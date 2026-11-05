“Ланс”ни 9:1 ҳисобида яксон қилган Фабрегас шогирдларига жиддий огоҳлантириш берди

·85·Спорт
“Ланс”ни 9:1 ҳисобида яксон қилган Фабрегас шогирдларига жиддий огоҳлантириш берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Комо» клуби сафарда «Ланс» дарвозасига 9 та тўп киритиб, турнирнинг сўнгги 55 йиллик тарихида сафарда бундай сермаҳсуллик қайд этган илк жамоага айланди.
  • Ушбу тарихий ғалабадан сўнг 9 очко билан турнир жадвалининг 4-ўрнига кўтарилган жамоа бош мураббийи Сеск Фабрегас шогирдларини эйфорияга берилмасликка ва камтар бўлишга чақирди.

Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Францияда бўлиб ўтган «Ланс» — «Комо» учрашуви (1:9) Европа футболи йилномаларига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Италия клуби сафарда рақиб дарвозасига 9 та тўп йўллаб, турнирнинг сўнгги 55 йиллик тарихида сафарда бундай сермаҳсуллик қайд этган илк жамоага айланди. Шунингдек, ЕЧЛнинг жорий янги формати тарихида ҳали ҳеч қайси клуб сафарда бу қадар йирик натижага эришмаган эди.

Тарихий муваффақиятдан сўнг «Комо» бош мураббийи Сеск Фабрегас Sky Sport Italia телеканалига эксклюзив интервью бериб, учрашув таассуротлари ва жамоа олдида турган муҳим вазифалар ҳақида фикр билдирди.

«Омиллар фойдамизга ишлади, лекин олдинда “Интер” турибди»

Испаниялик ёш мутахассис жамоасининг ўйинидан ғурурланганини яширмади, бироқ ҳаддан ташқари эйфорияга берилмасликни талаб қилди:

  • Ўйин таҳлили: «Мен ниҳоятда мамнунман. Бу — футбол, бугунги баҳсда барча омиллар тўлиқ бизнинг фойдамизга ишлади. Йигитлар жуда мазмунли ва юқори савияда ҳаракат қилишди», — деди Фабрегас;

  • Навбатдаги оғир синов: Устоз барча эътиборни тезда ички чемпионатга қаратиш шартлигини эслатди: «Аммо энди байрамни тўхтатиб, эътиборимизни якшанба куни бўлиб ўтадиган, ниҳоятда муҳим ва оғир ҳисобланган “Интер”га қарши баҳсга қаратишимиз шарт».

«Камтар бўлинг»: Ёш футболчиларга мурожаат

Фабрегас мазкур оқшом клуб тарихида ўчмас из қолдирганини, айниқса ёш авлод учун катта туртки эканини алоҳида қайд этди:

  • Унутилмас онлар: Ушбу оқшом «Комо» жамоаси, фидойи ишқибозлар ва катта футболга эндигина қадам ташлаётган ёш футболчилар учун ҳақиқий эртакка айланди;

  • Мураббийдан қатъий талаб: «Ажойиб кеча бўлди, лекин йигитлар реал вазиятни тўғри баҳолаши керак. Ҳамма камтар бўлиши, машғулотларда тер тўкиб меҳнат қилишда давом этиши шарт. Энди ҳаммаси осон бўлиб қолди, деб ўйлаш катта хато бўлади», — дея огоҳлантирди мураббий.

«Комо» кучли тўртликда

Франциядаги феноменал ғалабадан сўнг Сеск Фабрегас шогирдлари 4 та тур якунларига кўра ўз очколари сонини 9 тага етказиб, умумий Чемпионлар лигаси жадвалида 4-ўринга кўтарилиб олди. Мусобақа дебютанти қитъанинг гранд жамоалари билан тенгма-тенг курашиб, Европа майдонларида асосий сенсациялардан бирига айланишда давом этмоқда.

Европа Чемпионлар лигасиКомоСеск ФабрегасЛанс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилдиЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилдиБугун 08:16Ланс — Комо: таркиблар ва жонли матнЛанс — Комо: таркиблар ва жонли матнКеча 23:51“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди28 октябр 06:59Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди18 август 15:39Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда17 август 11:58Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда14 август 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози