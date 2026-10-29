Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубоги доирасида «Манчестер Сити» ва «Брайтон» ўртасидаги баҳс асосий вақтда 2:2 ҳисобида якунланиб, пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида «шаҳарликлар» ғалаба қозонди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов 76-дақиқада майдонга тушди ва ўйин якунида 6,4 балл билан баҳоланди.
- Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Ҳусанов хатога йўл қўйган бўлса-да, дарвозабон Жеронимо Рулининг сейвлари жамоани чорак финалга олиб чиқди.
Англия Лига кубогида (Карабао кубоги) кутилмаган натижалар ва шов-шувли тўқнашувлар давом этмоқда. Бир кун аввал амалдаги АПЛ чемпиони «Арсенал»нинг қуйи лига вакили «Флитвуд Таун»га имкониятни бой бериб, мусобақа тарихидаги энг катта шоклардан бирини тақдим этганидан сўнг, барча нигоҳлар «Манчестер Сити» — «Брайтон» тўқнашувига қаратилди.
Мусобақанинг амалдаги соҳиби бўлган «шаҳарликлар» ҳам мухлисларини анча асабийлашишга мажбур қилди. Асосий вақти 2:2 ҳисобидаги дуранг билан тугаган баҳс пенальтилар сериясига қадар етиб борди ва унда Энцо Мареска шогирдлари 4:3 ҳисобида устунликка эришиб, чорак финал йўлланмасини нақд қилди.
«Эттихад»даги қарама-қаршилик хроникаси: Зерикарли стартдан даҳшатли кескинликкача
Учрашув кутилганидек сокин бошланган бўлса-да, дақиқалар ўтган сари ҳақиқий кубок жангига айланди:
Зерикарли старт ва Ялкуйенинг голи: Дастлабки 29 дақиқа мобайнида майдонда хавфли вазиятлар деярли кузатилмади. Аммо 31-дақиқада «Брайтон» ҳисобни очди — Жоржиньо Руттернинг қайтган зарбасини Малик Ялкуйе дарвозага жойлаб, мавсумдаги учинчи тўпини нишонлади (0:1);
Ковачичнинг 18 ойлик танаффусдан кейинги голи: Биринчи бўлим тугаши арафасида «Сити» босимни оширди. Фил Фоденнинг аниқ пасидан кейин Матео Ковачич жарима майдони ташқарисидан аниқ зарба бериб, мувозанатни тиклади (1:1). Бу хорватиялик яримҳимоячининг нақ 18 ой ичидаги илк голи бўлди;
Мареска жамоасининг иккинчи бўлим муаммоси: Танаффусдан қайтиш билан мезбонлар мудофааси яна пала-партиш ҳаракат қилди. Руттер иккинчи бўлимнинг иккинчи дақиқасидаёқ ҳисобни 2:1 кўринишига келтириб, «Брайтон»ни яна олдинга олиб чиқди;
Рейснинг омадли товони: 72-дақиқада Райан Шеркининг жарима зарбасидан йўллаган тўпи кутилмаганда Витор Рейснинг товонига тегиб, йўналишини ўзгартирди ва ҳисоб 2:2 кўринишига келди.
Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушиши ва Flashscore баҳоси
Ўйиннинг сўнгги қисмида мухлислар диққат марказида ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов бўлди:
76-дақиқадаги ўзгариш: Бош мураббий Энцо Мареска ҳимоядаги хатоларга чек қўйиш мақсадида Рико Льюис ўрнига ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни майдонга ташлади;
90 сониялик хавфли лаҳза: Асосий вақт якунланишига 90 сония қолганда Ҳусанов томонидан йўл қўйилган қўпол хато палласида «Брайтон» яримҳимоячиси Матс Виффер дарвоза устунини нишонга олди ва бу вазият «Сити»ни аламли мағлубиятдан қутқариб қолди;
Flashscore баҳоси: Статистик портал Ҳусановнинг мазкур ўйиндаги ҳаракатларини 6,4 баллга баҳолади. Бу кўрсаткич баҳсда майдонга тушган «шаҳарликлар» орасидаги тўртинчи энг паст баҳо сифатида қайд этилди.
Рульининг сейвлари ва АПЛдаги тезкор реванш
Пенальтилар сериясида Ковачичнинг хатосидан сўнг ташаббус рақиб томонга ўтгандек туюлган эди. Бироқ дарвозабон Жеронимо Рульи Ясин Аяри ҳамда рақиб сардори Льюис Данкнинг зарбаларини бартараф этиб, Манчестер клубини чорак финалга олиб чиқди.
Кубок интригаси бу билан тугамайди: «Манчестер Сити» ва «Брайтон» орадан атиги бир неча кун ўтиб — 31 октябрь, шанба куни Премьер-лига доирасида яна тўқнаш келади ва бу баҳс муросасиз реваншга айланиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…