“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 9-турида «Рома» ўз майдонида «Каляри»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.
- Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» жамоаси эса «Торино»га қарши сафар учрашувида сўнгги дақиқалардаги голлар эвазига 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Ушбу натижадан сўнг «Комо»
- 17 очко билан 5-ўринга жойлашди, «Торино» эса 16 очко билан 6-поғонага тушиб кетди.
Италия А Сериясида 9-тур учрашувлари чинакам драма ва голларга бой бўлди. Римнинг «Олимпико» стадионида «Каляри»ни қабул қилган «Рома» 6 та тўп киритилган ўта шиддатли баҳсда 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Шунингдек, Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» жамоаси Турин сафарида ҳақиқий ирода кўрсатиб, баҳснинг энг сўнгги дақиқаларида «Торино» дарвозасини кетма-кет ишғол қилди ва муҳим уч очкони нақд қилди.
«Рома» – «Каляри» (4:2): «Бўрилар»дан ёрқин ирода
Римда кечган беллашув томошабинларга ҳақиқий футбол спектаклини тақдим этди:
Эрта гол ва мувозанат: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ М’Бала Нзола пеналтини аниқ амалга ошириб, сардинияликларни олдинга олиб чиқди; бироқ орадан 5 дақиқа ўтиб Эммануэл Лулли ҳисобни тенглаштирди;
Пизиллининг фаоллиги: 21-дақиқада ёш истеъдод Никколо Пизилли рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «бўрилар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Сўнгги дақиқалардаги портлаш: 81-дақиқада Даниэль Мальдини ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, интригани қайтарди; аммо захирадан майдонга тушган Мора (85-дақиқа) ва Дониэлл Мален (87-дақиқа) икки дақиқа ичида иккита гол уриб, «Рома»га 4:2 ҳисобидаги ишончли ғалабани келтирди;
Жадвалдаги ҳолат: Ушбу муваффақиятдан кейин «Рома» очколари сонини 21 тага етказиб, чемпионат жадвалида мустаҳкам 3-ўринга кўтарилиб олди. «Каляри» эса 13 очко билан 9-поғонада қолди.
«Торино» – «Комо» (1:3): Фабрегас шогирдларидан 9 дақиқа ичида 3 та гол
Туриндаги баҳс меҳмонларнинг ақлбовар қилмас камбэки билан тарихга кирди:
«Торино»нинг устунлиги: Учрашувнинг 24-дақиқасида Че Адамс туринликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди ва мезбонлар ўйиннинг асосий қисми давомида ҳисобни ушлаб турди;
81-дақиқадан бошланган шок: Ҳаммаси ўйин якунланиши арафасида ўзгарди — 81-дақиқада Рамон ҳисобни тенглаштирди;
Ғалабали нуқта: 87-дақиқада Нико Пас меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 90-дақиқада Мартин Батурина якуний ҳисобни ўрнатди — 1:3;
Еврокубоклар кураши: Мазкур сенсацион камбэк туфайли «Комо» 17 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди, улардан мағлуб бўлган «Торино» эса 16 очко билан 6-поғонага тушиб кетди.
9-тур учрашувларининг қисқача баёни
«Рома» — «Каляри» 4:2
Голлар: Лулли (15), Пизилли (21), Мора (85), Мален (87) — Нзола (10 пен.), Мальдини (81);
«Рома» таркиби: Голлини, Н’Дика, Кулеракис, Манчини (Жиларди, 82), Лулли (Ренш, 76), Де Рон (Мора, 56), Кристанте, Пизилли, Молина (Франса, 46), Кастро (Мален, 56), Соуле.
«Торино» — «Комо» 1:3
Голлар: Адамс (24) — Рамон (81), Пас (87), Батурина (90);
«Комо» таркиби: Санчес, Валле, Коуто, Рамон, Кемпф, Перроне (Аддай, 58), Какере (Батурина, 58), Миля (Смолчич, 78), Да Куня, Пас, Дувикас.
А Серияда бу тур фаворитларнинг ўз ўрнини мустаҳкамлаши ва Сеск Фабрегас бошчилигидаги ёш «Комо» жамоасининг Европа майдонларига даъвогар эканини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…