“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Германиянинг «РБ Лейпсиг» клуби ўз майдонида Англия чемпиони «Манчестер Сити»ни қабул қилади.
- Марко Гуида бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи бошқарадиган мазкур учрашув Тошкент вақти билан 5 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади.
- Ўзбекистонлик футбол мухлислари ушбу марказий баҳсни «Зўр ТВ» телеканали орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
Бугун, 4 ноябрь куни Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичи 4-тури доирасида қитъанинг энг шиддатли жамоаларидан бири — Германиянинг «РБ Лейпциг» клуби ўз майдонида Англия чемпиони «Манчестер Сити»ни қабул қилади.
Лейпциг шаҳридаги «Ред Булл Арена» майдонида бўлиб ўтадиган ушбу принципиал учрашувни италиялик тажрибали рефери Марко Гуида бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи бошқариб боради.
Старт вақти ва тўғридан-тўғри эфир
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун тунги беллашувни томоша қилиш бўйича муҳим тафсилотлар:
Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан тунги соат 01:00 да (5 ноябрга ўтар кечаси) старт олади;
Жонли трансляция: Ўзбекистон ҳудудида ушбу марказий ўйинни «Zo'r TV» телеканали орқали тўғридан-тўғри жонли эфирда томоша қилиш мумкин.
Навбатдаги тур рақиблари ва тақвим
Европанинг ушбу икки йирик жамоаси умумий босқичнинг 5-тури доирасида 24 ноябрь куни майдонга тушади:
«Манчестер Сити» ўз майдонида Италиянинг «Наполи» клубига қарши оғир баҳс олиб боради;
«Лейпциг» эса Францияга сафар қилиб, «Ланс» жамоаси билан куч синашади.
Маълумот ўрнида: Чемпионлар лигаси тахти кимда?
Эслатиб ўтамиз, Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги чемпиони Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳисобланади. Париж гранди ўтган мавсум финалида Лондоннинг «Арсенал» жамоасини асосий вақтдаги 1:1 ҳисобидан сўнг, пенальтилар сериясида 4:3 кўринишида мағлуб этиб, бош совринни ўз тарихида илк бор қўлга киритган эди.
Лейпцигдаги бўлажак тўқнашув «Манчестер Сити»нинг плей-оффга тўғридан-тўғри йўлланма берувчи дастлабки саккизликдаги ўрнини мустаҳкамлаш йўлида энг муҳим синовлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…