Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)

·69·Маданият
Севила Худойберганова 23 ёшни қарши олди: яқинлари унга унутилмас сюрприз тайёрлади (видео)

Актриса Севила Худойберганова 22 октябрь куни 23 ёшни қарши олди. У Instagram саҳифасида туғилган кунидан олинган видеони жойлаштириб, мухлислари билан қувончли лаҳзаларини бўлишди.

Видеода актрисанинг онаси ва танлаган инсони унга кутилмаган сюрприз тайёрлагани акс этган. Туғилган кун муносабати билан Севилага турли шаклдаги гул дасталар, исми ёзилган ва ёши акс этган шарлар, турли брендларнинг совғалари ҳамда байрам торти тақдим этилган. Шунингдек, байрам мушакбозлик билан янада кўтаринки руҳда давом этган.

Актрисанинг қувончли кунидан олинган тасвирлар мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Севилани таваллуд куни билан табриклаб, унга самимий тилакларини йўлламоқда.

Севила ХудойбергановаЎзбек шоу-бизнесиАктрисалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)17 сентябр 16:11Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)30 июл 16:05Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди25 август 15:14Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)11 август 05:44Ҳалима Ибрагимованинг опаси синглисини амалга ошмаган орзулари ҳақидаҲалима Ибрагимованинг опаси синглисини амалга ошмаган орзулари ҳақида6 май 23:05Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)20 июл 05:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир