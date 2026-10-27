Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади

·0·Спорт
Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади

ОФК Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 3-тури доирасида Фарғонада кечган марказий баҳсда «Нефтчи» Саудия Арабистонининг юлдузларга тўла «Ал-Иттиҳод» клубига 1:2 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Беллашув якунлангач, фарғоналиклар бош мураббийи Исломбек Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг ҳақиқий манзараси, голлардаги оддий хатоликлар ҳамда жамоадаги кадрлар муаммоси бўйича батафсил фикр билдирди.

Мураббийнинг фикрича, фарғоналиклар майдонда катта ҳажмдаги ишни бажарган ва тактик жиҳатдан дунё даражасидаги рақибга деярли ҳеч нарсани бой бермаган ҳолда камида бир очко олишга ҳақли эди.

«Йўқ жойдан голлар ўтказдик»: Мураббий мағлубият омилларини санади

Ислом Исмоилов 90-дақиқадаги жарима зарбаси ва ўтказиб юборилган бошқа вазиятларга алоҳида тўхталди:

  • Мағлубиятга нолойиқ ўйин: «Жуда аламли мағлубият бўлди. Жамоамиз бунга муносиб эмасди. Футболчиларимиз катта ҳажмдаги ишни бажаришди, аммо охирги дақиқаларда ўтказиб юборилган гол бизни очколардан маҳрум қилди. Камида дуранг бўлиши керак эди»;

  • Оддий хатолар жазоси: «Ўтказилган ҳар икки гол жуда оддий вазиятларда бўлди. Биринчи голда ҳимоячиларимиз тўпни ютиб олиши шарт эди. Баҳс охирида эса деярли йўқ жойдан ўзимизга гол олиб келдик. Рақибнинг ўзи ҳам олдинга ўта олмаётганди, лекин иккита мувозанат йўқотилган вазият қимматга тушди»;

  • Тиғиз тақвим қийинчилиги: «Биз ҳозир жуда оғир паллани бошдан кечиряпмиз. Уч кун ичида иккита энг қийин ўйинни ўтказдик — аввал “Пахтакор”га қарши баҳс, сўнг дарҳол “Ал-Иттиҳод”. Лекин тўхтаб қолмаймиз, хатоларни таҳлил қилиб, курашишда давом этамиз».

Нега қарши ҳужумлар оқсади? «Ал-Иттиҳод» юлдузлари ва Форсснинг ҳолати

Журналистларнинг тезкор қарши ҳужумларга чиқишдаги оқсашлар ва Маркус Форсснинг ўйини ҳақидаги саволларига мураббий очиқ жавоб қайтарди:

  • Рақибнинг юксак маҳорати: «Тезкор ҳужумга ўтишда бироз тўхтаб қолишнинг сабаби — рақиб жаҳон даражасидаги юлдузлардан иборат. Улар катта тажрибага эга ва майдонда ҳудудларни тўғри ёпиб, кучли прессинг уюштирди. Шундай бўлса ҳам, биз биринчи бўлимда ва ўйин давомида кўплаб қулай имкониятлар яратдик»;

  • Ҳужумдаги жароҳатлар ва Форсс: «Марушич ва Перицада жароҳат борлиги сабабли бизда танлов қолмаганди — фақат Маркус Форсс ва ҳали бундай даражага тайёр бўлмаган ёш ҳужумчимиз бор эди. Форсс катта ҳажмда прессинг қилди, куч йўқотди. 10 баллик тизимда унинг ҳаракатини 7-8 баллга баҳолаш мумкин. Унга қарши ўйнаган Данило Луис ҳам оддий футболчи эмас»;

  • «Нефтчи» синмади: «Рақиб бизни тўлиқ мағлуб этди, деб бўлмайди. Тўп назорати уларда бўлгандир, лекин устунлик яққол эмасди. Бизнинг йигитлар исталган рақиб билан тенгма-тенг кураша олишини амалда кўрсатишди».

Ислом Исмоиловнинг матбуот анжумани тезислари

Савол йўналиши

Бош мураббийнинг асосий муносабати

Учрашув натижаси

Мағлубият адолатсиз бўлди, «Нефтчи» камида дурангга лойиқ эди

Ўтказилган голлар

Оддий вазиятлар ва диққатнинг йўқотилиши оқибати

Футболчилар жисмоний ҳолати

3 кун ичида «Пахтакор» ва «Ал-Иттиҳод» билан ўта оғир ўйинлар ўтказилди

Маркус Форсснинг ҳаракати

7-8 балл; прессингда кўп куч сарфлади

Таркибдаги йўқотишлар

Марушич ва Перица жароҳат туфайли майдонга туша олмади

Кейинги режалар

Хатолар таҳлил қилинади ва мусобақада кураш давом эттирилади

НефтчиАл-ИттиҳодОФК Элит Осиё Чемпионлар ЛигасиИсломбек Исмоилов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирдиЭмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди13 октябр 10:32Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришдиЎзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришди13 октябр 06:35«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?12 октябр 18:20“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетдиКеча 21:01Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Кеча 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди