Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади
ОФК Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 3-тури доирасида Фарғонада кечган марказий баҳсда «Нефтчи» Саудия Арабистонининг юлдузларга тўла «Ал-Иттиҳод» клубига 1:2 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Беллашув якунлангач, фарғоналиклар бош мураббийи Исломбек Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг ҳақиқий манзараси, голлардаги оддий хатоликлар ҳамда жамоадаги кадрлар муаммоси бўйича батафсил фикр билдирди.
Мураббийнинг фикрича, фарғоналиклар майдонда катта ҳажмдаги ишни бажарган ва тактик жиҳатдан дунё даражасидаги рақибга деярли ҳеч нарсани бой бермаган ҳолда камида бир очко олишга ҳақли эди.
«Йўқ жойдан голлар ўтказдик»: Мураббий мағлубият омилларини санади
Ислом Исмоилов 90-дақиқадаги жарима зарбаси ва ўтказиб юборилган бошқа вазиятларга алоҳида тўхталди:
Мағлубиятга нолойиқ ўйин: «Жуда аламли мағлубият бўлди. Жамоамиз бунга муносиб эмасди. Футболчиларимиз катта ҳажмдаги ишни бажаришди, аммо охирги дақиқаларда ўтказиб юборилган гол бизни очколардан маҳрум қилди. Камида дуранг бўлиши керак эди»;
Оддий хатолар жазоси: «Ўтказилган ҳар икки гол жуда оддий вазиятларда бўлди. Биринчи голда ҳимоячиларимиз тўпни ютиб олиши шарт эди. Баҳс охирида эса деярли йўқ жойдан ўзимизга гол олиб келдик. Рақибнинг ўзи ҳам олдинга ўта олмаётганди, лекин иккита мувозанат йўқотилган вазият қимматга тушди»;
Тиғиз тақвим қийинчилиги: «Биз ҳозир жуда оғир паллани бошдан кечиряпмиз. Уч кун ичида иккита энг қийин ўйинни ўтказдик — аввал “Пахтакор”га қарши баҳс, сўнг дарҳол “Ал-Иттиҳод”. Лекин тўхтаб қолмаймиз, хатоларни таҳлил қилиб, курашишда давом этамиз».
Нега қарши ҳужумлар оқсади? «Ал-Иттиҳод» юлдузлари ва Форсснинг ҳолати
Журналистларнинг тезкор қарши ҳужумларга чиқишдаги оқсашлар ва Маркус Форсснинг ўйини ҳақидаги саволларига мураббий очиқ жавоб қайтарди:
Рақибнинг юксак маҳорати: «Тезкор ҳужумга ўтишда бироз тўхтаб қолишнинг сабаби — рақиб жаҳон даражасидаги юлдузлардан иборат. Улар катта тажрибага эга ва майдонда ҳудудларни тўғри ёпиб, кучли прессинг уюштирди. Шундай бўлса ҳам, биз биринчи бўлимда ва ўйин давомида кўплаб қулай имкониятлар яратдик»;
Ҳужумдаги жароҳатлар ва Форсс: «Марушич ва Перицада жароҳат борлиги сабабли бизда танлов қолмаганди — фақат Маркус Форсс ва ҳали бундай даражага тайёр бўлмаган ёш ҳужумчимиз бор эди. Форсс катта ҳажмда прессинг қилди, куч йўқотди. 10 баллик тизимда унинг ҳаракатини 7-8 баллга баҳолаш мумкин. Унга қарши ўйнаган Данило Луис ҳам оддий футболчи эмас»;
«Нефтчи» синмади: «Рақиб бизни тўлиқ мағлуб этди, деб бўлмайди. Тўп назорати уларда бўлгандир, лекин устунлик яққол эмасди. Бизнинг йигитлар исталган рақиб билан тенгма-тенг кураша олишини амалда кўрсатишди».
Ислом Исмоиловнинг матбуот анжумани тезислари
Савол йўналиши
Бош мураббийнинг асосий муносабати
Учрашув натижаси
Мағлубият адолатсиз бўлди, «Нефтчи» камида дурангга лойиқ эди
Ўтказилган голлар
Оддий вазиятлар ва диққатнинг йўқотилиши оқибати
Футболчилар жисмоний ҳолати
3 кун ичида «Пахтакор» ва «Ал-Иттиҳод» билан ўта оғир ўйинлар ўтказилди
Маркус Форсснинг ҳаракати
7-8 балл; прессингда кўп куч сарфлади
Таркибдаги йўқотишлар
Марушич ва Перица жароҳат туфайли майдонга туша олмади
Кейинги режалар
Хатолар таҳлил қилинади ва мусобақада кураш давом эттирилади
Изоҳлар 0
…