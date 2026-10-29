“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалари

·3·Спорт
“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия чемпионатининг 9-турида «Ювентус» сафарда «Женоа»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса, «Наполи» клуби «Монса» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Туринликлар ушбу мағлубиятдан сўнг 14 очко билан 8-ўринда қолди.
  • «Наполи» эса очколарини 14 тага етказиб, тўплар нисбати эвазига турнир жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди.

Италия чемпионатининг 9-турида етакчи жамоалар иштирокида кутилмаган ва сермаҳсул натижалар қайд этилди. Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда «Женоа»га қарши баҳс олиб бориб, 0:2 ҳисобида сенсацион тарзда имкониятни бой берди ва муҳим очколардан маҳрум бўлди.

Шу билан бирга, Неапол шаҳрининг «Наполи» жамоаси сафарда «Монца» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани тантана қилди ҳамда турнир жадвалидаги юқори поғоналар сари юришини давом эттирди.

Генуядаги қоқилиш: «Женоа» биринчи бўлимдаёқ масалани ҳал қилди

Туринликлар сафар учрашувида рақибнинг фаол босими ва тезкор ҳужумларига дош бера олмади:

  • Эхизибуэнинг тезкор голи: 12-дақиқада мезбонлар футболчиси Эхизибуэ ҳисобни очиб, «Ювентус» мудофаасини шошириб қўйди (1:0);

  • Балданцининг устунлиги: 28-дақиқада Балданци ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ва туринликларнинг аҳволини оғирлаштирди;

  • Иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар наф бермади: Танаффусдан сўнг туринликлар таркибда бир қатор ўзгаришларни амалга ошириб, ҳужумга зўр берган бўлса-да, «Женоа»нинг зич мудофаасини ёриб ўта олмади. 9-турдан кейин «Ювентус» 14 очко билан 8-поғонада қолди.

«Наполи»нинг ҳужумкор шоуси: 4 та турли тўпурар

«Монца»га қарши сафар баҳси неаполликларнинг тўлиқ устунлиги остида кечди:

  • Ҳойлунд ҳисобни очди: Учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ Расмус Ҳойлунд «Наполи»ни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • «Монца»нинг қисқа жавоби: 43-дақиқада мезбонлардан Варела мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга 1:1 ҳисоби билан олиб кетди;

  • Иккинчи бўлимдаги ҳужум ёмғири: Иккинчи бўлимда Неаполь клуби ўйин тизгинини бутунлай қўлга олди: Маттео Политано (48), Марин (62) ҳамда захирадан тушган Кевин Де Брюйне (67) кетма-кет тўп киритиб, якуний ҳисобни 1:4 кўринишига етказди;

  • Жадвалдаги ҳолат: Мазкур йирик зафардан сўнг «Наполи» ўз очколарини 14 тага етказиб, тўплар нисбати бўйича 7-ўринга кўтарилиб олди.

Расмий протокол маълумотлари

Италия А Серияси. 9-тур

«Женоа» — «Ювентус» 2:0

  • Голлар: Эхизибуэ (12), Балданци (28);

  • «Женоа» таркиби: Бейло, Эстигор, Маркандалли, Васкес, Эхизибуэ (Майхтри, 69), Френдруп, Аморин (Виаф, 82), Балданци (Мессяс, 69), Витиня, Эллертссон (Митай, 41), Осмаич (Коломбо, 82);

  • «Ювентус» таркиби: Викарио, Гатти (Волтемаде, 46), Бремер, Лукуми, Луис Дуглас (Копмейнерс, 77), Камбязо (Кабал, 59), Калулу, Сарр (Бога, 59), Коло Муани, Маккенни, Алайбегович (Жегрова, 46).

«Монца» — «Наполи» 1:4

  • Голлар: Варела (43) — Ҳойлунд (10), Политано (48), Марин (62), Де Брюйне (67);

  • «Монца» таркиби: Тернквист, Луккези (Антов, 74), Биринделли, Гогличидзе, Бакун, Фоэ, Коломбо, Мангас, Нгонж (Колпани, 60), Варела, Робинсон (Себаллос, 69);

  • «Наполи» таркиби: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Раҳмани (Марянуччи, 46), Марин, Оливера, Лоботка, Ангисса (Де Брюйне, 63), Мактоминай, Политано (Вергара, 63), Ҳойлунд (Лукка, 81), Ланг.

9-тур баҳслари Италия чемпионатида чемпионлик ва еврокубоклар йўлланмаси учун рақобат ҳар қачонгидан кескин кечишини яна бир карра тасдиқлади.

Италия А СериясиЮвентусНаполиЖеноа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Женоа — Ювентус: таркиблар ва жонли матнЖеноа — Ювентус: таркиблар ва жонли матнКеча 23:49Монца — Наполи: таркиблар ва жонли матнМонца — Наполи: таркиблар ва жонли матнКеча 23:52Женоа — Венеция: таркиблар ва жонли матнЖеноа — Венеция: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:08АС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:50Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:10Дуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратдиДуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратди26 октябр 07:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди