“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетди

·5·Спорт
“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-турида «Пахтакор» жамоаси сафарда Ироқнинг «Эйр Форс» клубига 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувнинг 70-дақиқасида мезбонлар сардори Саад Абдуламир Санжар Қувватов дарвозасини ишғол қилиб, ўйин тақдирини ҳал қилди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг 2 очкога эга бўлган «Пахтакор» мусобақа жадвалида 12-ўринга тушиб кетди.
  • Ўз навбатида, илк ғалабасини қўлга киритган «Эйр Форс» 3 очко билан 10-поғонага кўтарилиб олди.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар Лигаси гуруҳ босқичининг 3-тури доирасида Ўзбекистон кубоги соҳиби «Пахтакор» сафарда Ироқнинг «Эйр Форс» жамоаси меҳмони бўлди. Бағдод шаҳрида кечган беллашувда тошкентликлар кутилмаганда 0:1 ҳисобида минимал имкониятни бой берди.

Дастлабки икки турда дуранг қайд этиб, 2 очко тўплаган «шерлар» мазкур мағлубиятдан сўнг мусобақа жадвалида 12-ўринга тушиб кетди. Ўйин олдидан очкосиз сўнгги — 16-поғонада бораётган Ироқ клуби эса ўз очколарини 3 тага етказиб, 10-ўринга кўтарилиб олди.

Ўйин тақдирини ҳал қилган 70-дақиқа

Бағдоддаги учрашув кескин ва эҳтиёткорлик руҳидаги курашлар остида бошланди:

  • Ироқлик юлдузлар собиқ клубига қарши: Тошкент клуби сафида Башар Ресан ва Айман Ҳусайн ўз ватани клубига қарши баҳсда дастлабки дақиқалардан ҳаракат қилишди;

  • 70-дақиқа — Абдуламирнинг ҳал қилувчи зарбаси: Муросасиз кечган беллашувнинг 70-дақиқасида мезбонлар сардори Саад Абдуламир ҳисобни очди. Стандарт вазиятдан сўнг юзага келган паллада у Санжар Қувватов дарвозасини ишғол этишга эришди;

  • Кечиккан ўзгаришлар: Қолган дақиқаларда Кападзе шогирдлари Ҳамдамов, Алижонов ва Чинедуни майдонга тушириб босимни кучайтирган бўлса-да, ҳисобни тенглаштиришнинг имкони бўлмади.

Элит ОЧЛ жадвалидаги ҳолат ва плей-офф хавфи

Ушбу натижа жамоаларнинг қитъа миқёсидаги имкониятларига сезиларли таъсир ўтказди:

  • «Пахтакор»нинг пасайиши: 3 та турдан сўнг 2 очко билан кифояланаётган пойтахтликлар плей-офф зонасидан четда қолиб, хавфли 12-поғонага тушиб қолди;

  • «Эйр Форс»нинг юқорига сакраши: Қаторасига икки мағлубиятдан сўнг мусобақада биринчи ғалабасини тантана қилган мезбонлар 10-ўринга кўтарилди.

Элит ОЧЛ. 3-тур

Кўрсаткич

«Эйр Форс» (Ироқ)

«Пахтакор» (Ўзбекистон)

Ҳисоб

1

0

Гол

Саад Абдуламир (70)

Жадвалдаги ўрни

10-ўрин (3 очко)

12-ўрин (2 очко)

Ўйин санаси ва жойи

2026 йил 26 октябрь

Бағдод, Ироқ

Огоҳлантиришлар

Будрама (82)

Бўриев (31), Собирхўжаев (78)

ПахтакорЭлит Осиё Чемпионлар ЛигасиЭйр Форс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Кеча 15:26«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди14 сентябр 20:47«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг13 октябр 00:14“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетдиКеча 21:01Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди