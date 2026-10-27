“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-турида «Пахтакор» жамоаси сафарда Ироқнинг «Эйр Форс» клубига 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувнинг 70-дақиқасида мезбонлар сардори Саад Абдуламир Санжар Қувватов дарвозасини ишғол қилиб, ўйин тақдирини ҳал қилди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг 2 очкога эга бўлган «Пахтакор» мусобақа жадвалида 12-ўринга тушиб кетди.
- Ўз навбатида, илк ғалабасини қўлга киритган «Эйр Форс» 3 очко билан 10-поғонага кўтарилиб олди.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар Лигаси гуруҳ босқичининг 3-тури доирасида Ўзбекистон кубоги соҳиби «Пахтакор» сафарда Ироқнинг «Эйр Форс» жамоаси меҳмони бўлди. Бағдод шаҳрида кечган беллашувда тошкентликлар кутилмаганда 0:1 ҳисобида минимал имкониятни бой берди.
Дастлабки икки турда дуранг қайд этиб, 2 очко тўплаган «шерлар» мазкур мағлубиятдан сўнг мусобақа жадвалида 12-ўринга тушиб кетди. Ўйин олдидан очкосиз сўнгги — 16-поғонада бораётган Ироқ клуби эса ўз очколарини 3 тага етказиб, 10-ўринга кўтарилиб олди.
Ўйин тақдирини ҳал қилган 70-дақиқа
Бағдоддаги учрашув кескин ва эҳтиёткорлик руҳидаги курашлар остида бошланди:
Ироқлик юлдузлар собиқ клубига қарши: Тошкент клуби сафида Башар Ресан ва Айман Ҳусайн ўз ватани клубига қарши баҳсда дастлабки дақиқалардан ҳаракат қилишди;
70-дақиқа — Абдуламирнинг ҳал қилувчи зарбаси: Муросасиз кечган беллашувнинг 70-дақиқасида мезбонлар сардори Саад Абдуламир ҳисобни очди. Стандарт вазиятдан сўнг юзага келган паллада у Санжар Қувватов дарвозасини ишғол этишга эришди;
Кечиккан ўзгаришлар: Қолган дақиқаларда Кападзе шогирдлари Ҳамдамов, Алижонов ва Чинедуни майдонга тушириб босимни кучайтирган бўлса-да, ҳисобни тенглаштиришнинг имкони бўлмади.
Элит ОЧЛ жадвалидаги ҳолат ва плей-офф хавфи
Ушбу натижа жамоаларнинг қитъа миқёсидаги имкониятларига сезиларли таъсир ўтказди:
«Пахтакор»нинг пасайиши: 3 та турдан сўнг 2 очко билан кифояланаётган пойтахтликлар плей-офф зонасидан четда қолиб, хавфли 12-поғонага тушиб қолди;
«Эйр Форс»нинг юқорига сакраши: Қаторасига икки мағлубиятдан сўнг мусобақада биринчи ғалабасини тантана қилган мезбонлар 10-ўринга кўтарилди.
Элит ОЧЛ. 3-тур
Кўрсаткич
«Эйр Форс» (Ироқ)
«Пахтакор» (Ўзбекистон)
Ҳисоб
1
0
Гол
Саад Абдуламир (70)
—
Жадвалдаги ўрни
10-ўрин (3 очко)
12-ўрин (2 очко)
Ўйин санаси ва жойи
2026 йил 26 октябрь
Бағдод, Ироқ
Огоҳлантиришлар
Будрама (82)
Бўриев (31), Собирхўжаев (78)
Изоҳлар 0
…