Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)

·9·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)

Туркия Суперлигасининг 10-тури доирасида бўлиб ўтган учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳақиқий байрамга айланди. Ўз майдонида «Самсунспор»ни қабул қилган «Истанбул Башакшеҳир» клуби 5:2 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди.

Ушбу сермаҳсул баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди.

Ўзбек дуэтининг муваффақияти ва учрашув хронологияси

Баҳс мезбонларнинг тўлиқ ҳужумкор устунлиги остида бошланди ва голларга бой бўлди:

  • Шомуродовдан тезкор гол (10-дақиқа): Ўйиннинг ҳали 10-дақиқасидаёқ тажрибали ҳужумчи Элдор Шомуродов ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳисобни очди — 1:0;

  • Биринчи бўлимдаги устунлик: 25-дақиқада Андреас Сков Олсен, 41-дақиқада эса Байрам рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, биринчи бўлимдаёқ мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади;

  • Ҳимоячидан гол (75-дақиқа): Иккинчи бўлимда Ба жамоасининг тўртинчи тўпини киритиб, ҳисобни янада йириклаштирди;

  • Файзуллаевнинг нуқта қўйган зарбаси (90+1-дақиқа): 78-дақиқада захирадан майдонга тушган Аббосбек Файзуллаев ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада рақиб дарвозасига бешинчи голни уриб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди.

  • Меҳмонлар таркибида Кулибали (22') ва Тавсан (84') гол урди.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба «Истанбул Башакшеҳир» учун муҳим уч очкони тақдим этди:

  • «Истанбул Башакшеҳир»: Ўз очколари сонини 14 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 10-поғонасига кўтарилиб олди;

  • «Самсунспор»: Оғир мағлубиятга учраган меҳмонлар 4 очко билан хавфли ҳудудда — 17-ўринда қолиб кетди.

Ўйин қайдномаси:

  • Туркия чемпионати. 10-тур

  • «Истанбул Башакшеҳир» — «Самсунспор» 5:2

  • Голлар: Элдор Шомуродов 10, Кулибали (22'), Андреас Сков Олсен 25, Байрам 41, Ба 75, Тавсан (84'), Аббосбек Файзуллаев 90+1.

«Истанбул Башакшеҳир» таркиби:

Муҳаммед, Карбоуник, Эмин, Ба, Саба, Калузински, Камне, Брнич (Файзуллаев, 78), Олсен (Сари, 78), Шомуродов (Висcа, 83), Селке (Йилдирим, 67).

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшеҳирТуркия Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиБугун 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди27 октябр 10:28«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди19 сентябр 21:35Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнадиИстанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнади26 октябр 23:29Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиИстанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтади26 октябр 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози