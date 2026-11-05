Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқлади

·77·Спорт
Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Сити» сафарда «РБ Лейпсиг» устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Бош мураббий Энсо Мареска ўйинни назорат қилган бўлсалар-да, рақибнинг тезкор ҳужумлари ва қанот вингерлари мудофаа чизиғида жиддий муаммоларни келтириб чиқарганини тан олди.
  • Шунингдек, италиялик мутахассис «РБ Лейпсиг» устози Мартин Демичелиснинг меҳнатини юқори баҳолаб, унга келгуси фаолиятида омад тилади.

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Германияда кечган «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» учрашуви (2:3) шиддатли голлар шоуси ва кутилмаган сценарий билан ёдда қолди. Беллашув якунланганидан сўнг «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска УЕФА расмий сайтига эксклюзив интервью бериб, жамоасининг кўрсатган ўйини, юзага келган қийинчиликлар ҳамда рақиб устози ҳақида самимий фикр билдирди.

Италиялик мутахассис ўйинда тўлиқ назорат кузатилганига қарамай, мудофаа чизиғи айрим паллаларда рақибнинг тезкор ҳужумлари қаршисида оғир аҳволда қолганини яширмади.

«Назорат бизда эди, лекин муаммолар бўлди»: Маресканинг ўйинга баҳоси

Мураббий сафардаги ушбу уч очконинг қадри ниҳоятда баланд эканини алоҳида қайд этди:

  • Германиядаги мураккаб синов: «Ўйин баъзи вазиятларда жуда қийин кечди. Учрашувни яхши назорат қилдик, аммо айрим пайтларда жиддий муаммоларга дуч келдик. Чемпионлар Лигасида Германия клубларига қарши сафарда тўп суриш доим катта қийинчилик туғдиради. Шу боис уч очкони қўлга киритганимиздан ниҳоятда хурсандман», — деди Мареска;

  • «Лейпциг»нинг кучли томонлари: Устоз мезбонларнинг тактик интизомига алоҳида тўхталди: «Рақиб ниҳоятда агрессив ва тартибли ҳаракат қилди. Уларнинг қанот ҳужумчилари (вингерлари) мудофаамиз учун жиддий хавф туғдирди. Ҳимоядан ҳужумга ўтишда ҳар доимгидан ҳам кўра эҳтиёткор бўлишимиз шарт эди. Натижадан мамнунмиз, энди кучларни тиклаб, олдинга интилишимиз лозим».

Дўстлик ва ҳурмат: Демичелисга берилган юксак таъриф

Матбуот анжуманида Энцо Мареска «РБ Лейпциг» бош мураббийи Мартин Демичелиснинг меҳнатини юқори баҳолаб, унга илиқ тилаклар билдирди:

  • Шахсий муносабат: «Мартин — менинг жуда яқин ва қадрдон дўстим;

  • Бундеслигадаги ютуқлар: У ҳозирда Германия чемпионатида ажойиб иш олиб бормоқда ва кучли жамоа шакллантира олган;

  • Келажакка ишонч: Умид қиламанки, унинг Чемпионлар Лигасидаги кейинги ишлари ҳам ижобий томонга ўзгариб, яхши натижалар қайд этади», — дея қўшимча қилди мутахассис.

Ушбу ғалабадан сўнг ўз очколарини 9 тага етказиб олган «Манчестер Сити» турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилди ва кейинги турларга хотиржам тайёргарлик кўриш имконига эга бўлди.

Европа Чемпионлар лигасиРБ ЛейпцигМанчестер СитиЭнцо Мареска
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этди9 ўйинда 13 та гол! Эрлинг Ҳоланд бутун фаолиятидаги энг даҳшатли натижасини қайд этдиБугун 08:43“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)“Сити”да энг паст баҳо кимга қўйилди? Ҳусанов марказий ҳимояда қандай ўйнади? (видео)Бугун 08:41Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБритания нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо бердиБугун 08:24“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиҲусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиБугун 08:08РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнКеча 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози