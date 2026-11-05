Моуриньо Вальвердега берган махсус кўрсатмаси ва плей-офф режасини очиқлади

·65·Спорт
Моуриньо Вальвердега берган махсус кўрсатмаси ва плей-офф режасини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Реал Мадрид» сафарда АЕК устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Бош мураббий Жозе Моуринью Федерико Валвердени майдонга тушираётганда унга ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича махсус кўрсатма берганини таъкидлади.
  • Мадридликлар жамоанинг асосий мақсади умумий жадвалнинг кучли 8 талигига кириб, плей-офф босқичига тўғридан тўғри йўлланма олиш эканлигини маълум қилди.

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Грецияда кечган ва ҳақиқий триллерга айланган АЕК — «Реал Мадрид» учрашуви (2:3) якунлангач, мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этди. 92-дақиқада Федерико Вальверде томонидан урилган гол эвазига қўлга киритилган иродали ғалабадан сўнг мутахассис тактик қарорлар, қилинган таваккалчилик ҳамда рақибнинг кучли ўйини ҳақида батафсил тўхталди.

Моуриньо жамоаси охирги сонияларгача таслим бўлмагани ва айнан ғалаба учун бор кучини ташлаганидан фахрланишини яширмади.

«Дуранг бизни қониқтирмас эди»: Плей-офф учун асосий мақсад

Португалиялик мураббий ўйин сўнгидаги кескин қарорлар ва асосий стратегик вазифани очиқлади:

  • Таваккал ва ғалаба руҳи: «Ҳисоб 2:2 бўлиб турган паллада ҳам дуранг натижага асло рози бўлмадик. Олдинга ўтдик, таваккал қилдик ва якунда ниҳоятда муҳим бўлган 3 очкони қўлга киритдик. Жамоамнинг сўнгги сониягача курашганидан жуда мамнунман», — деди Моуриньо;

  • Бош мақсад — тўғридан-тўғри йўлланма: Мураббий ЕЧЛнинг янги форматидаги вазифани аниқ кўрсатди: жамоа қўшимча ўтиш (плей-ин) ўйинларисиз, умумий жадвалнинг кучли 8 талигига кириб, тўғридан-тўғри плей-офф босқичига йўл олишни кўзламоқда.

Вальверденинг қаҳрамонлиги ва Винисиуснинг алмаштирилиши сабаби

Моуриньо баҳс давомида амалга оширган муҳим тактик ўзгаришларига ҳам изоҳ берди:

  • Вальвердега берилган махсус топшириқ: «Федерикони майдонга тушираётганда, унга бўш ҳудудларга кўпроқ очилишни, тезлик қўшиб, ҳужум чизиғини кучайтиришни тавсия қилгандим. У буни аъло даражада уддалади ва ғалаба голини урди»;

  • Винисиус нима учун алмаштирилди? Бразилиялик юлдузнинг захирага олинишига тўхталар экан, мураббий бу тактик қарор бўлганини айтди: «Винисиус жуда яхши ўйин намойиш этди. Уни алмаштиришдан ягона мақсад — ўйин охирида чап қанотга янги нафас ва янги куч олиб кириш эди».

«АЕК фантастик ўйин кўрсатди»: Рақибга берилган юксак баҳо

«Реал» устози мағлуб бўлган мезбон жамоанинг жанговар руҳига алоҳида тан берди:

  • «Рақиб дастлабки дақиқалардан бошлаб бизга улкан босим ўтказди, барча яккакурашларда устунлик қилди ва фақат ғалаба учун жанг қилди. Улар ҳақиқатан ҳам фантастик ўйин намойиш этишди», — дея грек клубига ҳурмат билдирди устоз.

Афинадаги ушбу драматик муваффақиятдан сўнг «Реал Мадрид» ўз ҳисобидаги очколарини 12 тага етказиб, умумий жадвалда 2-ўринни мустаҳкамлади.

Европа Чемпионлар лигасиРеал МадридЖозе МоуриньоФедерико Вальверде
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Реал”нинг кутилмаган таркиби: Жозе Моуриньо АЕКга қарши асосий 11 ликни эълон қилди“Реал”нинг кутилмаган таркиби: Жозе Моуриньо АЕКга қарши асосий 11 ликни эълон қилдиКеча 22:03Афинадаги супердрама: “Реал” 92-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 2-ўринга кўтарилдиАфинадаги супердрама: “Реал” 92-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 2-ўринга кўтарилдиБугун 01:07АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?АЕК ва “Реал Мадрид” тўқнашувини қаерда ва соат нечада кўриш мумкин?Кеча 16:06Ҳайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айландиҲайратланарли ўзгариш: Бернарду Силва Моуриньо тактикасининг асосий калитига айланди3 ноябр 20:36Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очдиЖозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очди2 ноябр 07:01Жозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилдиЖозе Моуриньо «Расинг»га қарши «Реал»нинг қайдномасини эълон қилди31 октябр 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози