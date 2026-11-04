“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?

·26·Спорт
“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Германиянинг «РБ Лейпсиг» клуби ўз майдонида Англия чемпиони «Манчестер Сити»ни қабул қилади.
  • Марко Гуида бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи бошқарадиган мазкур учрашув Тошкент вақти билан 5 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади.
  • Ўзбекистонлик футбол мухлислари ушбу марказий баҳсни «Зўр ТВ» телеканали орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.

Бугун, 4 ноябрь куни Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичи 4-тури доирасида қитъанинг энг шиддатли жамоаларидан бири — Германиянинг «РБ Лейпциг» клуби ўз майдонида Англия чемпиони «Манчестер Сити»ни қабул қилади.

Лейпциг шаҳридаги «Ред Булл Арена» майдонида бўлиб ўтадиган ушбу принципиал учрашувни италиялик тажрибали рефери Марко Гуида бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи бошқариб боради.

Старт вақти ва тўғридан-тўғри эфир

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун тунги беллашувни томоша қилиш бўйича муҳим тафсилотлар:

  • Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан тунги соат 01:00 да (5 ноябрга ўтар кечаси) старт олади;

  • Жонли трансляция: Ўзбекистон ҳудудида ушбу марказий ўйинни «Zo'r TV» телеканали орқали тўғридан-тўғри жонли эфирда томоша қилиш мумкин.

Навбатдаги тур рақиблари ва тақвим

Европанинг ушбу икки йирик жамоаси умумий босқичнинг 5-тури доирасида 24 ноябрь куни майдонга тушади:

  • «Манчестер Сити» ўз майдонида Италиянинг «Наполи» клубига қарши оғир баҳс олиб боради;

  • «Лейпциг» эса Францияга сафар қилиб, «Ланс» жамоаси билан куч синашади.

Маълумот ўрнида: Чемпионлар лигаси тахти кимда?

Эслатиб ўтамиз, Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги чемпиони Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳисобланади. Париж гранди ўтган мавсум финалида Лондоннинг «Арсенал» жамоасини асосий вақтдаги 1:1 ҳисобидан сўнг, пенальтилар сериясида 4:3 кўринишида мағлуб этиб, бош совринни ўз тарихида илк бор қўлга киритган эди.

Лейпцигдаги бўлажак тўқнашув «Манчестер Сити»нинг плей-оффга тўғридан-тўғри йўлланма берувчи дастлабки саккизликдаги ўрнини мустаҳкамлаш йўлида энг муҳим синовлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Европа Чемпионлар лигасиРБ ЛейпцигМанчестер СитиZo'r TV
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?Бугун 16:06Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирдиЭллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди31 октябр 23:13Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13Манчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобатМанчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобат26 июл 12:16Шальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнШальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:19РБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози