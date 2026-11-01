Кутилмаган шоу: Маҳмуд Муродов бир вақтнинг ўзида 6 нафар рақибни таслим этди (видео)

·5·Спорт
Кутилмаган шоу: Маҳмуд Муродов бир вақтнинг ўзида 6 нафар рақибни таслим этди (видео)

Аралаш яккакурашлар оламида камдан-кам учрайдиган ва шов-шувларга сабаб бўлган беллашув бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик машҳур жангчи, собиқ UFC вакили Маҳмуд Муродов октагонда бир оқшомнинг ўзида кетма-кет 6 нафар рақибга қарши даянга чиқиб, феноменал натижа кўрсатди.

Жанг давомида Муродов барча 6 нафар рақибини навбатма-навбат муддатидан олдин таслим этиб, ўзининг юксак профессионал маҳоратини яна бир бор намойиш этди.

Октагондаги 6 та тўқнашув хронологияси: Қадамма-қадам ғалаба

Видеотасвирларда жангнинг ҳар бир ҳал қилувчи босқичи ва рақибларнинг кетма-кет мағлуб этилиши аниқ муҳрланган:

  • 1-рақиб (32-сония): Ишончли старт ва биринчи нокаут. Баҳс бошланганидан атиги ярим дақиқа ўтиб, Муродов рақибини аниқ ва кескин зарба билан ерга қулатиб, муддатидан олдин дастлабки ғалабани нақд қилди.

  • 2-рақиб: Партердаги кучли босим (Ground and Pound). Навбатдаги рақибга қарши кечган курашда Муродов устун позицияни эгаллаб, тепадан тинимсиз кучли зарбалар ёғдирди ва рақибини ҳимоясиз қолдирди.

  • 3-рақиб (58-сония): Октагон тўри ёнидаги ҳужум. Учинчи жангчи октагон четига сиқиб чиқарилиб, оғир зарбалар серияси остида қолиб кетди ва қаршиликни тўхтатишга мажбур бўлди.

  • 4-рақиб (1 дақиқа 17-сония): Тўлиқ назорат ва таслим этиш. Тўртинчи рақиб билан тўқнашувда ҳам партердаги мутлақ устунлик намойиш этилиб, ҳакам беллашувни тўхтатишга қарор қилди.

  • 5-рақиб (2 дақиқа 04-сония): Муддатидан олдин якунланган навбатдаги жанг. Рақибнинг ҳар қандай ҳужум уринишини бартараф этган Муродов кетма-кет зарбалар билан бешинчи жангчини ҳам муддатидан олдин сафдан чиқарди.

  • 6-рақиб (2 дақиқа 44-сония): Ҳакам аралашуви ва финал нуқтаси. Охирги рақиб ерга йиқитилгач, Муродовнинг давомли зарбаларидан сўнг рефери аралашиб, жангни тўхтатди ва оқшомдаги олтинчи ғалабани қайд этди.

Ҳақли триумф ва рақибларнинг эътирофи

Барча 6 нафар рақиб кетма-кет таслим этилганидан сўнг, бош ҳакам Маҳмуд Муродовнинг қўлини мутлақ ғолиб сифатида юқори кўтарди. Мағлуб бўлган «The Kotlárs» жамоаси вакиллари ҳам октагон марказида туриб, ўзбек спортчисининг куч ва маҳорат жиҳатидан очиқ-ойдин устун эканини тан олишди.

Ушбу ғалаба профессионал маҳорат, тактика ва чидамлилик бирлашган жойда ҳатто бир неча рақибнинг қаршилиги ҳам бефойда эканини яна бир бор исботлади.

Маҳмуд МуродовММАThe Kotlárs
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)19 сентябр 11:4412 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)3 август 22:01«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди21 сентябр 19:28Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиБугун 19:50Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиБектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиБугун 19:43Ўзбекистон велоспортчилари Остонадаги халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритдиЎзбекистон велоспортчилари Остонадаги халқаро турнирда 2 та медални қўлга киритдиБугун 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози