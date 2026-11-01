“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида «Реал Мадрид» клуби «Эл Сардинеро» стадионида «Расинг» жамоасига қарши майдонга тушади.
- Тошкент вақти билан 1 ноябр куни соат 20:15 да бошланадиган баҳс учун Карло Анчелотти шогирдларининг асосий таркиби эълон қилинди.
- Мадридликлар сафида Тибо Куртуа, Жуд Беллингҳем ва Килиан Мбаппе каби футболчилар майдонга тушиши маълум бўлди.
Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида турнир пешқадамлари сафида бораётган машҳур «Реал Мадрид» Сантандер шаҳрига сафар уюштириб, «Эль Сардинеро» стадионида маҳаллий «Расинг» клубига қарши майдонга тушади.
Чемпионлик пойгасида муҳим аҳамият касб этувчи мазкур учрашув Тошкент вақти билан бугун, 1 ноябрь куни соат 20:15 да бошланади. Ўйин старти олдидан ҳар икки жамоа мураббийлар штаби асосий таркибларни оммага эълон қилди.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва мақсадлар
Иккала клуб ҳам баҳсга турли вазифалар билан киришмоқда:
«Реал Мадрид»: Ҳисобида 24 очко бўлган қироллик клуби жадвалда 3-ўринда бормоқда. Мадридликлар пешқадамликни мустаҳкамлаш ва очко йўқотмаслик учун Сантандерга тўлиқ жанговар кайфиятда ташриф буюрган;
«Расинг»: Ўтказилган турларда 11 очко тўплаб, турнир жадвалининг 15-поғонасида бораётган мезбонлар ўз майдонида гигант клубга муносиб қаршилик кўрсатиш ва қимматли очколарни қўлга киритишни кўзламоқда.
Ҳужумда Мбаппе ва Беллингҳэм: Мадридликларнинг юлдузли таркиби
Карло Анчелотти шогирдлари бўлажак учрашувни қуйидаги кучли таркиб билан бошлайди:
Дарвозабон: Тибо Куртуа;
Ҳимоячилар: Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Ҳейсен, Марк Кукуреля;
Ярим ҳимоячилар: Орельен Чуамени, Силва, Арда Гулер, Жуд Беллингҳэм;
Ҳужумчилар: Усмон Диоманде, Килиан Мбаппе.
Мезбонлар сафида эса дарвозани Агирресабала қўриқласа, ҳужум чизиғида Мартин ва Рамон мадридликлар ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилади.
Ўйин маълумотлари:
Мусобақа: Испания Ла Лигаси, 11-тур
Учрашув: «Расинг» — «Реал Мадрид»
Вақт ва сана: 1 ноябрь, соат 20:15 (Тошкент вақти)
Стадион: «Эль Сардинеро», Сантандер
Таркиблар:
«Расинг»: Агирресабала, Мантилла, Прати, Забири, Белосян, Висенте, Каналес, Карикол, Луке, Мартин, Рамон.
«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Ҳейсен, Кукуреля, Чуамени, Силва, Гулер, Беллингҳэм, Диоманде, Мбаппе.
Изоҳлар 0
…