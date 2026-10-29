Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юборди

·54·Спорт
Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ливерпул»
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финалида «Челси»ни пеналтилар сериясида 6:5 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
  • Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди, унда Рожерс ва Коди Гакпо пеналтидан гол уришди.
  • «Энфилд» стадионида кечган баҳсда ҳар икки жамоа мураббийлари иккинчи бўлимда асосий таркиб футболчиларини майдонга туширган бўлса-да, ҳисоб ўзгармади.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичи марказий баҳсида мухлислар ҳақиқий классик инглиз футболи драмасига гувоҳ бўлишди. Афсонавий «Энфилд» стадионида Лондоннинг «Челси» клубини қабул қилган «Ливерпуль» кескин ва муросасиз курашлар остида кечган ўйинда кейинги босқич йўлланмасини илиб кетди.

Асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашув тақдири футбол лотереясига айланган асабий пенальтилар сериясида ҳал бўлди. Мазкур асаблар жангида совуққонлик намойиш этган мерсисайдликлар 6:5 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финалга йўл олди.

Биринчи бўлимдаги тезкор пенальтилар дуэли

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръат, тактик эҳтиёткорлик ва қўполликларга бой тарзда кечди:

  • Рожерснинг аниқ зарбаси: 40-дақиқада «Челси» хавфли ҳужум уюштириб, рақиб жарима майдони ичида пенальти ишлаб олди. Тўп олдига келган Рожерс 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантириб, «кўклар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);

  • Гакпонинг тезкор жавоби: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг «Ливерпуль» зудлик билан ҳужумга ташланди. Орадан атиги уч дақиқа ўтиб — 43-дақиқада лондонликлар дарвозасига ҳам пенальти белгиланди. Нидерландиялик форвард Коди Гакпо имкониятни қўлдан чиқармай, мувозанатни тиклади (1:1);

  • Иккинчи бўлимдаги юлдузли ўзгаришлар: Иккинчи 45 дақиқаликда мураббийлар штаби асосий кучларни майдонга ташлади. «Ливерпуль» сафида Флориан Виртц, Брэдли Барколя, Алексис Макаллистер ва Александр Исак сингари етакчилар захирадан ўйинга қўшилди, аммо ҳимоячилар ва дарвозабонлар ишончли ҳаракат қилиб, ҳисоб ўзгаришига йўл қўйишмади.

Асабий пенальтилар серияси ва «қизиллар» ғалабаси

Регламентга мувофиқ, асосий вақт якунлангач, ғолиб номи тўғридан-тўғри пенальтилар сериясида аниқланди:

  • «Энфилд»даги интрига: Ҳар икки жамоа ижрочилари томонидан амалга оширилган зарбалар охирги дақиқаларгача мухлисларни ҳаяжонда ушлаб турди;

  • 6:5 ҳисобидаги зафар: Дарвозабонларнинг маҳорати ва футболчиларнинг совуққонлиги синалган драматик нуқтада «Ливерпуль» 6:5 ҳисобида устунликка эришиб, принципиал рақибини мусобақадан чиқариб юборди.

Протокол маълумотлари

Англия Лига кубоги. 1/8 финал

«Ливерпуль» — «Челси» 1:1 (пенальтилар серияси: 6:5)

  • Голлар: Гакпо (43 пен.) — Рожерс (40 пен.);

  • «Ливерпуль» таркиби: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк (Жаке, 72), Цимикас, Араухо, Гравенберх, Ниони (Макаллистер, 81), Гакпо, Макконилл (Виртц, 59), Коумас (Барколя, 58), Нгуома (Исак, 82);

  • «Челси» таркиби: Пендерс, Ачиампонг, Фофана, Лакруа (Колвилл, 45+1), Густо (Палестра, 69), Кайседо (Барко, 69), Лавия, Ҳендерсон, Нету, Рожерс, Уэлбек;

  • Огоҳлантиришлар: Коумас (11), Макконилл (21) — Ачиампонг (50), Лавия (73).

«Ливерпуль» кучли рақиб тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, соврин сари яна бир муҳим қадамни ташлади ва ўз уйида кубок баҳсларидаги мағлубиятсиз юришини давом эттирмоқда.

Англия Лига кубогиЛиверпульЧелсиКоди Гакпо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиАнглияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиБугун 08:09Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиБугун 07:51Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Кеча 09:13Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиАнглия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиКеча 06:549 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди10 сентябр 06:57Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...9 июн 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди