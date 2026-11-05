“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)

·102·Спорт
“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Сити» сафарда «РБ Лейпсиг» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, 7,0 балл билан баҳоланди ва 94-дақиқада сариқ карточка олди.
  • Ўйинда 8,6 балл тўплаган Эллиот Андерсон энг яхши футболчи деб топилган бўлса, Фил Фоден 5,7 балл билан жамоада энг паст кўрсаткични қайд этди.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-турида «Манчестер Сити» Германияда «РБ Лейпциг» майдонида меҳмон бўлиб, 3:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди. Учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов бошланғич таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

Халқаро спорт статистикасини жамлаб борувчи нуфузли Flashscore портали баҳс якунларига кўра футболчиларнинг хатти-ҳаракатларини расман баҳолади. Портал таҳлилига кўра, ўзбекистонлик ҳимоячи яна бир бор барқарор кўрсаткич қайд этиб, жамоанинг асосий юлдузларини ортда қолдирди.

Ҳусановнинг марказий ҳимоядаги ўйини: Тўлиқ 90 дақиқа ва 7,0 балл

Ушбу беллашувда мураббийлар штаби Ҳусановга марказий ҳимоя чизиғини ишониб топширди:

  • Ишончли ҳаракатлар ва баҳо: Абдуқодир 90 дақиқа давомида рақиб ҳужумчиларига қарши кескин кураш олиб борди ва Flashscore томонидан 7,0 балл билан баҳоланди;

  • 94-дақиқадаги огоҳлантириш: Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 94-дақиқасида ўзбекистонлик легионер тактик қоидабузарлик сабабли сариқ карточка олди;

  • Масъулиятли нуқта: «Шаҳарликлар» сафида сўнгги пайтларда марказий ҳимоя позициясидаги рақобатда Ҳусанов ўз ўрнини янада мустаҳкамлаб бормоқда.

«Сити» юлдузларининг баҳолари: Кимда энг юқори, ким оқсади?

Портал томонидан «Манчестер Сити»нинг қолган футболчиларига қўйилган баҳолар орасида кескин тафовут кузатилди:

  • Энг юқори баҳо Эллиот Андерсонда: Учрашувда Ҳоландга ҳал қилувчи ассистни амалга оширган яримҳимоячи 8,6 балл билан баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди;

  • Ҳужум ва яримҳимоя етакчилари: Ғалаба тўпи муаллифи Эрлинг Ҳоланд — 8,4 балл, Илиман Ндиайе ва Энцо Фернандес — 7,8 баллдан, Матеуш Нуньеш эса 7,3 балл олди;

  • Энг паст кўрсаткичлар: Сўнгги баҳсларда танқидлар остида қолаётган дарвозабон Жанлуижи Доннаруммага 6,0 балл берилган бўлса, асосий таркибда ўйини чиқмаган Фил Фоден 5,7 балл билан жамоа сафида энг паст баҳога лойиқ кўрилди.

«Этиҳад»да навбатдаги имтиҳон: «Наполи» билан тўқнашув

Германиядаги мураккаб ғалабадан сўнг «Манчестер Сити» ўз ҳисобидаги очколарини 9 тага етказиб, умумий гуруҳ босқичининг юқори ўринларидаги мавқеини сақлаб турибди.

Энцо Мареска бошчилигидаги жамоа 5-турда яна бир жиддий синовдан ўтади: инглизлар ўз майдонида Италия чемпиони «Наполи» жамоасини қабул қилади. Ушбу марказий қарама-қаршилик Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЕвропа Чемпионлар лигасиРБ Лейпциг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБритания нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБугун 08:24Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиМареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиБугун 08:529 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этди9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этдиБугун 08:43“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиҲусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиБугун 08:08Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози