“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия чемпионатининг 9-турида «Ювентус» сафарда «Женоа»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса, «Наполи» клуби «Монса» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Туринликлар ушбу мағлубиятдан сўнг 14 очко билан 8-ўринда қолди.
- «Наполи» эса очколарини 14 тага етказиб, тўплар нисбати эвазига турнир жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди.
Италия чемпионатининг 9-турида етакчи жамоалар иштирокида кутилмаган ва сермаҳсул натижалар қайд этилди. Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда «Женоа»га қарши баҳс олиб бориб, 0:2 ҳисобида сенсацион тарзда имкониятни бой берди ва муҳим очколардан маҳрум бўлди.
Шу билан бирга, Неапол шаҳрининг «Наполи» жамоаси сафарда «Монца» дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани тантана қилди ҳамда турнир жадвалидаги юқори поғоналар сари юришини давом эттирди.
Генуядаги қоқилиш: «Женоа» биринчи бўлимдаёқ масалани ҳал қилди
Туринликлар сафар учрашувида рақибнинг фаол босими ва тезкор ҳужумларига дош бера олмади:
Эхизибуэнинг тезкор голи: 12-дақиқада мезбонлар футболчиси Эхизибуэ ҳисобни очиб, «Ювентус» мудофаасини шошириб қўйди (1:0);
Балданцининг устунлиги: 28-дақиқада Балданци ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ва туринликларнинг аҳволини оғирлаштирди;
Иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар наф бермади: Танаффусдан сўнг туринликлар таркибда бир қатор ўзгаришларни амалга ошириб, ҳужумга зўр берган бўлса-да, «Женоа»нинг зич мудофаасини ёриб ўта олмади. 9-турдан кейин «Ювентус» 14 очко билан 8-поғонада қолди.
«Наполи»нинг ҳужумкор шоуси: 4 та турли тўпурар
«Монца»га қарши сафар баҳси неаполликларнинг тўлиқ устунлиги остида кечди:
Ҳойлунд ҳисобни очди: Учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ Расмус Ҳойлунд «Наполи»ни олдинга олиб чиқди (0:1);
«Монца»нинг қисқа жавоби: 43-дақиқада мезбонлардан Варела мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга 1:1 ҳисоби билан олиб кетди;
Иккинчи бўлимдаги ҳужум ёмғири: Иккинчи бўлимда Неаполь клуби ўйин тизгинини бутунлай қўлга олди: Маттео Политано (48), Марин (62) ҳамда захирадан тушган Кевин Де Брюйне (67) кетма-кет тўп киритиб, якуний ҳисобни 1:4 кўринишига етказди;
Жадвалдаги ҳолат: Мазкур йирик зафардан сўнг «Наполи» ўз очколарини 14 тага етказиб, тўплар нисбати бўйича 7-ўринга кўтарилиб олди.
Расмий протокол маълумотлари
Италия А Серияси. 9-тур
«Женоа» — «Ювентус» 2:0
Голлар: Эхизибуэ (12), Балданци (28);
«Женоа» таркиби: Бейло, Эстигор, Маркандалли, Васкес, Эхизибуэ (Майхтри, 69), Френдруп, Аморин (Виаф, 82), Балданци (Мессяс, 69), Витиня, Эллертссон (Митай, 41), Осмаич (Коломбо, 82);
«Ювентус» таркиби: Викарио, Гатти (Волтемаде, 46), Бремер, Лукуми, Луис Дуглас (Копмейнерс, 77), Камбязо (Кабал, 59), Калулу, Сарр (Бога, 59), Коло Муани, Маккенни, Алайбегович (Жегрова, 46).
«Монца» — «Наполи» 1:4
Голлар: Варела (43) — Ҳойлунд (10), Политано (48), Марин (62), Де Брюйне (67);
«Монца» таркиби: Тернквист, Луккези (Антов, 74), Биринделли, Гогличидзе, Бакун, Фоэ, Коломбо, Мангас, Нгонж (Колпани, 60), Варела, Робинсон (Себаллос, 69);
«Наполи» таркиби: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Раҳмани (Марянуччи, 46), Марин, Оливера, Лоботка, Ангисса (Де Брюйне, 63), Мактоминай, Политано (Вергара, 63), Ҳойлунд (Лукка, 81), Ланг.
9-тур баҳслари Италия чемпионатида чемпионлик ва еврокубоклар йўлланмаси учун рақобат ҳар қачонгидан кескин кечишини яна бир карра тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…