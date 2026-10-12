«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди

·5·Спорт
«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди

Италия А Сериясининг 6-тури доирасида Сардиния оролида кечган марказий баҳслардан бирида Туриннинг «Ювентус» клуби «Каляри» меҳмони бўлди. Муросасиз ва кескин курашларга бой ўтган учрашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Майдон эгаларининг ҳисобда олдинга чиқиб олгани туринликларни бутун ўйин давомида қувиб етувчи ролида ҳаракат қилишга мажбур этди, бироқ меҳмонлар асосий вақт якунланишига оз қолганда муҳим гол уриб, мағлубиятдан қутулиб қолишди.

Тезкор зарба ва сўнгги дақиқалардаги нажот

«Унипол Домус» стадионида кечган беллашув хронологияси қуйидагича кўриниш олди:

  • Малдинининг голи ва устунлик: 20-дақиқада «Каляри» ҳужумчиси Даниэль Малдини аниқ зарба билан Викарио қўриқлаётган дарвозани ишғол этиб, мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Туринликларнинг узлуксиз босими: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ташаббусни тўлиқ қўлга олган «Ювентус» бир қатор хавфли вазиятлар яратди, бироқ сардинияликлар ҳимояси узоқ вақт давомида ишончли ҳаракат қилди;

  • Коло-Муанидан муҳим нуқта: Фақатгина 81-дақиқага келиб француз ҳужумчиси Рандал Коло-Муани ҳисобни тенглаштириб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди — 1:1.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу дуранг ҳар икки жамоанинг мусобақа жадвалидаги юқори ўринлар учун курашига таъсир кўрсатди:

  • «Каляри» (4-ўрин): Сенсацион тарзда кучли тўртликда бораётган сардинияликлар ўз очколари сонини 13 тага етказиб, етакчилар сафидаги ўрнини сақлаб қолди;

  • «Ювентус» (6-ўрин): Сардинияда икки очко йўқотган Турин клуби 11 очко билан турнир жадвалининг 6-поғонасида қолмоқда.

А Сериянинг навбатдаги турларида етакчилик ва Европа Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун кураш янада қизғин тус олиши кутилмоқда.

ЮвентусКаляриСардинияА Серия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!13 сентябр 06:31Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда21 август 22:32Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқда21 август 21:33Ювентус янги мавсум учун расмий рақамларни эълон қилдиЮвентус янги мавсум учун расмий рақамларни эълон қилди21 август 19:10Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этди21 август 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди