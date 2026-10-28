Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг 1/8 финалида «Арсенал» клуби кутилмаганда қуйи лига вакили «Флитвуд Таун»га пеналтилар сериясида 6:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
- Учрашувнинг асосий вақтида Лупало мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса, Виктор Дёкереш ҳисобни тенглаштирди.
- Микел Артета жамоаси таркибга Мартин Эдегор, Юрриен Тимбер ва Бруно Гимараес каби етакчиларни киритганига қарамай, ғалабани қўлга кирита олмади.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида жорий мавсумнинг энг йирик ва кутилмаган сенсацияларидан бири юз берди. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Лондоннинг «Арсенал» клуби сафарда камтарона «Флитвуд Таун» жамоасига қарши майдонга тушиб, пеналтилар сериясида имкониятни бой берди ва кубок баҳслари билан хайрлашди.
Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилиб, лондонликлар сафида янги ҳужумчи Виктор Дьёкереш мувозанатни тиклаган бўлса-да, асаблар жангига айланган 11 метрлик зарбалар сериясида қуйи лига вакили 6:4 ҳисобида устун келди.
«Арсенал»ни карахт қилиб қўйган 90 дақиқа
Ўйиннинг асосий вақти лондонликлар кутганидан анча оғир ва босим остида кечди:
Мезбонларнинг эрта голи: Учрашувнинг 21-дақиқасидаёқ «Флитвуд Таун» ҳужумчиси Лупало ҳисобни очиб, «тўпчилар» дарвозасини ишғол қилди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди;
Дьёкерешдан жавоб тўпи: Биринчи бўлимдаги суст ўйиндан сўнг Микель Артета таркибга ўзгартиришлар киритди ва 50-дақиқада Виктор Дьёкереш ҳисобни тенглаштириб, мувозанатни тиклади (1:1);
Асосий юлдузлар қутқаролмади: Иккинчи бўлимда Мартин Эдегор, Юрриен Тимбер ва Бруно Гимараэс каби етакчилар майдонга ташланган бўлса-да, «Арсенал» асосий вақтда ғалаба тўпини кирита олмади;
Пеналтилар лотереясидаги мағлубият: Регламентга кўра ўтказилган пеналтилар сериясида мезбонлар совуққонлик билан ҳаракат қилди ва 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финал йўлланмасини нақд қилди.
Учрашув баёни ва «Арсенал» таркиби
Мусобақа ва босқич: Англия Лига кубоги, 1/8 финал;
Якуний ҳисоб: «Флитвуд Таун» – «Арсенал» 1:1 (пеналтилар серияси бўйича: 6:4);
Голлар: Лупало (21) — Виктор Дьёкереш (50);
«Арсенал»нинг асосий ва захира таркиби: Кепа, Бен Уайт (Тимбер, 46), Марли Салмон (Эдегор, 46), Кристиан Москера, Перо Инкапиэ, Майлс Люис-Скелли (Конса, 81), Мартин Субименди (Гимараэс, 82), Макс Доуман, Микел Мерино, Эберечи Эзе (Кейдак, 66), Виктор Дьёкереш.
Англия Лига кубогидан эрта чиқиб кетиш Микель Артета шогирдлари учун Премьер-лига ва халқаро майдондаги муҳим курашлар олдидан жиддий огоҳлантириш бўлди. Қуйи лига вакили бўлган «Флитвуд Таун» эса ўз тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирини ёзиб, турнирдаги юришини давом эттиради.
Изоҳлар 0
…