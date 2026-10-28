Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирди

·99·Спорт
Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финалида «Арсенал» клуби кутилмаганда қуйи лига вакили «Флитвуд Таун»га пеналтилар сериясида 6:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
  • Учрашувнинг асосий вақтида Лупало мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса, Виктор Дёкереш ҳисобни тенглаштирди.
  • Микел Артета жамоаси таркибга Мартин Эдегор, Юрриен Тимбер ва Бруно Гимараес каби етакчиларни киритганига қарамай, ғалабани қўлга кирита олмади.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида жорий мавсумнинг энг йирик ва кутилмаган сенсацияларидан бири юз берди. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Лондоннинг «Арсенал» клуби сафарда камтарона «Флитвуд Таун» жамоасига қарши майдонга тушиб, пеналтилар сериясида имкониятни бой берди ва кубок баҳслари билан хайрлашди.

Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилиб, лондонликлар сафида янги ҳужумчи Виктор Дьёкереш мувозанатни тиклаган бўлса-да, асаблар жангига айланган 11 метрлик зарбалар сериясида қуйи лига вакили 6:4 ҳисобида устун келди.

«Арсенал»ни карахт қилиб қўйган 90 дақиқа

Ўйиннинг асосий вақти лондонликлар кутганидан анча оғир ва босим остида кечди:

  • Мезбонларнинг эрта голи: Учрашувнинг 21-дақиқасидаёқ «Флитвуд Таун» ҳужумчиси Лупало ҳисобни очиб, «тўпчилар» дарвозасини ишғол қилди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • Дьёкерешдан жавоб тўпи: Биринчи бўлимдаги суст ўйиндан сўнг Микель Артета таркибга ўзгартиришлар киритди ва 50-дақиқада Виктор Дьёкереш ҳисобни тенглаштириб, мувозанатни тиклади (1:1);

  • Асосий юлдузлар қутқаролмади: Иккинчи бўлимда Мартин Эдегор, Юрриен Тимбер ва Бруно Гимараэс каби етакчилар майдонга ташланган бўлса-да, «Арсенал» асосий вақтда ғалаба тўпини кирита олмади;

  • Пеналтилар лотереясидаги мағлубият: Регламентга кўра ўтказилган пеналтилар сериясида мезбонлар совуққонлик билан ҳаракат қилди ва 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финал йўлланмасини нақд қилди.

Учрашув баёни ва «Арсенал» таркиби

  • Мусобақа ва босқич: Англия Лига кубоги, 1/8 финал;

  • Якуний ҳисоб: «Флитвуд Таун» – «Арсенал» 1:1 (пеналтилар серияси бўйича: 6:4);

  • Голлар: Лупало (21) — Виктор Дьёкереш (50);

  • «Арсенал»нинг асосий ва захира таркиби: Кепа, Бен Уайт (Тимбер, 46), Марли Салмон (Эдегор, 46), Кристиан Москера, Перо Инкапиэ, Майлс Люис-Скелли (Конса, 81), Мартин Субименди (Гимараэс, 82), Макс Доуман, Микел Мерино, Эберечи Эзе (Кейдак, 66), Виктор Дьёкереш.

Англия Лига кубогидан эрта чиқиб кетиш Микель Артета шогирдлари учун Премьер-лига ва халқаро майдондаги муҳим курашлар олдидан жиддий огоҳлантириш бўлди. Қуйи лига вакили бўлган «Флитвуд Таун» эса ўз тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирини ёзиб, турнирдаги юришини давом эттиради.

АрсеналФлитвуд ТаунАнглия Лига кубогиВиктор Дьёкереш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Бугун 09:13«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлди«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлди8 октябр 06:53Лондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этдиЛондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этди9 август 21:27Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда17 сентябр 22:149 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди10 сентябр 06:57Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди9 сентябр 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди