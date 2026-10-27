Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Бавария» ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн 2025/26 йилги мавсумда кўрсатган 73 та голлик натижаси учун Герд Мюллер номидаги соврин билан тақдирланди.
- Лондоннинг «Палладиум» театрида ўтган «Олтин тўп-2026» маросимида 33 ёшли футболчи йилнинг энг сермаҳсул тўпурари деб эътироф этилди.
- Англиялик форвард Бундеслига, еврокубоклар ва халқаро майдонларда намойиш этган барқарор ўйини билан ушбу нуфузли мукофотга лойиқ кўрилди.
Лондон шаҳридаги муҳташам «Palladium» театрида бўлиб ўтаётган «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тантанали тадбирида мавсумнинг энг яхши тўпурари расман эълон қилинди. «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн 2025/26 йилги мавсумнинг энг сермаҳсул ҳужумчиси сифатида эътироф этилиб, афсонавий Герд Мюллер номидаги совринни (Gerd Müller Trophy) қабул қилиб олди.
Мазкур мукофот йил давомида клуб ва терма жамоа сафида энг кўп тўп киритган футболчига топширилади ва бу сафар инглиз тўпурарининг тенгсиз натижаси ҳеч бир рақибига имкон қолдирмади.
Фантастик самарадорлик: 73 та гол ва тўпурарлик чўққиси
33 ёшли форварднинг якунланган мавсумдаги статистикаси замонавий футбол учун ноёб кўрсаткичга айланди:
Мавсум рекорди: Ҳарри Кейн 2025/26 йилги мавсумда клуб ва миллий жамоа сафидаги расмий мусобақаларда рақиблар дарвозасига жами 73 та гол уришга муваффақ бўлди;
Мунтазам барқарорлик: Ҳужумчи Бундеслига, еврокубоклар ва халқаро майдонда бир маромда сермаҳсуллик намойиш этиб, жамоасининг ҳужум чизиғидаги бош қуролига айланди;
Рамзий эътироф: Мукофотнинг айнан Мюнхен клубининг афсонаси Герд Мюллер номи билан аталиши ва уни ҳозирги «Бавария» форварди қўлга киритгани тадбирга ўзига хос тарихий мазмун бағишлади.
«Олтин тўп-2026»: Ҳарри Кейн ва Герд Мюллер соврини
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мукофот номи
Герд Мюллер соврини (Gerd Müller Trophy)
Соҳиби
Ҳарри Кейн (Англия / «Бавария»)
Ёши
33 ёшда
Мавсумдаги голлари сони
73 та гол
Маросим манзили
«Palladium» театри, Лондон (Буюк Британия)
Мукофот мақоми
2025/26 йилги мавсумнинг энг яхши тўпурари
Изоҳлар 0
…