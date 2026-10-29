Италиядаги 15 та ресторанда оилалар учун телефонсиз овқатланиш лойиҳаси бошланади

·0·Дунё
Италиядаги 15 та ресторанда оилалар учун телефонсиз овқатланиш лойиҳаси бошланади

Италиянинг Сардиния оролидаги 15 та ресторан оилаларни овқатланиш вақтида телефон ва бошқа электрон қурилмалардан фойдаланмасликка ундайдиган тажриба лойиҳасида иштирок этади. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

«Экранларсиз дастурхон» («A tavola senza schermi») деб номланган лойиҳа бир ой давом этади. Унинг асосий мақсади ота-оналар ва болаларни овқатланиш пайтида телефонларга чалғимасдан, ўзаро суҳбатлашишга ундашдир.

Лойиҳа доирасида телефонларини четга қўйган оилаларга махсус тўплам тақдим этилади. Унда болалар билан биргаликда шуғулланиш учун ўйинлар, расм чизиш материаллари ҳамда ота-оналарга рақамли қурилмалардан фойдаланиш бўйича тавсиялар берилган маълумотнома бўлади.

Ташаббус Сардиниянинг болалар ва ўсмирлар ҳуқуқлари бўйича вакили Анна Кау ҳамда Fipe-Confcommercio ташкилотининг минтақавий бўлими ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Лойиҳа оилавий овқатланиш вақтида жонли мулоқотни кўпайтириш ва болаларнинг электрон қурилмаларга ҳаддан ташқари берилиб кетишининг олдини олишга қаратилган.

Тажриба дастлаб 15 та ресторанда ўтказилади. Унинг натижалари ижобий бўлса, ташаббусни бошқа ресторанларга ҳам ихтиёрий равишда кенгайтириш режалаштирилган.

СардинияЭкранларсиз дастурхонАнна КауFipe-Confcommercio
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди12 октябр 06:449 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётди17 сентябр 21:46Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланади2 сентябр 22:24Таиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқдаТаиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқда21 октябр 08:55Қабр ёнида тушлик: Ҳиндистонда қабрлар орасида жойлашган ресторанда овқатланган бўлармидингиз?Қабр ёнида тушлик: Ҳиндистонда қабрлар орасида жойлашган ресторанда овқатланган бўлармидингиз?26 июл 08:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда