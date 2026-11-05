Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо берди

·14·Спорт
Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Европа Чемпионлар лигаси доирасидаги «РБ Лейпсиг»га қарши ўйиндаги ишончли ҳаракатлари учун Британиянинг Эстеемед Компани нашри томонидан 7/10 балл билан баҳоланди.
  • Нашр таҳлилчилари ўзбекистонлик футболчининг ўйинини юқори баҳолаб, уни марказий ҳимоя позициясида қолдириш кераклигини таъкидлашди.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Англиянинг «Манчестер Сити» клуби Германияда «РБ Лейпциг» меҳмони бўлиб, 5 та гол киритилган драмада 3:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мазкур ўйинда илк дақиқалардан ҳаракат қилиб, 90 дақиқа давомида ишончли ўйин намойиш этди.

«Манчестер Сити» фаолиятини ёритишга ихтисослашган Британиянинг нуфузли Esteemed Kompany нашри учрашув якунларига кўра футболчилар ҳаракатини баҳолаб, ўзбекистонлик ҳимоячининг иқтидорини алоҳида эътироф этди.

«Ҳусанов марказий ҳимояда қолиши шарт»: Британия нашрининг Ҳусановга берган таърифи

Абдуқодир Ҳусанов жамоа мудофаа чизиғи вакиллари орасида энг юқори баҳолардан бирига — 7/10 баллга лойиқ кўрилди:

  • Экспертлар хулосаси: «Ҳусанов ажойиб ўйнади. Абдуқодир сўнгги ҳафталардаги энг яхши ўйинини намойиш қилди. У ушбу жамоада марказий ҳимоячи позициясида қолиши керак, деб ҳисоблаймиз», — деб ёзади нашр таҳлилчилари;

  • Шерикларининг баҳолари: Ҳимоядаги шериклари Марк Гехи 6,5 балл, қанот ҳимоячилари Матеуш Нуньеш 6, Нико О'Райли 7 ва захирадан қўшилган Рубен Диаш 6 балл билан баҳоланди.

Доннаруммага паст баҳо, Андерсонга энг юқори эътироф

Учрашув давомида голлар уриб, ғалабани илиб кетган бошқа футболчиларга қуйидагича баҳолар қўйилди:

  • Жанлуижи Доннарумма (4/10): Муҳим сейвларни амалга оширган бўлса-да, «Лейпциг»нинг ҳисобни тенглаштирган дастлабки тўпига сабаб бўлган хатоси кечирилмади ва унга энг паст балл берилди;

  • Эллиот Андерсон (8,5/10 — учрашув қаҳрамони): Яримҳимояда феноменал ҳаракатланди. Ҳоланднинг ғалаба голига берган паси Кевин Де Брюйне услубидаги санъат асарига қиёсланди;

  • Ҳужум ва яримҳимоя вакиллари: Ҳал қилувчи ғалаба тўпи муаллифи Эрлинг Ҳоланд — 7,5, бош билан ажойиб гол урган Энцо Фернандес — 7,5, Илиман Ндиайе — 7, Райан Шерки — 7, Жереми Доку — 7 балл олди. Фил Фоден эса иккинчи таймдаги пассив ҳаракати учун 5,5 баллга лойиқ кўрилди.

5-турда «Этиҳад»да супертўқнашув: «Наполи» кутиб олинади

Германиядаги мураккаб ғалабадан сўнг Энцо Мареска шогирдлари ўз очколари сонини 9 тага етказиб, умумий жадвалда плей-оффнинг юқори ўринлари учун курашда муҳим қадам ташлади. Мағлуб бўлган «РБ Лейпциг» эса 3 очко билан қолди.

«Манчестер Сити» ЕЧЛнинг навбатдаги 5-турида ўз майдонида Италия чемпиони «Наполи» клубини қабул қилади. Мазкур супербаҳс Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да старт олади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЕвропа Чемпионлар лигасиРБ Лейпциг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиҲусанов 90 дақиқа ўйнади, Ҳоланд ғалаба келтирди: “Сити”дан Германияда голлар шоусиБугун 08:08РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнКеча 23:57Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирдиЭллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди31 октябр 23:13“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?“Барселона” радарига тушган Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги ўрни қандай баҳоланмоқда?Кеча 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози