Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олди

·63·Спорт
Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Бавария» ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн 2025/26 йилги мавсумда кўрсатган 73 та голлик натижаси учун Герд Мюллер номидаги соврин билан тақдирланди.
  • Лондоннинг «Палладиум» театрида ўтган «Олтин тўп-2026» маросимида 33 ёшли футболчи йилнинг энг сермаҳсул тўпурари деб эътироф этилди.
  • Англиялик форвард Бундеслига, еврокубоклар ва халқаро майдонларда намойиш этган барқарор ўйини билан ушбу нуфузли мукофотга лойиқ кўрилди.

Лондон шаҳридаги муҳташам «Palladium» театрида бўлиб ўтаётган «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тантанали тадбирида мавсумнинг энг яхши тўпурари расман эълон қилинди. «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн 2025/26 йилги мавсумнинг энг сермаҳсул ҳужумчиси сифатида эътироф этилиб, афсонавий Герд Мюллер номидаги совринни (Gerd Müller Trophy) қабул қилиб олди.

Мазкур мукофот йил давомида клуб ва терма жамоа сафида энг кўп тўп киритган футболчига топширилади ва бу сафар инглиз тўпурарининг тенгсиз натижаси ҳеч бир рақибига имкон қолдирмади.

Фантастик самарадорлик: 73 та гол ва тўпурарлик чўққиси

33 ёшли форварднинг якунланган мавсумдаги статистикаси замонавий футбол учун ноёб кўрсаткичга айланди:

  • Мавсум рекорди: Ҳарри Кейн 2025/26 йилги мавсумда клуб ва миллий жамоа сафидаги расмий мусобақаларда рақиблар дарвозасига жами 73 та гол уришга муваффақ бўлди;

  • Мунтазам барқарорлик: Ҳужумчи Бундеслига, еврокубоклар ва халқаро майдонда бир маромда сермаҳсуллик намойиш этиб, жамоасининг ҳужум чизиғидаги бош қуролига айланди;

  • Рамзий эътироф: Мукофотнинг айнан Мюнхен клубининг афсонаси Герд Мюллер номи билан аталиши ва уни ҳозирги «Бавария» форварди қўлга киритгани тадбирга ўзига хос тарихий мазмун бағишлади.

«Олтин тўп-2026»: Ҳарри Кейн ва Герд Мюллер соврини

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мукофот номи

Герд Мюллер соврини (Gerd Müller Trophy)

Соҳиби

Ҳарри Кейн (Англия / «Бавария»)

Ёши

33 ёшда

Мавсумдаги голлари сони

73 та гол

Маросим манзили

«Palladium» театри, Лондон (Буюк Британия)

Мукофот мақоми

2025/26 йилги мавсумнинг энг яхши тўпурари

Ҳарри КейнОлтин тўп-2026Герд Мюллер совриниБавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилдиБугун 08:04Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиСимон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиБугун 07:57156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05“Олтин тўп” пойгасида кутилмаган етакчи»: Ҳарри Кейн биринчи, Месси эса кучли учликда“Олтин тўп” пойгасида кутилмаган етакчи»: Ҳарри Кейн биринчи, Месси эса кучли учликда20 октябр 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди