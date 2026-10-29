Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ливерпул»
- Англия Лига кубогининг 1/8 финалида «Челси»ни пеналтилар сериясида 6:5 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
- Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди, унда Рожерс ва Коди Гакпо пеналтидан гол уришди.
- «Энфилд» стадионида кечган баҳсда ҳар икки жамоа мураббийлари иккинчи бўлимда асосий таркиб футболчиларини майдонга туширган бўлса-да, ҳисоб ўзгармади.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичи марказий баҳсида мухлислар ҳақиқий классик инглиз футболи драмасига гувоҳ бўлишди. Афсонавий «Энфилд» стадионида Лондоннинг «Челси» клубини қабул қилган «Ливерпуль» кескин ва муросасиз курашлар остида кечган ўйинда кейинги босқич йўлланмасини илиб кетди.
Асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашув тақдири футбол лотереясига айланган асабий пенальтилар сериясида ҳал бўлди. Мазкур асаблар жангида совуққонлик намойиш этган мерсисайдликлар 6:5 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финалга йўл олди.
Биринчи бўлимдаги тезкор пенальтилар дуэли
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръат, тактик эҳтиёткорлик ва қўполликларга бой тарзда кечди:
Рожерснинг аниқ зарбаси: 40-дақиқада «Челси» хавфли ҳужум уюштириб, рақиб жарима майдони ичида пенальти ишлаб олди. Тўп олдига келган Рожерс 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантириб, «кўклар»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);
Гакпонинг тезкор жавоби: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг «Ливерпуль» зудлик билан ҳужумга ташланди. Орадан атиги уч дақиқа ўтиб — 43-дақиқада лондонликлар дарвозасига ҳам пенальти белгиланди. Нидерландиялик форвард Коди Гакпо имкониятни қўлдан чиқармай, мувозанатни тиклади (1:1);
Иккинчи бўлимдаги юлдузли ўзгаришлар: Иккинчи 45 дақиқаликда мураббийлар штаби асосий кучларни майдонга ташлади. «Ливерпуль» сафида Флориан Виртц, Брэдли Барколя, Алексис Макаллистер ва Александр Исак сингари етакчилар захирадан ўйинга қўшилди, аммо ҳимоячилар ва дарвозабонлар ишончли ҳаракат қилиб, ҳисоб ўзгаришига йўл қўйишмади.
Асабий пенальтилар серияси ва «қизиллар» ғалабаси
Регламентга мувофиқ, асосий вақт якунлангач, ғолиб номи тўғридан-тўғри пенальтилар сериясида аниқланди:
«Энфилд»даги интрига: Ҳар икки жамоа ижрочилари томонидан амалга оширилган зарбалар охирги дақиқаларгача мухлисларни ҳаяжонда ушлаб турди;
6:5 ҳисобидаги зафар: Дарвозабонларнинг маҳорати ва футболчиларнинг совуққонлиги синалган драматик нуқтада «Ливерпуль» 6:5 ҳисобида устунликка эришиб, принципиал рақибини мусобақадан чиқариб юборди.
Протокол маълумотлари
Англия Лига кубоги. 1/8 финал
«Ливерпуль» — «Челси» 1:1 (пенальтилар серияси: 6:5)
Голлар: Гакпо (43 пен.) — Рожерс (40 пен.);
«Ливерпуль» таркиби: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк (Жаке, 72), Цимикас, Араухо, Гравенберх, Ниони (Макаллистер, 81), Гакпо, Макконилл (Виртц, 59), Коумас (Барколя, 58), Нгуома (Исак, 82);
«Челси» таркиби: Пендерс, Ачиампонг, Фофана, Лакруа (Колвилл, 45+1), Густо (Палестра, 69), Кайседо (Барко, 69), Лавия, Ҳендерсон, Нету, Рожерс, Уэлбек;
Огоҳлантиришлар: Коумас (11), Макконилл (21) — Ачиампонг (50), Лавия (73).
«Ливерпуль» кучли рақиб тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, соврин сари яна бир муҳим қадамни ташлади ва ўз уйида кубок баҳсларидаги мағлубиятсиз юришини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…