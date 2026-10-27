Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондон шаҳрида ўтган «Олтин тўп-2026» тақдимотида Испания терма жамоаси ва «Атлетик» клуби дарвозабони Унаи Симон йилнинг энг яхши посбони деб топилиб, Лев Яшин соврини билан тақдирланди.
- 29 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидаги ишончли ўйини ҳамда турнир давомида атиги 1 та гол ўтказиб юборгани эвазига Тибо Куртуа ва Эмилиано Мартинес каби рақобатчиларни ортда қолдирди.
Англия пойтахти Лондон шаҳрида давом этаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот кечасида сайёрамизнинг энг яхши дарвозабони номи расман эълон қилинди. Йилнинг энг маҳоратли посбонига бериладиган афсонавий Лев Яшин соврини (Yashin Trophy) Испания миллий терма жамоаси ҳамда Билбаонинг «Атлетик» клуби посбони Унаи Симонга насиб этди.
29 ёшли дарвозабоннинг ёзги Жаҳон чемпионатидаги бебаҳо ва ишончли ҳаракатлари унга дунё футболидаги энг нуфузли дарвозабонлик совринини олиб келди.
Мундиалда бор-йўғи 1 та гол: Симоннинг тарихий бенефиси
Испаниялик посбон якунланган мавсумда, айниқса terma жамоа сафида феноменал барқарорлик намойиш этди:
Жаҳон чемпионлиги: Унаи Симон Испания терма жамоаси таркибида ёзда ўтказилган мундиалда бош соврин — Жаҳон кубогини боши узра кўтарди;
Темир мудофаа — 1 тагина тўп: Бутун турнир давомида рақиблар «қизил фурия» дарвозасига атиги 1 мартагина йўл топа олишди. Симоннинг мураккаб сейвлари терма жамоа муваффақиятининг бош пойдеворига айланди;
Рақобатчиларни ортда қолдириш: Овоз бериш якунларига кўра, испаниялик посбон Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Челси»), Матвей Сафонов («ПСЖ») ҳамда Давид Райя («Арсенал») каби кучли номзодлардан устун келди.
Ката Колл — аёллар футболида йилнинг энг яхши посбони
Тадбирда аёллар футболидаги энг яхши дарвозабон ҳам муносиб тақдирланди:
«Барселона» посбонининг ғалабаси: Аёллар ўртасидаги нуфузли соврин Каталониянинг «Барселона» клуби дарвозабони Ката Коллга топширилди;
Испания дарвозабонлик мактаби гегемонлиги: Ҳар икки йўналишда ҳам (эркаклар ва аёллар) совринларнинг испаниялик посбонларга насиб этгани мамлакатнинг ушбу позициядаги юксак маҳоратини яна бир бор исботлади.
«Олтин тўп-2026»: Лев Яшин соврини якунлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мукофот номи
Лев Яшин соврини (Yashin Trophy)
Эркаклар ўртасида ғолиб
Унаи Симон («Атлетик Бильбао» / Испания)
Ёши
29 ёшда
Асосий ютуғи
Жаҳон чемпиони (мундиалда фақат 1 та гол ўтказган)
Ортда қолган номзодлар
Т. Куртуа, Э. Мартинес, М. Сафонов, Д. Райя
Аёллар ўртасида ғолиб
Ката Колл («Барселона»)
Маросим манзили
Лондон, Буюк Британия
Изоҳлар 0
…