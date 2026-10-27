Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айланди

·11·Спорт
Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондон шаҳрида ўтган «Олтин тўп-2026» тақдимотида Испания терма жамоаси ва «Атлетик» клуби дарвозабони Унаи Симон йилнинг энг яхши посбони деб топилиб, Лев Яшин соврини билан тақдирланди.
  • 29 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидаги ишончли ўйини ҳамда турнир давомида атиги 1 та гол ўтказиб юборгани эвазига Тибо Куртуа ва Эмилиано Мартинес каби рақобатчиларни ортда қолдирди.

Англия пойтахти Лондон шаҳрида давом этаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот кечасида сайёрамизнинг энг яхши дарвозабони номи расман эълон қилинди. Йилнинг энг маҳоратли посбонига бериладиган афсонавий Лев Яшин соврини (Yashin Trophy) Испания миллий терма жамоаси ҳамда Билбаонинг «Атлетик» клуби посбони Унаи Симонга насиб этди.

29 ёшли дарвозабоннинг ёзги Жаҳон чемпионатидаги бебаҳо ва ишончли ҳаракатлари унга дунё футболидаги энг нуфузли дарвозабонлик совринини олиб келди.

Мундиалда бор-йўғи 1 та гол: Симоннинг тарихий бенефиси

Испаниялик посбон якунланган мавсумда, айниқса terma жамоа сафида феноменал барқарорлик намойиш этди:

  • Жаҳон чемпионлиги: Унаи Симон Испания терма жамоаси таркибида ёзда ўтказилган мундиалда бош соврин — Жаҳон кубогини боши узра кўтарди;

  • Темир мудофаа — 1 тагина тўп: Бутун турнир давомида рақиблар «қизил фурия» дарвозасига атиги 1 мартагина йўл топа олишди. Симоннинг мураккаб сейвлари терма жамоа муваффақиятининг бош пойдеворига айланди;

  • Рақобатчиларни ортда қолдириш: Овоз бериш якунларига кўра, испаниялик посбон Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Челси»), Матвей Сафонов («ПСЖ») ҳамда Давид Райя («Арсенал») каби кучли номзодлардан устун келди.

Ката Колл — аёллар футболида йилнинг энг яхши посбони

Тадбирда аёллар футболидаги энг яхши дарвозабон ҳам муносиб тақдирланди:

  • «Барселона» посбонининг ғалабаси: Аёллар ўртасидаги нуфузли соврин Каталониянинг «Барселона» клуби дарвозабони Ката Коллга топширилди;

  • Испания дарвозабонлик мактаби гегемонлиги: Ҳар икки йўналишда ҳам (эркаклар ва аёллар) совринларнинг испаниялик посбонларга насиб этгани мамлакатнинг ушбу позициядаги юксак маҳоратини яна бир бор исботлади.

«Олтин тўп-2026»: Лев Яшин соврини якунлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мукофот номи

Лев Яшин соврини (Yashin Trophy)

Эркаклар ўртасида ғолиб

Унаи СимонАтлетик Бильбао» / Испания)

Ёши

29 ёшда

Асосий ютуғи

Жаҳон чемпиони (мундиалда фақат 1 та гол ўтказган)

Ортда қолган номзодлар

Т. Куртуа, Э. Мартинес, М. Сафонов, Д. Райя

Аёллар ўртасида ғолиб

Ката Колл («Барселона»)

Маросим манзили

Лондон, Буюк Британия

Олтин тўп-2026Лев Яшин совриниУнаи СимонКата Колл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08ЖЧ-2026ning энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиЖЧ-2026ning энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритди20 июл 08:34Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”5 июл 13:17Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватлади10 август 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди