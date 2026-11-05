ЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилди

·10·Спорт
ЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Италиянинг «Комо» клуби сафарда «Ланс» дарвозасига жавобсиз 9 та гол уриб, турнир тарихидаги энг йирик ҳисоблардан бирини қайд этди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг Сеск Фабрегас шогирдлари 9 очко билан мусобақа жадвалининг юқори 4-поғонасига кўтарилиб олди.
  • Шу билан бирга, «Наполи»
  • Португалияда «Порту»га 1:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнир жадвалида 27-ўринга тушиб кетди.

Европа Чемпионлар лигасида 4-тур учрашувлари якунланиб, мухлисларга ҳақиқий сенсациялар ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Турнинг энг шов-шувли воқеаси Францияда кузатилди — турнир дебютанти саналган Италиянинг «Комо» клуби сафарда «Ланс» дарвозасини чилпарчин қилиб, рақибига 9 та тўп урди.

Шунингдек, Дортмунднинг «Боруссия» клуби муҳим ғалабани тантана қилган бўлса, Италия гранди «Наполи» Португалия сафаридан шармандали мағлубият билан қайтди.

«Ланс» – «Комо» 1:9: ЕЧЛ тарихидаги энг шафқатсиз ҳисоблардан бири

Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» клуби Францияда футбол олами кўрмаган ҳақиқий ҳужумкор мушакбозлик кўрсатди:

  • Доувикасдан бенуқсон ҳет-трик: Грециялик ҳужумчи Анастасиос Доувикас 7, 32 ва 57-дақиқаларда гол уриб, учрашув қаҳрамонига айланди;

  • Голлар ёмғири: Нико Пас (40), Лукас Да Кунья (47), Марк Кемпф (53), Мартин Батурина (58, 69), Матия Либерали (62) ҳамда Жованни Папачиолли (90+1) мезбонлар дарвозасига тинмай тўп йўллади. Мезбонлардан ягона тасалли голини 65-дақиқада Рубен Агильяр урди;

  • Жадвалдаги кўтарилиш: Ушбу даҳшатли ғалабадан сўнг «Комо» 9 очко билан мусобақа жадвалининг юқори 4-поғонасига сакради. «Ланс» эса 3 очко билан 33-ўринда қолди.

«Порту» – «Наполи» 4:1: Италия чемпиони сафарда тор-мор этилди

Кечанинг яна бир марказий қарама-қаршилиги «Драгау» стадионида кечди ва мезбонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида якунланди:

  • «Порту»нинг устунлиги: Ян Беднарек (11), Ренату Вейга (71), Якуб Кивёр (80) ва захирадан тушган Саму (89 пенальти) меҳмонлар дарвозасини ишғол қилди;

  • Неаполликларнинг инқирози: Скотт Мактоминай 43-дақиқада гол уриб, мувозанатни тиклаган бўлса-да, иккинчи бўлимда «Наполи» ўйини бутунлай издан чиқди. 88-дақиқада Рафа Мариннинг майдондан четлатилиши ҳимоядаги бўшлиқни янада катталаштирди. «Порту» 26-ўринга чиқиб олди, «Наполи» эса 3 очко билан 27-поғонада.

Дортмундда ирода, Норвегия ва Нидерландиядаги баҳслар

Турнинг қолган учрашувларида ҳам кескин курашлар кечди:

  • «Боруссия Д» 2:1 «Бетис»: Дортмундликлар Фабиу Силва (49) ва Каратас (72) томонидан урилган голлар эвазига қийин ғалабага эришди (меҳмонлардан Руибал 67-дақиқада жавоб берди). Бу натижадан сўнг «Боруссия» 8 очко билан 12-ўринга кўтарилди;

  • «Викинг» 4:1 «Сабаҳ»: Норвегияда меҳмон бўлган озарбайжонликлар йирик ҳисобда мағлуб бўлди. Ботҳейм дубль қайд этди;

  • «ПСВ» 1:2 «Брюгге»: Бельгияликлар Эйндховенда ирода кўрсатиб, Тресолди ва Форбснинг голлари эвазига 3 очкони олиб кетишди.

Чемпионлар лигасида 4 та турдан сўнг мусобақа жадвали янада қизғин кўриниш олди ва плей-офф йўлланмаси учун кураш янги босқичга чиқди.

Европа Чемпионлар лигасиКомоЛансСеск Фабрегас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ланс — Комо: таркиблар ва жонли матнЛанс — Комо: таркиблар ва жонли матнКеча 23:51“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди28 октябр 06:59Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди18 август 15:39Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда17 август 11:58Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқда14 август 17:17Сеск Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСеск Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳолади13 август 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози