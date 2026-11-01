Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)
Туркия Суперлигасининг 10-тури доирасида бўлиб ўтган учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳақиқий байрамга айланди. Ўз майдонида «Самсунспор»ни қабул қилган «Истанбул Башакшеҳир» клуби 5:2 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди.
Ушбу сермаҳсул баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди.
Ўзбек дуэтининг муваффақияти ва учрашув хронологияси
Баҳс мезбонларнинг тўлиқ ҳужумкор устунлиги остида бошланди ва голларга бой бўлди:
Шомуродовдан тезкор гол (10-дақиқа): Ўйиннинг ҳали 10-дақиқасидаёқ тажрибали ҳужумчи Элдор Шомуродов ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳисобни очди — 1:0;
Биринчи бўлимдаги устунлик: 25-дақиқада Андреас Сков Олсен, 41-дақиқада эса Байрам рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, биринчи бўлимдаёқ мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади;
Ҳимоячидан гол (75-дақиқа): Иккинчи бўлимда Ба жамоасининг тўртинчи тўпини киритиб, ҳисобни янада йириклаштирди;
Файзуллаевнинг нуқта қўйган зарбаси (90+1-дақиқа): 78-дақиқада захирадан майдонга тушган Аббосбек Файзуллаев ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада рақиб дарвозасига бешинчи голни уриб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди.
Меҳмонлар таркибида Кулибали (22') ва Тавсан (84') гол урди.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба «Истанбул Башакшеҳир» учун муҳим уч очкони тақдим этди:
«Истанбул Башакшеҳир»: Ўз очколари сонини 14 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 10-поғонасига кўтарилиб олди;
«Самсунспор»: Оғир мағлубиятга учраган меҳмонлар 4 очко билан хавфли ҳудудда — 17-ўринда қолиб кетди.
Ўйин қайдномаси:
Туркия чемпионати. 10-тур
«Истанбул Башакшеҳир» — «Самсунспор» 5:2
Голлар: Элдор Шомуродов 10, Кулибали (22'), Андреас Сков Олсен 25, Байрам 41, Ба 75, Тавсан (84'), Аббосбек Файзуллаев 90+1.
«Истанбул Башакшеҳир» таркиби:
Муҳаммед, Карбоуник, Эмин, Ба, Саба, Калузински, Камне, Брнич (Файзуллаев, 78), Олсен (Сари, 78), Шомуродов (Висcа, 83), Селке (Йилдирим, 67).
Изоҳлар 0
…