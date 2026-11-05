Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Манчестер Сити» сафарда «РБ Лейпсиг» устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Бош мураббий Энсо Мареска ўйинни назорат қилган бўлсалар-да, рақибнинг тезкор ҳужумлари ва қанот вингерлари мудофаа чизиғида жиддий муаммоларни келтириб чиқарганини тан олди.
- Шунингдек, италиялик мутахассис «РБ Лейпсиг» устози Мартин Демичелиснинг меҳнатини юқори баҳолаб, унга келгуси фаолиятида омад тилади.
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Германияда кечган «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» учрашуви (2:3) шиддатли голлар шоуси ва кутилмаган сценарий билан ёдда қолди. Беллашув якунланганидан сўнг «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска УЕФА расмий сайтига эксклюзив интервью бериб, жамоасининг кўрсатган ўйини, юзага келган қийинчиликлар ҳамда рақиб устози ҳақида самимий фикр билдирди.
Италиялик мутахассис ўйинда тўлиқ назорат кузатилганига қарамай, мудофаа чизиғи айрим паллаларда рақибнинг тезкор ҳужумлари қаршисида оғир аҳволда қолганини яширмади.
«Назорат бизда эди, лекин муаммолар бўлди»: Маресканинг ўйинга баҳоси
Мураббий сафардаги ушбу уч очконинг қадри ниҳоятда баланд эканини алоҳида қайд этди:
Германиядаги мураккаб синов: «Ўйин баъзи вазиятларда жуда қийин кечди. Учрашувни яхши назорат қилдик, аммо айрим пайтларда жиддий муаммоларга дуч келдик. Чемпионлар Лигасида Германия клубларига қарши сафарда тўп суриш доим катта қийинчилик туғдиради. Шу боис уч очкони қўлга киритганимиздан ниҳоятда хурсандман», — деди Мареска;
«Лейпциг»нинг кучли томонлари: Устоз мезбонларнинг тактик интизомига алоҳида тўхталди: «Рақиб ниҳоятда агрессив ва тартибли ҳаракат қилди. Уларнинг қанот ҳужумчилари (вингерлари) мудофаамиз учун жиддий хавф туғдирди. Ҳимоядан ҳужумга ўтишда ҳар доимгидан ҳам кўра эҳтиёткор бўлишимиз шарт эди. Натижадан мамнунмиз, энди кучларни тиклаб, олдинга интилишимиз лозим».
Дўстлик ва ҳурмат: Демичелисга берилган юксак таъриф
Матбуот анжуманида Энцо Мареска «РБ Лейпциг» бош мураббийи Мартин Демичелиснинг меҳнатини юқори баҳолаб, унга илиқ тилаклар билдирди:
Шахсий муносабат: «Мартин — менинг жуда яқин ва қадрдон дўстим;
Бундеслигадаги ютуқлар: У ҳозирда Германия чемпионатида ажойиб иш олиб бормоқда ва кучли жамоа шакллантира олган;
Келажакка ишонч: Умид қиламанки, унинг Чемпионлар Лигасидаги кейинги ишлари ҳам ижобий томонга ўзгариб, яхши натижалар қайд этади», — дея қўшимча қилди мутахассис.
Ушбу ғалабадан сўнг ўз очколарини 9 тага етказиб олган «Манчестер Сити» турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилди ва кейинги турларга хотиржам тайёргарлик кўриш имконига эга бўлди.
Изоҳлар 0
…