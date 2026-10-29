Организм учун энг фойдали 5 та мева

·26·Саломатлик
Организм учун энг фойдали 5 та мева
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Авокадо, апелсин, банан, олма ва анор инсон саломатлиги учун энг фойдали бешта мева ҳисобланади.
  • Авокадо юрак учун фойдали ёғлар ва витаминларга бой бўлса, апелсин иммун тизимини мустаҳкамловчи К витаминининг асосий манбаидир.
  • Банан калий ва B6 витамини орқали мушаклар фаолиятини қўллаб-қувватлайди, олма эса таркибидаги пектин ёрдамида ичак фаолиятини яхшилайди.

Мевалар нафақат мазали егулик, балки организм учун зарур витаминлар, минераллар, клетчатка ва антиоксидантлар манбаи ҳамдир. Айримлари иммун тизимини қўллаб-қувватласа, бошқалари юрак саломатлиги ва овқат ҳазм қилиш жараёни учун фойдали. Хўш, дастурхонимизда қайси мевалар кўпроқ бўлиши керак?

1. Авокадо

Yog'och yuzada butun va bo'laklangan yangi avokadolar.

Авокадо бошқа кўплаб мевалардан фарқли равишда ёғларга бой. Ундаги ёғларнинг асосий қисмини юрак учун фойдали бўлган бир тўйинмаган ёғлар ташкил этади. Бундан ташқари, авокадо клетчатка, калий, E ва К витаминларини ўз ичига олади. Уни салатларга қўшиш ёки нон билан истеъмол қилиш мумкин.

2. Апельсин

Yog'och yuzada butun va kesilgan apelsinlar to'plami.

Апельсин организмнинг иммун фаолияти, терининг тикланиши ва темирнинг ўзлаштирилиши учун зарур бўлган C витаминининг яхши манбаидир. Унинг таркибида калий ва бошқа фойдали моддалар ҳам бор. Апельсинни шарбат қилиб ичишдан кўра, бутунлигича ейиш маъқул — бунда клетчатка ҳам сақланиб қолади.

3. Банан

Savat ichida va uning atrofida bir nechta pishgan sariq bananlar turibdi.

Калий ва B6 витамини манбаи. Калий мушаклар фаолияти ва қон босимини меъёрда сақлашда муҳим.

4. Олма

To'q rangli yog'och yuzada uchta butun va bitta yarim qizil olma barglari bilan turibdi.

Олма таркибидаги пектин ва бошқа турдаги клетчаткалар ичак фаолиятини яхшилашга ёрдам беради. У тўйимлилик ҳиссини узайтириши ҳам мумкин. Олмани пўсти билан, яхшилаб ювиб истеъмол қилиш фойдалироқ, чунки клетчатка ва айрим ўсимлик бирикмаларининг катта қисми пўстида жойлашган.

5. Анор

Yogʻoch stol ustida turgan butun va boʻlingan qizil anorlar.

Полифеноллар каби антиоксидант бирикмаларга бой. Таркибидаги клетчатка ва бошқа фойдали моддалар мувозанатли овқатланиш учун аҳамиятли.

Сиз ҳар куни қайси мевани истеъмол қиласиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Соғлом овқатланишВитаминларМеваларПарҳез
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Қорайган бананни ейиш мумкинми?Қорайган бананни ейиш мумкинми?26 октябр 15:13Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор