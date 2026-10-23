Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: таркиблар ва жонли матн

·34·Спорт
Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги МидтьюлланнСент-Трюйден учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Мидтьюлланн бошланғич таркиби: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Соренсен М. Б., 19. Браво П., 98. Мартинес Д., 20. Хон Хён-Сок, 29. Ватжен К., 27. Йоханнесен С., 38. Эмефиле Дж., 9. Райович М.

Мидтьюлланн захирадагилари: 55. Бак В., 15. Бени Д., 10. Чо Гю-Сон, 30. Эджехери О., 90. Этим Ф., 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 60. Угбо М., 17. Ухре М.

Мидтьюлланн бош мураббийи: Туллберг М.

Сент-Трюйден бошланғич таркиби: 16. Кокубо Л., 60. Ванвесемаел Р., 4. Такаи К., 26. Муслиу В. (капитан), 23. Пупе Ж., 8. Сиссако А., 18. Ишиватари Н., 11. Мбуку Н., 14. Мерлен Р., 10. Себауи И., 19. Соэлле Ф.

Сент-Трюйден захирадагилари: 71. Араки Р., 9. Баздар С., 77. Диуф О., 3. Хата Т., 22. Янссенс В., 21. Лендферс М., 38. Мацузава К., 27. Мбамби Ж., 7. Муя А., 35. Нгой Й., 99. Шинкава С., 5. Танигучи С.

Сент-Трюйден бош мураббийи: Де Мейер Ф.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
62
Дарвозага аниқ йўлланган зарбалар бўйича жорий статистика – 3:2.
60
Мидтьюлланд бурчак зарбасини тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири бурчак байроқчаси томон ишора қилишмоқда.
59🟨
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) қоидабузарлик учун сариқ карточка билан жазоланди.
58
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ташқарисидан тўпни дарвоза томон кучли зарба билан йўллади, аммо унинг зарбаси ўнг устун ёнидан бир неча дюйм фарқ билан ўтиб кетди.
55
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Нордин Баккер тўпни ушлаб олди.
52
Жуда яқин эди. Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан жуда оз фарқ билан ўтиб кетди.
46🔁
Майк Тулберг танаффусда ўзгариш амалга оширди. Стэнли Ихеаначо (Мидтьюлланн) Хён-Сок Хонг ўрнига майдонга тушди.
46🔁
Майк Тулберг ўзгариш амалга оширди. Иккинчи бўлим бошида Педро Браво ўрнига Гю-Сунг Чо (Мидтьюлланн) майдонга тушди.
46🔁
Иккинчи бўлимда ўйинни кучайтириш зарурати ўзгаришга олиб келди. Милета Райович (Мидтьюлланн) ўрнига Фрайдей Этим майдонга тушди.
46
Ўйинни Мидтьюлланн бошлаб беради.
46
Иккинчи бўлим бошланди.
45+2
Жухин Жажа ҳуштак чалиб, биринчи бўлимни якунлади.
45+2
Давид Мартинес (Мидтьюлланн) пенальти нуқтасидан қайтган тўпни дарвозага кирита олмади. Тўп дарвоза тўсинидан бир неча дюйм юқорилаб ўтиб кетди.
45
Ўйинга 2 дақиқа қўшиб берилди.
420-1
Роберт-Ян Ванвесемаэл ўз ажойиб техникасини намойиш этиб, жарима майдончаси ичига чиройли ҳаволатиб тўп узатди. Фредерик Соэл (Сент-Трюйден) узатмани қабул қилиб олди ва боши билан дарвозанинг чап пастки бурчагини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди. Ҳисоб: 0:1.
41
Райан Мерлен (Сент-Трюйден) жуда қулай вазиятдан жарима зарбасини амалга оширади.
40
Ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатмоқда. Сент-Трюйден фойдасига бурчак зарбаси белгиланди.
39
Ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатди ва Митьюлланн бурчак зарбасини амалга оширади.
38
2:1 – бу дарвозага аниқ йўлланган зарбаларнинг ҳозирги кўрсаткичи.
35
Натанаэл Мбуку (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни узоқлаштиришди.
31
Тўпга эгалик қилиш нисбати 44:56.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, рақиб ҳимоячилари ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этишди.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Софус Йоханнесен (Мидтьюлланд) жарима майдончаси ичидан зарба берди, аммо ўз вақтида қўйилган тўсиқ бунга йўл қўймади.
24
Натанаэл Мбуку (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ташқарисидан дарвозага зарба берди, тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
22🟨
Педро Браво (Мидтьюлланн) бироз олдинроқ содир этган қоидабузарлиги учун ҳакамдан сариқ карточка олди.
22
Мидтьюлланн яхши ҳаракат қилди ва бурчак зарбасини ишлаб олди.
19
Ўйин тўхтатилди, Педро Браво (Мидтьюлланн) жароҳат олди ва шифокорлар майдонга кириши керак.
14
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) рақибига нисбатан қўпол ўйин кўрсатди, аммо ҳакам унга ҳеч қандай огоҳлантириш бермади.
12
Мидтьюлланн бурчак зарбасини амалга ошириш ҳуқуқини қўлга киритди.
11🟨
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) сариқ карточка олди. Ҳакам Южин Джаджа тўғри қарор қабул қилди.
8
Энди Мидтьюлланн бурчак зарбасини амалга оширади.
8
Дарвозабон Юлиус Эмефиленинг (Мидтьюлланн) чап устун томон йўлланган хавфли зарбасини қайтариш учун ўзини ташлади.
6
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборишга муваффақ бўлишди.
5
Усман Диао (Мидтьюллан) Хён-Сок Хонгга ажойиб пас узатди ва у дарвоза томон олға интилмоқда.
1
Ўйин эндигина бошланди, биринчи бўлим давом этмоқда.
01:04
Ўйинни Мидтьюлланн бошлаб беради.
00:21
Ўйин: Мидтьюлланд - Сент-Трюйден. Ҳисоб: 0-0. Шарҳ: Юхин Жажа бугунги ўйинни бошқариб боради.
00:21
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
00:21
Барча футбол мухлисларига салом, биз ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
МидтьюлланнСент-ТрюйденКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матнСент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Эгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матнЭгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:31Тун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матнТун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матнКеча 23:34Монако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнМонако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнКеча 23:30Линкольн Ред Импс — Твенте: таркиблар ва жонли матнЛинкольн Ред Импс — Твенте: таркиблар ва жонли матнКеча 23:26Брага — Гент: таркиблар ва жонли матнБрага — Гент: таркиблар ва жонли матнКеча 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди