Абдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англиянинг Карабао кубоги 4-босқичида «Манчестер Сити» пеналтилар сериясида «Брайтон»ни 4:3 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
- Асосий вақтда 2:2 ҳисоби қайд этилган баҳсда «шаҳарликлар» дарвозабони Жеронимо Рули иккита пеналтини қайтариб, жамоаси ғалабасида асосий қаҳрамонга айланди.
- Учрашув якунларига кўра, ҳимояни мустаҳкамлаш учун майдонга тушган Абдуқодир Ҳусанов 6,0 балл билан баҳоланди.
Англиянинг Карабао кубоги 4-босқичи доирасида бўлиб ўтган «Манчестер Сити» ва «Брайтон» ўртасидаги баҳс ҳақиқий кубок триллерига айланди. Асосий вақти 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган тўқнашув тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлди.
Асабий ва муросасиз кечган 11 метрлик зарбалар сериясида «шаҳарликлар» 4:3 ҳисобида устун келиб, мусобақанинг бешинчи босқичига йўл олди ва ўтган мавсумда қўлга киритилган совринни ҳимоя қилиш юришини давом эттирди.
«Эттихад»даги 4 та гол ва пенальтилар қаҳрамони
Учрашув давомида майдонда тўлиқ ҳужумкор ва очиқ футбол намойиш этилди:
«Чайкалар»нинг икки карра устунлиги: Фабиан Хюрцелер шогирдлари ўйин давомида икки бор ҳисобда олдинга чиқиб олди — 31-дақиқада Малик Ялкуйе ва 47-дақиқада Жоржиньо Руттер гол муаллифига айланди;
«Сити»нинг жавоб зарбалари: Мезбонлар сафида 40-дақиқада Матео Ковачич мувозанатни тиклаган бўлса, 72-дақиқада Райан Шеркининг жарима тўпидан оширган пасидан сўнг Витор Рейс ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Жеронимо Рульининг бенефиси: Серия бошида Жейсон Стил Ковачичнинг пенальтисини қайтариб «Брайтон»га устунлик тақдим этгандек туюлган эди. Бироқ «Сити» посбони Рульи аввалига Ясин Аярининг, сўнгра рақиб сардори Льюис Данкнинг зарбаларини бартараф этиб, жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди.
«Манчестер Сити» футболчиларига қўйилган баҳолар
Учрашув якунларига кўра, таҳлилчилар ва экспертлар «шаҳарликлар» таркибига қуйидагича баҳо берди:
Жеронимо Рульи — 8,5/10: Учрашув қаҳрамони. Ўйин давомида фавқулодда сейв намойиш этди ва пенальтилар сериясида иккита зарбани қайтариб, ғалабани нақд қилди.
Райан Шерки — 8,5/10: Очиқ ва ҳужумкор ўйинда ўзини кўрсатди, голли узатма берди ва ҳал қилувчи пенальтини совуққонлик билан голга айлантирди.
Витор Рейс — 8,0/10: Ҳимояда ҳам, тўп билан муомалада ҳам жуда ишончли ҳаракат қилди ҳамда жамоа сафидаги дебут голини киритди.
Фил Фоден — 8,0/10: Ҳужумда мунтазам хавф туғдириб, юқори савияли ҳаракатлари билан ажралиб турди.
Матео Ковачич — 7,5/10: Муҳим голни урди ва майдон марказида ишончли тўп сурди (пенальтидан адашганига қарамай).
Жереми Доку — 7,5/10: Захирадан тушиб рақиб мудофаасига жиддий босим ўтказди.
Айюб Буадди — 7,5/10: 45 дақиқа ичида прессинг остида ҳам хотиржам ҳаракат қилиб, маҳорат кўрсатди.
Райан Айт-Нури — 7,0/10: Ҳам ҳужумда, ҳам ҳимояда фаол бўлиб, ўйинни кучайтирди.
Марк Гехи — 6,5/10: Айрим асабий вазиятларга йўл қўйган бўлса-да, аввалги учрашувларига нисбатан анча ишончли кўринди.
Аллан — 6,5/10: Тўп билан камроқ муомалада бўлган бўлса-да, майдонда тинимсиз меҳнат қилди.
Абдуқодир Ҳусанов — 6,0/10: Ўйиннинг охирги қисмида майдонга тушиб, ҳимояни мустаҳкамлади ва ўз қанотида фаол ҳаракат қилди.
Энцо Фернандес — 6,0/10: Пенальтилар серияси учун туширилди ва ўз зарбасини бенуқсон амалга оширди.
Рико Льюис — 6,0/10: Ҳимоядаги хатолари жамоасига қимматга тушди.
Нико О’Рейли — 6,0/10: Тезлик ва жисмоний форма етишмаётгани сезилди.
Флойд Самба — 6,0/10: Биринчи голда қатнашди, аммо ўйиннинг қолган қисмида сояда қолди.
Райан МакАйду — 6,0/10: Фаол ҳаракат қилди, бироқ сезиларли таъсир кўрсата олмади.
Қийин кечган баҳсда ўз иродасини кўрсатган Манчестер клуби кубок ҳимояси йўлида энг кучли саккизлик орасида ўз юришини давом эттиради.
Изоҳлар 0
…