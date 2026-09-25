Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди
Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида ўтаётган Кўрфаз кубогида В гуруҳи жамоалари мусобақани ишончли бошлади. 1-турнинг ҳар икки учрашувида ҳам ғолиблар рақиб дарвозасини икки ва ундан ортиқ марта ишғол қилди.
БААдан йирик ғалаба
Златко Далич бошқараётган БАА Яманни 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Хименес (26, 51), Яман ҳимоячиси Саҳал (36 — автогол) ва Перейра (45+4) киритди.
Қатар чемпионни тўхтатди
Куннинг эътиборга молик натижаларидан бири Қатар — Баҳрайн учрашувида қайд этилди. Хулен Лопетеги шогирдлари амалдаги чемпионни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
Қатар сафида Ҳуҳи 61-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Ал Ҳайдос 90+9-дақиқада пеналтидан фойдаланиб, якуний натижани белгилади.
Шу тариқа, В гуруҳида 1-турдан сўнг БАА ва Қатар ғалаба билан мусобақа бошлади. Аввалроқ А гуруҳида дастлабки тур учрашувлари ўтказилган эди.
Изоҳлар 0
…