Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?

·102·Спорт
Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити»
  • PSJга қарши Европа Чемпионлар Лигаси ўйинида 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Британиянинг esteemedkompany.com портали экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаган биринчи бўлимдаги қийинчиликларини, айниқса, ўзи масъул бўлган қанотдан киритилган дастлабки икки голни таъкидлади.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг марказий учрашувида «Манчестер Сити» ўз майдонида амалдаги чемпион Франциянинг «ПСЖ» жамоасига 2:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Учрашувдан сўнг «шаҳарликлар»га яқин бўлган Британиянинг нуфузли таҳлилий портали esteemedkompany.com экспертлари баҳсда қатнашган барча футболчиларнинг ҳаракатларини таҳлил қилиб, 10 баллик тизимда баҳолаб чиқди.

Таҳлилчилар Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг икки бўлимдаги икки хил амплуасига алоҳида тўхталди.

Абдуқодир Ҳусанов — 5/10: Позиция алмашинуви ва икки хил бўлим

Британия нашри ўзбекистонлик иқтидор соҳибининг ҳаракатларини қуйидагича изоҳлади:

  • Биринчи бўлимдаги оғир синов: Ҳусанов ўзи учун ноодатий бўлган ўнг қанот ҳимоячиси ролида майдонга тушди ва ПСЖнинг чап қанотдаги тезкор босими остида жиддий қийинчиликларга дуч келди. Дастлабки иккита гол айнан у масъул бўлган қанот зонасидан уюштирилган ҳужумлар оқибатида дарвозага киритилди;

  • Марказга қайтиш ва барқарорлик: Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби ўйини қовушмаган сардор Рубен Диашни алмаштиргач, Ҳусанов ўзининг табиий позицияси — марказий ҳимояга ўтказилди. Мудофаа марказида у анча совуққон ва ишончли тўп сурди, аммо биринчи бўлимдаги қанот муаммолари унинг якуний 5 балл олишига сабаб бўлди.

Мудофаа ва дарвоза: Рақиб босими олдидаги парокандалик

Мезбонларнинг орқа чизиғи биринчи 45 дақиқаликда парижликларнинг прессингига дош бера олмади:

  • Жанлуижи Доннарумма (5/10): Итальян посбони учрашув сўнггида пенальтини қайтарган бўлса-да, ўтказиб юборилган тўртта тўпнинг иккитасида ундан яхшироқ ҳаракат кутилган эди;

  • Рубен Диаш (5/10): Жамоа сардори ПСЖнинг кучли прессинги остида довдираб қолди ва танаффусдаёқ захирага олинди;

  • Марк Гехи (5,5/10): Дастлабки бўлимда қийналди, бироқ иккинчи бўлимда ўйинини бироз ўнглай олди;

  • Йошко Гвардиол (6/10): Чап қанотдан олдинга чиқиб, ҳужумларда фаол хавф яратди.

Майдон маркази ва ҳужум чизиғи: Кимлар порлади, ким оқсади?

Ўйин тақдири майдон маркази ва олдинги чизиқдаги ҳаракатлар билан чамбарчас боғлиқ бўлди:

  • Райан Шерки (4,5/10) — энг паст баҳо: Ўйин темпига умуман кириша олмади, жуда кўп тўп йўқотди ва танаффусда майдонни тарк этди;

  • Эрлинг Холанд (8,5/10): Иккита чиройли гол уриб, жамоасини ўйинга қайтаришга уринди. Экспертлар фикрича, бошқа бир кечада у бемалол покер қайд этиши мумкин эди;

  • Эллиот Андерсон (7,5/10) ва Энцо Фернандес (6,5/10): Биринчи бўлимдаги оғир муҳитдан сўнг иккинчи бўлимда анча мазмунли ўйин намойиш этишди;

  • Антуан Семеньо ва Жереми Доку (6/10): Кўп меҳнат қилди, бироқ сўнгги қарорлар ва якуний зарбаларда аниқлик етишмади.

Захирадан тушган қаҳрамонлар: Ўйинни ўзгартирган кучлар

Иккинчи бўлимда майдонга тушган футболчилар «Сити» ўйинига янги нафас олиб кирди:

  • Айюб Буадди (8,5/10): 18 ёшли истеъдод майдон марказини назорат остига олиб, энг юқори савиядаги рақибга қарши эркин ҳаракат қилди;

  • Илиман Ндиайе (8,5/10): Чап қанотни жонлантирди, ПСЖ мудофаасига катта муаммо туғдириб, битта голли узатма муаллифи бўлди;

  • Матеуш Нуньеш (7,5/10): Ўнг қанот ҳимоясида пайдо бўлиб, қанотдаги барча тешикларни ёпди ва ҳимояга ишонч бағишлади. Нашр фикрича, кейинги ўйинларда айнан Нуньешга ўнг қанотда бошланғич имконият берилиши керак.

Британия матбуотининг ушбу таҳлили Маресканинг дастлабки тактик режаси ва таркиб танловидаги хатолар парижликларга қарши ўйинда қимматга тушганини кўрсатмоқда.

Манчестер СитиПСЖАбдуқодир ҲусановЕвропа Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?Бугун 07:04“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлариБугун 06:44Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиЛуис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиКеча 17:52«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?Кеча 14:15«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...