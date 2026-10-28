“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди

·72·Спорт
“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 9-турида «Рома» ўз майдонида «Каляри»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.
  • Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» жамоаси эса «Торино»га қарши сафар учрашувида сўнгги дақиқалардаги голлар эвазига 3:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
  • Ушбу натижадан сўнг «Комо»
  • 17 очко билан 5-ўринга жойлашди, «Торино» эса 16 очко билан 6-поғонага тушиб кетди.

Италия А Сериясида 9-тур учрашувлари чинакам драма ва голларга бой бўлди. Римнинг «Олимпико» стадионида «Каляри»ни қабул қилган «Рома» 6 та тўп киритилган ўта шиддатли баҳсда 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Шунингдек, Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» жамоаси Турин сафарида ҳақиқий ирода кўрсатиб, баҳснинг энг сўнгги дақиқаларида «Торино» дарвозасини кетма-кет ишғол қилди ва муҳим уч очкони нақд қилди.

«Рома» – «Каляри» (4:2): «Бўрилар»дан ёрқин ирода

Римда кечган беллашув томошабинларга ҳақиқий футбол спектаклини тақдим этди:

  • Эрта гол ва мувозанат: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ М’Бала Нзола пеналтини аниқ амалга ошириб, сардинияликларни олдинга олиб чиқди; бироқ орадан 5 дақиқа ўтиб Эммануэл Лулли ҳисобни тенглаштирди;

  • Пизиллининг фаоллиги: 21-дақиқада ёш истеъдод Никколо Пизилли рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «бўрилар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Сўнгги дақиқалардаги портлаш: 81-дақиқада Даниэль Мальдини ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, интригани қайтарди; аммо захирадан майдонга тушган Мора (85-дақиқа) ва Дониэлл Мален (87-дақиқа) икки дақиқа ичида иккита гол уриб, «Рома»га 4:2 ҳисобидаги ишончли ғалабани келтирди;

  • Жадвалдаги ҳолат: Ушбу муваффақиятдан кейин «Рома» очколари сонини 21 тага етказиб, чемпионат жадвалида мустаҳкам 3-ўринга кўтарилиб олди. «Каляри» эса 13 очко билан 9-поғонада қолди.

«Торино» – «Комо» (1:3): Фабрегас шогирдларидан 9 дақиқа ичида 3 та гол

Туриндаги баҳс меҳмонларнинг ақлбовар қилмас камбэки билан тарихга кирди:

  • «Торино»нинг устунлиги: Учрашувнинг 24-дақиқасида Че Адамс туринликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди ва мезбонлар ўйиннинг асосий қисми давомида ҳисобни ушлаб турди;

  • 81-дақиқадан бошланган шок: Ҳаммаси ўйин якунланиши арафасида ўзгарди — 81-дақиқада Рамон ҳисобни тенглаштирди;

  • Ғалабали нуқта: 87-дақиқада Нико Пас меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 90-дақиқада Мартин Батурина якуний ҳисобни ўрнатди — 1:3;

  • Еврокубоклар кураши: Мазкур сенсацион камбэк туфайли «Комо» 17 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди, улардан мағлуб бўлган «Торино» эса 16 очко билан 6-поғонага тушиб кетди.

9-тур учрашувларининг қисқача баёни

  • «Рома» — «Каляри» 4:2

    Голлар: Лулли (15), Пизилли (21), Мора (85), Мален (87) — Нзола (10 пен.), Мальдини (81);

    «Рома» таркиби: Голлини, Н’Дика, Кулеракис, Манчини (Жиларди, 82), Лулли (Ренш, 76), Де Рон (Мора, 56), Кристанте, Пизилли, Молина (Франса, 46), Кастро (Мален, 56), Соуле.

  • «Торино» — «Комо» 1:3

    Голлар: Адамс (24) — Рамон (81), Пас (87), Батурина (90);

    «Комо» таркиби: Санчес, Валле, Коуто, Рамон, Кемпф, Перроне (Аддай, 58), Какере (Батурина, 58), Миля (Смолчич, 78), Да Куня, Пас, Дувикас.

А Серияда бу тур фаворитларнинг ўз ўрнини мустаҳкамлаши ва Сеск Фабрегас бошчилигидаги ёш «Комо» жамоасининг Европа майдонларига даъвогар эканини яна бир бор кўрсатди.

Италия А СериясиРомаКомоСеск Фабрегас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Торино — Комо: таркиблар ва жонли матнТорино — Комо: таркиблар ва жонли матнБугун 00:03Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнКомо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:04Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:10Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди18 август 15:39Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда17 август 11:58Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда14 август 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди