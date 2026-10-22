Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор

·34·Саломатлик
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Болаларнинг гўшт истеъмол қилишдан бош тортишига маҳсулотнинг ҳиди, таъми, қаттиқ тузилиши ёки ёшга хос озиқ-овқат неофобияси сабаб бўлиши мумкин.
  • Мутахассислар болани мажбурлаш овқатланиш жараёнини ёқимсиз тажрибага айлантиришини таъкидлаб, гўштни юмшоқ ва кичик бўлакларда таклиф қилишни тавсия этишади.
  • Гўшт таркибидаги оқсил, темир ва V12 витаминини тухум, балиқ ёки дуккаклилар орқали ҳам тўлдириш имкони мавжуд.

Бола гўштни оғзига олиши билан чиқариб ташлайдими ёки дастурхонда гўштли таом кўрса, ейишдан бош тортадими? Бу ҳолат кўплаб ота-оналарга таниш. Аммо боланинг гўштни ёқтирмаслиги ҳар доим ҳам инжиқлик эмас — бунга унинг таъм билиши, ҳиди ва овқатнинг тузилиши ҳам таъсир қилиши мумкин.

Гўштнинг ҳиди ва тузилиши болага ёқмаслиги мумкин

Гўштнинг толали, қаттиқ ёки чайнаш қийин бўлган тузилиши айрим болаларга ёқмайди. Айниқса, чайнаш кўникмаси ҳали тўлиқ шаклланмаган кичик ёшдаги болалар учун қаттиқ гўштни ейиш қийин бўлиши мумкин. Бундан ташқари, гўштнинг ўзига хос ҳиди ва таъми ҳам боланинг ундан бош тортишига сабаб бўлади.

Бола янги овқатни қабул қилишга тайёр бўлмаслиги мумкин

Тахминан бир ёшдан кейин кўп болалар нотаниш таомларни татиб кўришга эҳтиёткорлик билан ёндаша бошлайди. Илмда бу ҳолат «озиқ-овқат неофобияси» деб аталади. Бола фақат гўштни эмас, балки аввал емаган бошқа маҳсулотларни ҳам рад этиши мумкин. Бу кўпинча ўсиш жараёнининг одатий босқичидир.

Болани мажбурлаш тўғри эмас

Мутахассислар болани овқат ейишга мажбурламасликни тавсия қилади. Бу овқатланишни ёқимсиз тажрибага айлантириши мумкин. Гўштни кичик бўлакларда, юмшоқ ва яхши пиширилган ҳолда таклиф қилиш, уни турли усулларда тайёрлаш ҳамда оила аъзолари билан бирга овқатланиш фойдали бўлиши мумкин.

Бола янги маҳсулотни қабул қилиши учун уни бир неча марта таклиф қилишга тўғри келади. Бир марта рад этгани уни ҳеч қачон емайди, дегани эмас.

Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор

Гўшт емаса, хавотирланиш керакми?

Гўшт оқсил, темир ва В12 витамини манбаи ҳисобланади. Бироқ бола гўшт емаса ҳам, оқсилни тухум, балиқ, дуккаклилар ва бошқа маҳсулотлардан олиши мумкин. Темир ва В12 витаминининг етарли бўлиши ҳам муҳим, шунинг учун боланинг умумий овқатланиш рационига эътибор қаратиш керак.

Агар бола фақат бир нечта маҳсулотни еса, вазни яхши ошмаса, тез чарчаса ёки чайнаш ва ютишда қийналса, педиатр билан маслаҳатлашиш лозим.

Хулоса шуки, боланинг гўштни ёқтирмаслиги кўпинча таъм, ҳид, тузилиш ёки ёшга хос овқат танлаш билан боғлиқ бўлади. Энг муҳими, болани мажбурламасдан, унга турли озиқ-овқатларни сабр билан таклиф қилишдир.

болалар саломатлигиовқатланиш рациониозиқ-овқат неофобиясипедиатр тавсияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхатиТаомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати16 октябр 12:02Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:33Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...25 июл 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди