Кутилмаган шоу: Маҳмуд Муродов бир вақтнинг ўзида 6 нафар рақибни таслим этди (видео)
Аралаш яккакурашлар оламида камдан-кам учрайдиган ва шов-шувларга сабаб бўлган беллашув бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик машҳур жангчи, собиқ UFC вакили Маҳмуд Муродов октагонда бир оқшомнинг ўзида кетма-кет 6 нафар рақибга қарши даянга чиқиб, феноменал натижа кўрсатди.
Жанг давомида Муродов барча 6 нафар рақибини навбатма-навбат муддатидан олдин таслим этиб, ўзининг юксак профессионал маҳоратини яна бир бор намойиш этди.
Октагондаги 6 та тўқнашув хронологияси: Қадамма-қадам ғалаба
Видеотасвирларда жангнинг ҳар бир ҳал қилувчи босқичи ва рақибларнинг кетма-кет мағлуб этилиши аниқ муҳрланган:
1-рақиб (32-сония): Ишончли старт ва биринчи нокаут. Баҳс бошланганидан атиги ярим дақиқа ўтиб, Муродов рақибини аниқ ва кескин зарба билан ерга қулатиб, муддатидан олдин дастлабки ғалабани нақд қилди.
2-рақиб: Партердаги кучли босим (Ground and Pound). Навбатдаги рақибга қарши кечган курашда Муродов устун позицияни эгаллаб, тепадан тинимсиз кучли зарбалар ёғдирди ва рақибини ҳимоясиз қолдирди.
3-рақиб (58-сония): Октагон тўри ёнидаги ҳужум. Учинчи жангчи октагон четига сиқиб чиқарилиб, оғир зарбалар серияси остида қолиб кетди ва қаршиликни тўхтатишга мажбур бўлди.
4-рақиб (1 дақиқа 17-сония): Тўлиқ назорат ва таслим этиш. Тўртинчи рақиб билан тўқнашувда ҳам партердаги мутлақ устунлик намойиш этилиб, ҳакам беллашувни тўхтатишга қарор қилди.
5-рақиб (2 дақиқа 04-сония): Муддатидан олдин якунланган навбатдаги жанг. Рақибнинг ҳар қандай ҳужум уринишини бартараф этган Муродов кетма-кет зарбалар билан бешинчи жангчини ҳам муддатидан олдин сафдан чиқарди.
6-рақиб (2 дақиқа 44-сония): Ҳакам аралашуви ва финал нуқтаси. Охирги рақиб ерга йиқитилгач, Муродовнинг давомли зарбаларидан сўнг рефери аралашиб, жангни тўхтатди ва оқшомдаги олтинчи ғалабани қайд этди.
Ҳақли триумф ва рақибларнинг эътирофи
Барча 6 нафар рақиб кетма-кет таслим этилганидан сўнг, бош ҳакам Маҳмуд Муродовнинг қўлини мутлақ ғолиб сифатида юқори кўтарди. Мағлуб бўлган «The Kotlárs» жамоаси вакиллари ҳам октагон марказида туриб, ўзбек спортчисининг куч ва маҳорат жиҳатидан очиқ-ойдин устун эканини тан олишди.
Ушбу ғалаба профессионал маҳорат, тактика ва чидамлилик бирлашган жойда ҳатто бир неча рақибнинг қаршилиги ҳам бефойда эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…