Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди

·40·Спорт
Кўрфаз кубогида Қатар амалдаги чемпионни мағлуб этди

Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида ўтаётган Кўрфаз кубогида В гуруҳи жамоалари мусобақани ишончли бошлади. 1-турнинг ҳар икки учрашувида ҳам ғолиблар рақиб дарвозасини икки ва ундан ортиқ марта ишғол қилди.

БААдан йирик ғалаба

Златко Далич бошқараётган БАА Яманни 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Хименес (26, 51), Яман ҳимоячиси Саҳал (36 — автогол) ва Перейра (45+4) киритди.

Қатар чемпионни тўхтатди

Куннинг эътиборга молик натижаларидан бири Қатар — Баҳрайн учрашувида қайд этилди. Хулен Лопетеги шогирдлари амалдаги чемпионни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.

Қатар сафида Ҳуҳи 61-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Ал Ҳайдос 90+9-дақиқада пеналтидан фойдаланиб, якуний натижани белгилади.

Шу тариқа, В гуруҳида 1-турдан сўнг БАА ва Қатар ғалаба билан мусобақа бошлади. Аввалроқ А гуруҳида дастлабки тур учрашувлари ўтказилган эди.

Кўрфаз кубогиБААҚатарЗлатко Далич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиСаудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиКеча 06:35Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!13 август 08:52 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...13 июл 19:40Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?13 июл 10:34Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»3 июл 14:32Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиЗлатко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтди2 июл 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?