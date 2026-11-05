Британия нашри Абдуқодир Ҳусановнинг «РБ Лейпциг»га қарши ҳаракатларига юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Европа Чемпионлар лигаси доирасидаги «РБ Лейпсиг»га қарши ўйиндаги ишончли ҳаракатлари учун Британиянинг Эстеемед Компани нашри томонидан 7/10 балл билан баҳоланди.
- Нашр таҳлилчилари ўзбекистонлик футболчининг ўйинини юқори баҳолаб, уни марказий ҳимоя позициясида қолдириш кераклигини таъкидлашди.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Англиянинг «Манчестер Сити» клуби Германияда «РБ Лейпциг» меҳмони бўлиб, 5 та гол киритилган драмада 3:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мазкур ўйинда илк дақиқалардан ҳаракат қилиб, 90 дақиқа давомида ишончли ўйин намойиш этди.
«Манчестер Сити» фаолиятини ёритишга ихтисослашган Британиянинг нуфузли Esteemed Kompany нашри учрашув якунларига кўра футболчилар ҳаракатини баҳолаб, ўзбекистонлик ҳимоячининг иқтидорини алоҳида эътироф этди.
«Ҳусанов марказий ҳимояда қолиши шарт»: Британия нашрининг Ҳусановга берган таърифи
Абдуқодир Ҳусанов жамоа мудофаа чизиғи вакиллари орасида энг юқори баҳолардан бирига — 7/10 баллга лойиқ кўрилди:
Экспертлар хулосаси: «Ҳусанов ажойиб ўйнади. Абдуқодир сўнгги ҳафталардаги энг яхши ўйинини намойиш қилди. У ушбу жамоада марказий ҳимоячи позициясида қолиши керак, деб ҳисоблаймиз», — деб ёзади нашр таҳлилчилари;
Шерикларининг баҳолари: Ҳимоядаги шериклари Марк Гехи 6,5 балл, қанот ҳимоячилари Матеуш Нуньеш 6, Нико О'Райли 7 ва захирадан қўшилган Рубен Диаш 6 балл билан баҳоланди.
Доннаруммага паст баҳо, Андерсонга энг юқори эътироф
Учрашув давомида голлар уриб, ғалабани илиб кетган бошқа футболчиларга қуйидагича баҳолар қўйилди:
Жанлуижи Доннарумма (4/10): Муҳим сейвларни амалга оширган бўлса-да, «Лейпциг»нинг ҳисобни тенглаштирган дастлабки тўпига сабаб бўлган хатоси кечирилмади ва унга энг паст балл берилди;
Эллиот Андерсон (8,5/10 — учрашув қаҳрамони): Яримҳимояда феноменал ҳаракатланди. Ҳоланднинг ғалаба голига берган паси Кевин Де Брюйне услубидаги санъат асарига қиёсланди;
Ҳужум ва яримҳимоя вакиллари: Ҳал қилувчи ғалаба тўпи муаллифи Эрлинг Ҳоланд — 7,5, бош билан ажойиб гол урган Энцо Фернандес — 7,5, Илиман Ндиайе — 7, Райан Шерки — 7, Жереми Доку — 7 балл олди. Фил Фоден эса иккинчи таймдаги пассив ҳаракати учун 5,5 баллга лойиқ кўрилди.
5-турда «Этиҳад»да супертўқнашув: «Наполи» кутиб олинади
Германиядаги мураккаб ғалабадан сўнг Энцо Мареска шогирдлари ўз очколари сонини 9 тага етказиб, умумий жадвалда плей-оффнинг юқори ўринлари учун курашда муҳим қадам ташлади. Мағлуб бўлган «РБ Лейпциг» эса 3 очко билан қолди.
«Манчестер Сити» ЕЧЛнинг навбатдаги 5-турида ўз майдонида Италия чемпиони «Наполи» клубини қабул қилади. Мазкур супербаҳс Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да старт олади.
Изоҳлар 0
…