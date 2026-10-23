Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: таркиблар ва жонли матн

62
Дарвозага аниқ йўлланган зарбалар бўйича жорий статистика – 3:2.
60
Мидтьюлланд бурчак зарбасини тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири бурчак байроқчаси томон ишора қилишмоқда.
59🟨
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) қоидабузарлик учун сариқ карточка билан жазоланди.
58
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ташқарисидан тўпни дарвоза томон кучли зарба билан йўллади, аммо унинг зарбаси ўнг устун ёнидан бир неча дюйм фарқ билан ўтиб кетди.
55
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Нордин Баккер тўпни ушлаб олди.
52
Жуда яқин эди. Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан жуда оз фарқ билан ўтиб кетди.
46🔁
Майк Тулберг танаффусда ўзгариш амалга оширди. Стэнли Ихеаначо (Мидтьюлланн) Хён-Сок Хонг ўрнига майдонга тушди.
46🔁
Майк Тулберг ўзгариш амалга оширди. Иккинчи бўлим бошида Педро Браво ўрнига Гю-Сунг Чо (Мидтьюлланн) майдонга тушди.
46🔁
Иккинчи бўлимда ўйинни кучайтириш зарурати ўзгаришга олиб келди. Милета Райович (Мидтьюлланн) ўрнига Фрайдей Этим майдонга тушди.
46
Ўйинни Мидтьюлланн бошлаб беради.
46⏱
Иккинчи бўлим бошланди.
45+2⏱
Жухин Жажа ҳуштак чалиб, биринчи бўлимни якунлади.
45+2
Давид Мартинес (Мидтьюлланн) пенальти нуқтасидан қайтган тўпни дарвозага кирита олмади. Тўп дарвоза тўсинидан бир неча дюйм юқорилаб ўтиб кетди.
45
Ўйинга 2 дақиқа қўшиб берилди.
42⚽0-1
Роберт-Ян Ванвесемаэл ўз ажойиб техникасини намойиш этиб, жарима майдончаси ичига чиройли ҳаволатиб тўп узатди. Фредерик Соэл (Сент-Трюйден) узатмани қабул қилиб олди ва боши билан дарвозанинг чап пастки бурчагини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди. Ҳисоб: 0:1.
41
Райан Мерлен (Сент-Трюйден) жуда қулай вазиятдан жарима зарбасини амалга оширади.
40
Ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатмоқда. Сент-Трюйден фойдасига бурчак зарбаси белгиланди.
39
Ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатди ва Митьюлланн бурчак зарбасини амалга оширади.
38
2:1 – бу дарвозага аниқ йўлланган зарбаларнинг ҳозирги кўрсаткичи.
35
Натанаэл Мбуку (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни узоқлаштиришди.
31
Тўпга эгалик қилиш нисбати 44:56.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, рақиб ҳимоячилари ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этишди.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Софус Йоханнесен (Мидтьюлланд) жарима майдончаси ичидан зарба берди, аммо ўз вақтида қўйилган тўсиқ бунга йўл қўймади.
24
Натанаэл Мбуку (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ташқарисидан дарвозага зарба берди, тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
22🟨
Педро Браво (Мидтьюлланн) бироз олдинроқ содир этган қоидабузарлиги учун ҳакамдан сариқ карточка олди.
22
Мидтьюлланн яхши ҳаракат қилди ва бурчак зарбасини ишлаб олди.
19✚
Ўйин тўхтатилди, Педро Браво (Мидтьюлланн) жароҳат олди ва шифокорлар майдонга кириши керак.
14
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) рақибига нисбатан қўпол ўйин кўрсатди, аммо ҳакам унга ҳеч қандай огоҳлантириш бермади.
12
Мидтьюлланн бурчак зарбасини амалга ошириш ҳуқуқини қўлга киритди.
11🟨
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) сариқ карточка олди. Ҳакам Южин Джаджа тўғри қарор қабул қилди.
8
Энди Мидтьюлланн бурчак зарбасини амалга оширади.
8
Дарвозабон Юлиус Эмефиленинг (Мидтьюлланн) чап устун томон йўлланган хавфли зарбасини қайтариш учун ўзини ташлади.
6
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборишга муваффақ бўлишди.
5
Усман Диао (Мидтьюллан) Хён-Сок Хонгга ажойиб пас узатди ва у дарвоза томон олға интилмоқда.
1⏱
Ўйин эндигина бошланди, биринчи бўлим давом этмоқда.
01:04
Ўйинни Мидтьюлланн бошлаб беради.
00:21
Ўйин: Мидтьюлланд - Сент-Трюйден. Ҳисоб: 0-0.
Шарҳ: Юхин Жажа бугунги ўйинни бошқариб боради.
00:21
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
00:21
Барча футбол мухлисларига салом, биз ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
Изоҳлар 0
…