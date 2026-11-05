“Ланс”ни 9:1 ҳисобида яксон қилган Фабрегас шогирдларига жиддий огоҳлантириш берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Комо» клуби сафарда «Ланс» дарвозасига 9 та тўп киритиб, турнирнинг сўнгги 55 йиллик тарихида сафарда бундай сермаҳсуллик қайд этган илк жамоага айланди.
- Ушбу тарихий ғалабадан сўнг 9 очко билан турнир жадвалининг 4-ўрнига кўтарилган жамоа бош мураббийи Сеск Фабрегас шогирдларини эйфорияга берилмасликка ва камтар бўлишга чақирди.
Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Францияда бўлиб ўтган «Ланс» — «Комо» учрашуви (1:9) Европа футболи йилномаларига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Италия клуби сафарда рақиб дарвозасига 9 та тўп йўллаб, турнирнинг сўнгги 55 йиллик тарихида сафарда бундай сермаҳсуллик қайд этган илк жамоага айланди. Шунингдек, ЕЧЛнинг жорий янги формати тарихида ҳали ҳеч қайси клуб сафарда бу қадар йирик натижага эришмаган эди.
Тарихий муваффақиятдан сўнг «Комо» бош мураббийи Сеск Фабрегас Sky Sport Italia телеканалига эксклюзив интервью бериб, учрашув таассуротлари ва жамоа олдида турган муҳим вазифалар ҳақида фикр билдирди.
«Омиллар фойдамизга ишлади, лекин олдинда “Интер” турибди»
Испаниялик ёш мутахассис жамоасининг ўйинидан ғурурланганини яширмади, бироқ ҳаддан ташқари эйфорияга берилмасликни талаб қилди:
Ўйин таҳлили: «Мен ниҳоятда мамнунман. Бу — футбол, бугунги баҳсда барча омиллар тўлиқ бизнинг фойдамизга ишлади. Йигитлар жуда мазмунли ва юқори савияда ҳаракат қилишди», — деди Фабрегас;
Навбатдаги оғир синов: Устоз барча эътиборни тезда ички чемпионатга қаратиш шартлигини эслатди: «Аммо энди байрамни тўхтатиб, эътиборимизни якшанба куни бўлиб ўтадиган, ниҳоятда муҳим ва оғир ҳисобланган “Интер”га қарши баҳсга қаратишимиз шарт».
«Камтар бўлинг»: Ёш футболчиларга мурожаат
Фабрегас мазкур оқшом клуб тарихида ўчмас из қолдирганини, айниқса ёш авлод учун катта туртки эканини алоҳида қайд этди:
Унутилмас онлар: Ушбу оқшом «Комо» жамоаси, фидойи ишқибозлар ва катта футболга эндигина қадам ташлаётган ёш футболчилар учун ҳақиқий эртакка айланди;
Мураббийдан қатъий талаб: «Ажойиб кеча бўлди, лекин йигитлар реал вазиятни тўғри баҳолаши керак. Ҳамма камтар бўлиши, машғулотларда тер тўкиб меҳнат қилишда давом этиши шарт. Энди ҳаммаси осон бўлиб қолди, деб ўйлаш катта хато бўлади», — дея огоҳлантирди мураббий.
«Комо» кучли тўртликда
Франциядаги феноменал ғалабадан сўнг Сеск Фабрегас шогирдлари 4 та тур якунларига кўра ўз очколари сонини 9 тага етказиб, умумий Чемпионлар лигаси жадвалида 4-ўринга кўтарилиб олди. Мусобақа дебютанти қитъанинг гранд жамоалари билан тенгма-тенг курашиб, Европа майдонларида асосий сенсациялардан бирига айланишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…