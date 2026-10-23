Месси ChatGPT’дан шахмат маслаҳати сўради: сунъий интеллект нима тавсия қилди?
Футбол юлдузи Лионель Месси ChatGPT’дан ўзининг ўйин услубига мос шахмат дебютини танлаб беришни сўради. Сунъий интеллект унга кутилмаган номга эга бўлган — «Goat Horns» дебютини тавсия қилди.
Ушбу очилиш усули рақибни ғайриоддий юришлар билан ҳайратда қолдириш ва кутилмаган вазиятларни юзага келтиришга қаратилган. Асосий мақсад — рақибни одатий стратегиясидан четга чиқариб, уни мураккаб қарорлар қабул қилишга мажбурлаш.
Қизиғи шундаки, инглиз тилидаги «GOAT» қисқартмаси «барча даврларнинг энг зўри» деган маънони англатади. Бу ибора кўпинча Мессига нисбатан ҳам қўлланади.
Шу тариқа, ChatGPT танлаган дебютнинг номи футбол юлдузининг машҳур лақаби билан уйғун келди.
Изоҳлар 0
…