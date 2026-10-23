Қашқадарёда янги шаҳар қуриш ва метро барпо этиш режалари билдирилди

·46·Ўзбекистон
Қашқадарёда янги шаҳар қуриш ва метро барпо этиш режалари билдирилди

Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарёда аҳоли ва жамоатчилик вакиллари билан ўтказган учрашувида вилоятда янги шаҳар қуриш режалаштирилаётганини маълум қилди.

Давлат раҳбарининг айтишича, ҳудудда Тошкентдаги Янги Тошкент лойиҳаси каби Янги Қарши шаҳри ҳам бунёд этилади. Ушбу ташаббус вилоятнинг шаҳарсозлик салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган.

Шунингдек, учрашувда Қашқадарёда метро қуриш имконияти ҳам муҳокамага қўйилди. Ҳозирча янги шаҳарнинг қурилиш муддатлари, аниқ жойлашуви ва метро лойиҳасини амалга ошириш бўйича батафсил маълумот берилмаган.

Шавкат МирзиёевҚашқадарёЯнги Қаршишаҳарсозлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев БМТ-Ҳабитат ижрочи директори билан учрашдиШавкат Мирзиёев БМТ-Ҳабитат ижрочи директори билан учрашди18 май 22:27Шавкат Мирзиёев шаҳарларни барқарор ривожлантириш бўйича ташаббусларни илгари сурдиШавкат Мирзиёев шаҳарларни барқарор ривожлантириш бўйича ташаббусларни илгари сурди18 май 21:26Гўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар бердиГўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар берди22 июл 05:32Ўзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаЎзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқда25 июн 13:40Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди2 август 17:10Тошкент метросида хизмат сифати янги босқичга чиқадиТошкент метросида хизмат сифати янги босқичга чиқади20 май 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)