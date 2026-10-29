Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»ни пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
- Асосий вақти 2:2 ҳисобида якунланган баҳсда мезбонлар сафида Ковачич ва Рейс гол урган бўлса, меҳмонлардан Ялкуе ва Рюттер муваффақият қозонди.
- Учрашувнинг 76-дақиқасида захирадан майдонга тушган ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов мудофаа чизиғида ишончли ҳаракат қилди.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида мухлислар ҳақиқий голларга бой ва драматик тўқнашувнинг гувоҳи бўлишди. Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон» жамоасини қабул қилиб, ҳар иккала томон учун ҳам муросасиз кечган баҳсда ғалабани илиб кетди.
Асосий вақти 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган учрашув тақдири асабий пенальтилар сериясида ҳал бўлди. Лотереяга айланган серияда маҳорат кўрсатган «шаҳарликлар» 4:3 ҳисобида устун келиб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритди.
«Эттихад»даги голлар ёмғири: Кечган асосий воқеалар
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли қарши ҳужумлар остида кечди:
«Брайтон»нинг тезкор зарбаси: 30-дақиқада меҳмонлар футболчиси Ялкуйе ҳисобни очиб, «Сити» ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланди (0:1);
Ковачичнинг жавоби: 40-дақиқада мезбонлар сафида тажрибали Матео Ковачич мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга дуранг билан олиб чиқди (1:1);
Иккинчи бўлимдаги босим: Иккинчи бўлим бошланиши билан, 47-дақиқада «чайкалар» ҳужумчиси Рюттер яна бир бор «Брайтон»ни олдинга олиб чиқди (1:2);
Рейснинг нажот голи: Тинчланмаган «шаҳарликлар» 72-дақиқада Рейснинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни яна тенглаштирди (2:2).
Ҳусановнинг майдонга тушиши ва лотерея ғалабаси
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун учрашувнинг энг диққатга сазовор лаҳзаларидан бири ҳимоячимизнинг ўйинга қўшилиши бўлди:
Ҳусанов мудофаа марказида: Учрашувнинг 76-дақиқасида мураббийлар штаби Рико Люис ўрнига ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановни захирадан майдонга туширди. Ҳимоячи қолган вақт давомида рақиб ҳужумларини қайтаришда ишончли ҳаракат қилди;
Пенальтилар сериясидаги қаҳрамонлик: Асосий вақт якунлангач, ғолиб пенальтилар орқали аниқланди. «Сити» футболчилари ва дарвозабони совуққонлик намойиш этиб, 4:3 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштиришди.
Протокол маълумотлари
Англия Лига кубоги. 1/8 финал
«Манчестер Сити» — «Брайтон» 2:2 (пенальтилар серияси: 4:3)
Голлар: Ковачич (40), Рейс (72) — Ялкуйе (30), Рюттер (47);
«Манчестер Сити» таркиби: Рулли, Люис (Абдуқодир Ҳусанов, 76), Рейс, О’Райли (Фернандес, 87), Боуадди (Аит-Нури, 46), Геҳи, Фоден, Шерки, Ковачич, Аллан (Доку, 61), Самба (Макэйдо, 46);
Огоҳлантиришлар: Боуадди (32) — Свобода (11), Виффер (90+1), Данк (90+2).
«Манчестер Сити» мураккаб синовдан муваффақиятли ўтиб, Лига кубоги соврини сари юришини давом эттирмоқда, Ҳусановнинг мазкур беллашувда иштирок этиши эса унинг жамоадаги ўрни мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…