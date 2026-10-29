Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди

·7·Спорт
Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»ни пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
  • Асосий вақти 2:2 ҳисобида якунланган баҳсда мезбонлар сафида Ковачич ва Рейс гол урган бўлса, меҳмонлардан Ялкуе ва Рюттер муваффақият қозонди.
  • Учрашувнинг 76-дақиқасида захирадан майдонга тушган ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов мудофаа чизиғида ишончли ҳаракат қилди.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида мухлислар ҳақиқий голларга бой ва драматик тўқнашувнинг гувоҳи бўлишди. Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон» жамоасини қабул қилиб, ҳар иккала томон учун ҳам муросасиз кечган баҳсда ғалабани илиб кетди.

Асосий вақти 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган учрашув тақдири асабий пенальтилар сериясида ҳал бўлди. Лотереяга айланган серияда маҳорат кўрсатган «шаҳарликлар» 4:3 ҳисобида устун келиб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритди.

«Эттихад»даги голлар ёмғири: Кечган асосий воқеалар

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли қарши ҳужумлар остида кечди:

  • «Брайтон»нинг тезкор зарбаси: 30-дақиқада меҳмонлар футболчиси Ялкуйе ҳисобни очиб, «Сити» ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланди (0:1);

  • Ковачичнинг жавоби: 40-дақиқада мезбонлар сафида тажрибали Матео Ковачич мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга дуранг билан олиб чиқди (1:1);

  • Иккинчи бўлимдаги босим: Иккинчи бўлим бошланиши билан, 47-дақиқада «чайкалар» ҳужумчиси Рюттер яна бир бор «Брайтон»ни олдинга олиб чиқди (1:2);

  • Рейснинг нажот голи: Тинчланмаган «шаҳарликлар» 72-дақиқада Рейснинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни яна тенглаштирди (2:2).

Ҳусановнинг майдонга тушиши ва лотерея ғалабаси

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун учрашувнинг энг диққатга сазовор лаҳзаларидан бири ҳимоячимизнинг ўйинга қўшилиши бўлди:

  • Ҳусанов мудофаа марказида: Учрашувнинг 76-дақиқасида мураббийлар штаби Рико Люис ўрнига ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановни захирадан майдонга туширди. Ҳимоячи қолган вақт давомида рақиб ҳужумларини қайтаришда ишончли ҳаракат қилди;

  • Пенальтилар сериясидаги қаҳрамонлик: Асосий вақт якунлангач, ғолиб пенальтилар орқали аниқланди. «Сити» футболчилари ва дарвозабони совуққонлик намойиш этиб, 4:3 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштиришди.

Протокол маълумотлари

Англия Лига кубоги. 1/8 финал

«Манчестер Сити» — «Брайтон» 2:2 (пенальтилар серияси: 4:3)

  • Голлар: Ковачич (40), Рейс (72) — Ялкуйе (30), Рюттер (47);

  • «Манчестер Сити» таркиби: Рулли, Люис (Абдуқодир Ҳусанов, 76), Рейс, О’Райли (Фернандес, 87), Боуадди (Аит-Нури, 46), Геҳи, Фоден, Шерки, Ковачич, Аллан (Доку, 61), Самба (Макэйдо, 46);

  • Огоҳлантиришлар: Боуадди (32) — Свобода (11), Виффер (90+1), Данк (90+2).

«Манчестер Сити» мураккаб синовдан муваффақиятли ўтиб, Лига кубоги соврини сари юришини давом эттирмоқда, Ҳусановнинг мазкур беллашувда иштирок этиши эса унинг жамоадаги ўрни мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиБрайтонАнглия Лига кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиПенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиБугун 07:55Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Кеча 09:13Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиАнглия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиКеча 06:54Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда17 сентябр 22:14“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилдиКеча 13:08Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?27 октябр 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди