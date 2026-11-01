Ўзбекистон велоспортчилари Остонадаги халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари Остона шаҳрида ўтаётган «Астана Опен Сериес» халқаро рейтинг мусобақасида 2 та медални қўлга киритди.
- Самира Исмоилова ва Асал Ризаева жуфтлиги медисон йўналишида йиқилиш ҳолатига қарамай, матонат кўрсатиб, бронза медалига сазовор бўлди.
- Шунингдек, Самира Исмоилова очколар бўйича гуруҳ пойгасида кумуш медални қўлга киритган бўлса, Асал Ризаева ушбу йўналишда 4-ўринни эгаллади.
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳри мезбонлик қилаётган трек велоспорти бўйича «Astana Open Series» халқаро рейтинг мусобақасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этмоқда. Дунёнинг кучли спортчилари баҳс олиб бораётган трекда юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган велоспортчи қизларимиз юқори ирода ва маҳорат намойиш этиб, терма жамоамиз ҳисобига 2 та медални келтирди.
Айниқса, мэдисон йўналишида кечган кескин кураш томошабинларга ҳақиқий спорт матонатини кўрсатиб берди.
Мэдисондаги драма: Йиқилиш, қайта тикланиш ва бронза медали
Жуфтлик пойгаси (мэдисон) дастурида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Самира Исмоилова ва Асал Ризаева тандеми бошиданоқ ўз устунлигини кўрсатди:
Пойга давомидаги етакчилик: Ўзбекистон дуэти трекдаги шиддатли пойга давомида узоқ вақт давомида пешқадамликни қўлда сақлаб келди;
Драматик лаҳза: Марра чизиғига бор-йўғи 2 та айланиш қолган ҳал қилувчи паллада Асал Ризаева кутилмаганда йиқилиб тушди;
Қаҳрамонона финиш: Қаттиқ зарбага қарамасдан, ёш спортчи дарҳол ўрнидан туриб, пойгани охиригача давом эттирди ва матонатли ҳаракатлари эвазига жуфтлик шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олиб, бронза медалига эга чиқди.
Самира Исмоиловадан кумуш: Очколар бўйича гуруҳ пойгаси
Жамоамиз етакчиларидан бири Самира Исмоилова яккалик дастурда ҳам юқори натижа қайд этди:
Иккинчи поғона: Очколар бўйича кечган гуруҳ пойгасида Самира тажрибали рақибларига муносиб қаршилик кўрсатиб, мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди;
Кучли тўртликда: Ушбу йўналишда фаол қатнашган Асал Ризаева ҳам финишга қадар курашиб, якунда 4-ўринни эгаллади.
Остона велотрекида қўлга киритилган ушбу натижалар спортчиларимизга келгуси йирик мусобақалар олдидан муҳим рейтинг очколарини тақдим этди.
Изоҳлар 0
…