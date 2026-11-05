“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Сити» сафарда «РБ Лейпсиг» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, 7,0 балл билан баҳоланди ва 94-дақиқада сариқ карточка олди.
- Ўйинда 8,6 балл тўплаган Эллиот Андерсон энг яхши футболчи деб топилган бўлса, Фил Фоден 5,7 балл билан жамоада энг паст кўрсаткични қайд этди.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-турида «Манчестер Сити» Германияда «РБ Лейпциг» майдонида меҳмон бўлиб, 3:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди. Учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов бошланғич таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
Халқаро спорт статистикасини жамлаб борувчи нуфузли Flashscore портали баҳс якунларига кўра футболчиларнинг хатти-ҳаракатларини расман баҳолади. Портал таҳлилига кўра, ўзбекистонлик ҳимоячи яна бир бор барқарор кўрсаткич қайд этиб, жамоанинг асосий юлдузларини ортда қолдирди.
Ҳусановнинг марказий ҳимоядаги ўйини: Тўлиқ 90 дақиқа ва 7,0 балл
Ушбу беллашувда мураббийлар штаби Ҳусановга марказий ҳимоя чизиғини ишониб топширди:
Ишончли ҳаракатлар ва баҳо: Абдуқодир 90 дақиқа давомида рақиб ҳужумчиларига қарши кескин кураш олиб борди ва Flashscore томонидан 7,0 балл билан баҳоланди;
94-дақиқадаги огоҳлантириш: Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 94-дақиқасида ўзбекистонлик легионер тактик қоидабузарлик сабабли сариқ карточка олди;
Масъулиятли нуқта: «Шаҳарликлар» сафида сўнгги пайтларда марказий ҳимоя позициясидаги рақобатда Ҳусанов ўз ўрнини янада мустаҳкамлаб бормоқда.
«Сити» юлдузларининг баҳолари: Кимда энг юқори, ким оқсади?
Портал томонидан «Манчестер Сити»нинг қолган футболчиларига қўйилган баҳолар орасида кескин тафовут кузатилди:
Энг юқори баҳо Эллиот Андерсонда: Учрашувда Ҳоландга ҳал қилувчи ассистни амалга оширган яримҳимоячи 8,6 балл билан баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди;
Ҳужум ва яримҳимоя етакчилари: Ғалаба тўпи муаллифи Эрлинг Ҳоланд — 8,4 балл, Илиман Ндиайе ва Энцо Фернандес — 7,8 баллдан, Матеуш Нуньеш эса 7,3 балл олди;
Энг паст кўрсаткичлар: Сўнгги баҳсларда танқидлар остида қолаётган дарвозабон Жанлуижи Доннаруммага 6,0 балл берилган бўлса, асосий таркибда ўйини чиқмаган Фил Фоден 5,7 балл билан жамоа сафида энг паст баҳога лойиқ кўрилди.
«Этиҳад»да навбатдаги имтиҳон: «Наполи» билан тўқнашув
Германиядаги мураккаб ғалабадан сўнг «Манчестер Сити» ўз ҳисобидаги очколарини 9 тага етказиб, умумий гуруҳ босқичининг юқори ўринларидаги мавқеини сақлаб турибди.
Энцо Мареска бошчилигидаги жамоа 5-турда яна бир жиддий синовдан ўтади: инглизлар ўз майдонида Италия чемпиони «Наполи» жамоасини қабул қилади. Ушбу марказий қарама-қаршилик Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади.
Изоҳлар 0
…