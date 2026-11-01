“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди

·134·Спорт
“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида «Реал Мадрид» клуби «Эл Сардинеро» стадионида «Расинг» жамоасига қарши майдонга тушади.
  • Тошкент вақти билан 1 ноябр куни соат 20:15 да бошланадиган баҳс учун Карло Анчелотти шогирдларининг асосий таркиби эълон қилинди.
  • Мадридликлар сафида Тибо Куртуа, Жуд Беллингҳем ва Килиан Мбаппе каби футболчилар майдонга тушиши маълум бўлди.

Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида турнир пешқадамлари сафида бораётган машҳур «Реал Мадрид» Сантандер шаҳрига сафар уюштириб, «Эль Сардинеро» стадионида маҳаллий «Расинг» клубига қарши майдонга тушади.

Чемпионлик пойгасида муҳим аҳамият касб этувчи мазкур учрашув Тошкент вақти билан бугун, 1 ноябрь куни соат 20:15 да бошланади. Ўйин старти олдидан ҳар икки жамоа мураббийлар штаби асосий таркибларни оммага эълон қилди.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва мақсадлар

Иккала клуб ҳам баҳсга турли вазифалар билан киришмоқда:

  • «Реал Мадрид»: Ҳисобида 24 очко бўлган қироллик клуби жадвалда 3-ўринда бормоқда. Мадридликлар пешқадамликни мустаҳкамлаш ва очко йўқотмаслик учун Сантандерга тўлиқ жанговар кайфиятда ташриф буюрган;

  • «Расинг»: Ўтказилган турларда 11 очко тўплаб, турнир жадвалининг 15-поғонасида бораётган мезбонлар ўз майдонида гигант клубга муносиб қаршилик кўрсатиш ва қимматли очколарни қўлга киритишни кўзламоқда.

Ҳужумда Мбаппе ва Беллингҳэм: Мадридликларнинг юлдузли таркиби

Карло Анчелотти шогирдлари бўлажак учрашувни қуйидаги кучли таркиб билан бошлайди:

  • Дарвозабон: Тибо Куртуа;

  • Ҳимоячилар: Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Ҳейсен, Марк Кукуреля;

  • Ярим ҳимоячилар: Орельен Чуамени, Силва, Арда Гулер, Жуд Беллингҳэм;

  • Ҳужумчилар: Усмон Диоманде, Килиан Мбаппе.

Мезбонлар сафида эса дарвозани Агирресабала қўриқласа, ҳужум чизиғида Мартин ва Рамон мадридликлар ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилади.

Ўйин маълумотлари:

  • Мусобақа: Испания Ла Лигаси, 11-тур

  • Учрашув: «Расинг» — «Реал Мадрид»

  • Вақт ва сана: 1 ноябрь, соат 20:15 (Тошкент вақти)

  • Стадион: «Эль Сардинеро», Сантандер

Таркиблар:

  • «Расинг»: Агирресабала, Мантилла, Прати, Забири, Белосян, Висенте, Каналес, Карикол, Луке, Мартин, Рамон.

  • «Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Ҳейсен, Кукуреля, Чуамени, Силва, Гулер, Беллингҳэм, Диоманде, Мбаппе.

Реал МадридЛа ЛигаРасинг СантандерКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расинг Сантандер — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнРасинг Сантандер — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнБугун 18:59Осасуна — Расинг Сантандер: таркиблар ва жонли матнОсасуна — Расинг Сантандер: таркиблар ва жонли матн18 октябр 15:50Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози