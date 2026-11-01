Ўзбекистон велоспортчилари Остонадаги халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритди

·44·Спорт
Ўзбекистон велоспортчилари Остонадаги халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари Остона шаҳрида ўтаётган «Астана Опен Сериес» халқаро рейтинг мусобақасида 2 та медални қўлга киритди.
  • Самира Исмоилова ва Асал Ризаева жуфтлиги медисон йўналишида йиқилиш ҳолатига қарамай, матонат кўрсатиб, бронза медалига сазовор бўлди.
  • Шунингдек, Самира Исмоилова очколар бўйича гуруҳ пойгасида кумуш медални қўлга киритган бўлса, Асал Ризаева ушбу йўналишда 4-ўринни эгаллади.

Қозоғистон пойтахти Остона шаҳри мезбонлик қилаётган трек велоспорти бўйича «Astana Open Series» халқаро рейтинг мусобақасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этмоқда. Дунёнинг кучли спортчилари баҳс олиб бораётган трекда юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган велоспортчи қизларимиз юқори ирода ва маҳорат намойиш этиб, терма жамоамиз ҳисобига 2 та медални келтирди.

Айниқса, мэдисон йўналишида кечган кескин кураш томошабинларга ҳақиқий спорт матонатини кўрсатиб берди.

Мэдисондаги драма: Йиқилиш, қайта тикланиш ва бронза медали

Жуфтлик пойгаси (мэдисон) дастурида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Самира Исмоилова ва Асал Ризаева тандеми бошиданоқ ўз устунлигини кўрсатди:

  • Пойга давомидаги етакчилик: Ўзбекистон дуэти трекдаги шиддатли пойга давомида узоқ вақт давомида пешқадамликни қўлда сақлаб келди;

  • Драматик лаҳза: Марра чизиғига бор-йўғи 2 та айланиш қолган ҳал қилувчи паллада Асал Ризаева кутилмаганда йиқилиб тушди;

  • Қаҳрамонона финиш: Қаттиқ зарбага қарамасдан, ёш спортчи дарҳол ўрнидан туриб, пойгани охиригача давом эттирди ва матонатли ҳаракатлари эвазига жуфтлик шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олиб, бронза медалига эга чиқди.

Самира Исмоиловадан кумуш: Очколар бўйича гуруҳ пойгаси

Жамоамиз етакчиларидан бири Самира Исмоилова яккалик дастурда ҳам юқори натижа қайд этди:

  • Иккинчи поғона: Очколар бўйича кечган гуруҳ пойгасида Самира тажрибали рақибларига муносиб қаршилик кўрсатиб, мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди;

  • Кучли тўртликда: Ушбу йўналишда фаол қатнашган Асал Ризаева ҳам финишга қадар курашиб, якунда 4-ўринни эгаллади.

Остона велотрекида қўлга киритилган ушбу натижалар спортчиларимизга келгуси йирик мусобақалар олдидан муҳим рейтинг очколарини тақдим этди.

Astana Open SeriesСамира ИсмоиловаАсал РизаеваВелоспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБудапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порлади13 август 17:42Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)29 июл 23:13Ўзбекистонлик чавандозлар Остонада 8 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик чавандозлар Остонада 8 та медални қўлга киритди1 июн 07:20Ўзбекистон велотрекчилари Остонада учта медаль қўлга киритдиЎзбекистон велотрекчилари Остонада учта медаль қўлга киритди20 май 00:05Кутилмаган шоу: Маҳмуд Муродов бир вақтнинг ўзида 6 нафар рақибни таслим этди (видео)Кутилмаган шоу: Маҳмуд Муродов бир вақтнинг ўзида 6 нафар рақибни таслим этди (видео)Бугун 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози