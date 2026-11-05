ЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Италиянинг «Комо» клуби сафарда «Ланс» дарвозасига жавобсиз 9 та гол уриб, турнир тарихидаги энг йирик ҳисоблардан бирини қайд этди.
- Ушбу ғалабадан сўнг Сеск Фабрегас шогирдлари 9 очко билан мусобақа жадвалининг юқори 4-поғонасига кўтарилиб олди.
- Шу билан бирга, «Наполи»
- Португалияда «Порту»га 1:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнир жадвалида 27-ўринга тушиб кетди.
Европа Чемпионлар лигасида 4-тур учрашувлари якунланиб, мухлисларга ҳақиқий сенсациялар ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Турнинг энг шов-шувли воқеаси Францияда кузатилди — турнир дебютанти саналган Италиянинг «Комо» клуби сафарда «Ланс» дарвозасини чилпарчин қилиб, рақибига 9 та тўп урди.
Шунингдек, Дортмунднинг «Боруссия» клуби муҳим ғалабани тантана қилган бўлса, Италия гранди «Наполи» Португалия сафаридан шармандали мағлубият билан қайтди.
«Ланс» – «Комо» 1:9: ЕЧЛ тарихидаги энг шафқатсиз ҳисоблардан бири
Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» клуби Францияда футбол олами кўрмаган ҳақиқий ҳужумкор мушакбозлик кўрсатди:
Доувикасдан бенуқсон ҳет-трик: Грециялик ҳужумчи Анастасиос Доувикас 7, 32 ва 57-дақиқаларда гол уриб, учрашув қаҳрамонига айланди;
Голлар ёмғири: Нико Пас (40), Лукас Да Кунья (47), Марк Кемпф (53), Мартин Батурина (58, 69), Матия Либерали (62) ҳамда Жованни Папачиолли (90+1) мезбонлар дарвозасига тинмай тўп йўллади. Мезбонлардан ягона тасалли голини 65-дақиқада Рубен Агильяр урди;
Жадвалдаги кўтарилиш: Ушбу даҳшатли ғалабадан сўнг «Комо» 9 очко билан мусобақа жадвалининг юқори 4-поғонасига сакради. «Ланс» эса 3 очко билан 33-ўринда қолди.
«Порту» – «Наполи» 4:1: Италия чемпиони сафарда тор-мор этилди
Кечанинг яна бир марказий қарама-қаршилиги «Драгау» стадионида кечди ва мезбонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида якунланди:
«Порту»нинг устунлиги: Ян Беднарек (11), Ренату Вейга (71), Якуб Кивёр (80) ва захирадан тушган Саму (89 пенальти) меҳмонлар дарвозасини ишғол қилди;
Неаполликларнинг инқирози: Скотт Мактоминай 43-дақиқада гол уриб, мувозанатни тиклаган бўлса-да, иккинчи бўлимда «Наполи» ўйини бутунлай издан чиқди. 88-дақиқада Рафа Мариннинг майдондан четлатилиши ҳимоядаги бўшлиқни янада катталаштирди. «Порту» 26-ўринга чиқиб олди, «Наполи» эса 3 очко билан 27-поғонада.
Дортмундда ирода, Норвегия ва Нидерландиядаги баҳслар
Турнинг қолган учрашувларида ҳам кескин курашлар кечди:
«Боруссия Д» 2:1 «Бетис»: Дортмундликлар Фабиу Силва (49) ва Каратас (72) томонидан урилган голлар эвазига қийин ғалабага эришди (меҳмонлардан Руибал 67-дақиқада жавоб берди). Бу натижадан сўнг «Боруссия» 8 очко билан 12-ўринга кўтарилди;
«Викинг» 4:1 «Сабаҳ»: Норвегияда меҳмон бўлган озарбайжонликлар йирик ҳисобда мағлуб бўлди. Ботҳейм дубль қайд этди;
«ПСВ» 1:2 «Брюгге»: Бельгияликлар Эйндховенда ирода кўрсатиб, Тресолди ва Форбснинг голлари эвазига 3 очкони олиб кетишди.
Чемпионлар лигасида 4 та турдан сўнг мусобақа жадвали янада қизғин кўриниш олди ва плей-офф йўлланмаси учун кураш янги босқичга чиқди.
Изоҳлар 0
…