйича Осиёда тенгсиз бўлган Саудия Арабистони футбол тизимининг вакиллари майдонда ўзбек йигитларининг жисмоний, тактик ва руҳий устунлиги қаршисида чорасиз қолди;
Осиё ўйинларидаги олтин пойдевор: Чоракфиналда Саудиядек жиддий рақибни 3:0 ҳисобида доғда қолдириш Ўзбекистон олимпия термасига яримфинал олдидан улкан психологик ишонч ва мутлақ фаворитлик мақомини тақдим этди.
Сизнингча, Луижи Ди Бьяжонинг «Ўзбекистон кескин ривожланиш даврини бошдан кечирмоқда» деган эътирофи миллий футболимизнинг янги олтин авлоди шаклланганини тўлиқ тасдиқлайдими? Саудияни 3:0 ҳисобида таслим этган вакилларимиз Нагоя–2026 Осиё ўйинларининг чемпионлик олтин медалини ютиб ола оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг янги тарихий зафари таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…