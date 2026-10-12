«Ювентус» Сардинияда мағлубиятдан аранг қутулиб қолди
Италия А Сериясининг 6-тури доирасида Сардиния оролида кечган марказий баҳслардан бирида Туриннинг «Ювентус» клуби «Каляри» меҳмони бўлди. Муросасиз ва кескин курашларга бой ўтган учрашув 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Майдон эгаларининг ҳисобда олдинга чиқиб олгани туринликларни бутун ўйин давомида қувиб етувчи ролида ҳаракат қилишга мажбур этди, бироқ меҳмонлар асосий вақт якунланишига оз қолганда муҳим гол уриб, мағлубиятдан қутулиб қолишди.
Тезкор зарба ва сўнгги дақиқалардаги нажот
«Унипол Домус» стадионида кечган беллашув хронологияси қуйидагича кўриниш олди:
Малдинининг голи ва устунлик: 20-дақиқада «Каляри» ҳужумчиси Даниэль Малдини аниқ зарба билан Викарио қўриқлаётган дарвозани ишғол этиб, мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0;
Туринликларнинг узлуксиз босими: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ташаббусни тўлиқ қўлга олган «Ювентус» бир қатор хавфли вазиятлар яратди, бироқ сардинияликлар ҳимояси узоқ вақт давомида ишончли ҳаракат қилди;
Коло-Муанидан муҳим нуқта: Фақатгина 81-дақиқага келиб француз ҳужумчиси Рандал Коло-Муани ҳисобни тенглаштириб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди — 1:1.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу дуранг ҳар икки жамоанинг мусобақа жадвалидаги юқори ўринлар учун курашига таъсир кўрсатди:
«Каляри» (4-ўрин): Сенсацион тарзда кучли тўртликда бораётган сардинияликлар ўз очколари сонини 13 тага етказиб, етакчилар сафидаги ўрнини сақлаб қолди;
«Ювентус» (6-ўрин): Сардинияда икки очко йўқотган Турин клуби 11 очко билан турнир жадвалининг 6-поғонасида қолмоқда.
А Сериянинг навбатдаги турларида етакчилик ва Европа Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун кураш янада қизғин тус олиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…