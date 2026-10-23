Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)
Актриса Севила Худойберганова 22 октябрь куни 23 ёшни қарши олди. У Instagram саҳифасида туғилган кунидан олинган видеони жойлаштириб, мухлислари билан қувончли лаҳзаларини бўлишди.
Видеода актрисанинг онаси ва танлаган инсони унга кутилмаган сюрприз тайёрлагани акс этган. Туғилган кун муносабати билан Севилага турли шаклдаги гул дасталар, исми ёзилган ва ёши акс этган шарлар, турли брендларнинг совғалари ҳамда байрам торти тақдим этилган. Шунингдек, байрам мушакбозлик билан янада кўтаринки руҳда давом этган.
Актрисанинг қувончли кунидан олинган тасвирлар мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Севилани таваллуд куни билан табриклаб, унга самимий тилакларини йўлламоқда.
Изоҳлар 0
…