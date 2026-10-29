Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?

·124·Спорт
Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубоги доирасида «Манчестер Сити» ва «Брайтон» ўртасидаги баҳс асосий вақтда 2:2 ҳисобида якунланиб, пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида «шаҳарликлар» ғалаба қозонди.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов 76-дақиқада майдонга тушди ва ўйин якунида 6,4 балл билан баҳоланди.
  • Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Ҳусанов хатога йўл қўйган бўлса-да, дарвозабон Жеронимо Рулининг сейвлари жамоани чорак финалга олиб чиқди.

Англия Лига кубогида (Карабао кубоги) кутилмаган натижалар ва шов-шувли тўқнашувлар давом этмоқда. Бир кун аввал амалдаги АПЛ чемпиони «Арсенал»нинг қуйи лига вакили «Флитвуд Таун»га имкониятни бой бериб, мусобақа тарихидаги энг катта шоклардан бирини тақдим этганидан сўнг, барча нигоҳлар «Манчестер Сити» — «Брайтон» тўқнашувига қаратилди.

Мусобақанинг амалдаги соҳиби бўлган «шаҳарликлар» ҳам мухлисларини анча асабийлашишга мажбур қилди. Асосий вақти 2:2 ҳисобидаги дуранг билан тугаган баҳс пенальтилар сериясига қадар етиб борди ва унда Энцо Мареска шогирдлари 4:3 ҳисобида устунликка эришиб, чорак финал йўлланмасини нақд қилди.

«Эттихад»даги қарама-қаршилик хроникаси: Зерикарли стартдан даҳшатли кескинликкача

Учрашув кутилганидек сокин бошланган бўлса-да, дақиқалар ўтган сари ҳақиқий кубок жангига айланди:

  • Зерикарли старт ва Ялкуйенинг голи: Дастлабки 29 дақиқа мобайнида майдонда хавфли вазиятлар деярли кузатилмади. Аммо 31-дақиқада «Брайтон» ҳисобни очди — Жоржиньо Руттернинг қайтган зарбасини Малик Ялкуйе дарвозага жойлаб, мавсумдаги учинчи тўпини нишонлади (0:1);

  • Ковачичнинг 18 ойлик танаффусдан кейинги голи: Биринчи бўлим тугаши арафасида «Сити» босимни оширди. Фил Фоденнинг аниқ пасидан кейин Матео Ковачич жарима майдони ташқарисидан аниқ зарба бериб, мувозанатни тиклади (1:1). Бу хорватиялик яримҳимоячининг нақ 18 ой ичидаги илк голи бўлди;

  • Мареска жамоасининг иккинчи бўлим муаммоси: Танаффусдан қайтиш билан мезбонлар мудофааси яна пала-партиш ҳаракат қилди. Руттер иккинчи бўлимнинг иккинчи дақиқасидаёқ ҳисобни 2:1 кўринишига келтириб, «Брайтон»ни яна олдинга олиб чиқди;

  • Рейснинг омадли товони: 72-дақиқада Райан Шеркининг жарима зарбасидан йўллаган тўпи кутилмаганда Витор Рейснинг товонига тегиб, йўналишини ўзгартирди ва ҳисоб 2:2 кўринишига келди.

Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушиши ва Flashscore баҳоси

Ўйиннинг сўнгги қисмида мухлислар диққат марказида ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов бўлди:

  • 76-дақиқадаги ўзгариш: Бош мураббий Энцо Мареска ҳимоядаги хатоларга чек қўйиш мақсадида Рико Льюис ўрнига ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни майдонга ташлади;

  • 90 сониялик хавфли лаҳза: Асосий вақт якунланишига 90 сония қолганда Ҳусанов томонидан йўл қўйилган қўпол хато палласида «Брайтон» яримҳимоячиси Матс Виффер дарвоза устунини нишонга олди ва бу вазият «Сити»ни аламли мағлубиятдан қутқариб қолди;

  • Flashscore баҳоси: Статистик портал Ҳусановнинг мазкур ўйиндаги ҳаракатларини 6,4 баллга баҳолади. Бу кўрсаткич баҳсда майдонга тушган «шаҳарликлар» орасидаги тўртинчи энг паст баҳо сифатида қайд этилди.

Рульининг сейвлари ва АПЛдаги тезкор реванш

Пенальтилар сериясида Ковачичнинг хатосидан сўнг ташаббус рақиб томонга ўтгандек туюлган эди. Бироқ дарвозабон Жеронимо Рульи Ясин Аяри ҳамда рақиб сардори Льюис Данкнинг зарбаларини бартараф этиб, Манчестер клубини чорак финалга олиб чиқди.

Кубок интригаси бу билан тугамайди: «Манчестер Сити» ва «Брайтон» орадан атиги бир неча кун ўтиб — 31 октябрь, шанба куни Премьер-лига доирасида яна тўқнаш келади ва бу баҳс муросасиз реваншга айланиши шубҳасиз.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиКарабао кубогиБрайтон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлилиАбдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлилиБугун 08:25Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиБугун 07:51“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилдиКеча 13:08Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?27 октябр 19:29Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?24 октябр 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди