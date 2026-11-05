Моуриньо Вальвердега берган махсус кўрсатмаси ва плей-офф режасини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Реал Мадрид» сафарда АЕК устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Бош мураббий Жозе Моуринью Федерико Валвердени майдонга тушираётганда унга ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича махсус кўрсатма берганини таъкидлади.
- Мадридликлар жамоанинг асосий мақсади умумий жадвалнинг кучли 8 талигига кириб, плей-офф босқичига тўғридан тўғри йўлланма олиш эканлигини маълум қилди.
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Грецияда кечган ва ҳақиқий триллерга айланган АЕК — «Реал Мадрид» учрашуви (2:3) якунлангач, мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этди. 92-дақиқада Федерико Вальверде томонидан урилган гол эвазига қўлга киритилган иродали ғалабадан сўнг мутахассис тактик қарорлар, қилинган таваккалчилик ҳамда рақибнинг кучли ўйини ҳақида батафсил тўхталди.
Моуриньо жамоаси охирги сонияларгача таслим бўлмагани ва айнан ғалаба учун бор кучини ташлаганидан фахрланишини яширмади.
«Дуранг бизни қониқтирмас эди»: Плей-офф учун асосий мақсад
Португалиялик мураббий ўйин сўнгидаги кескин қарорлар ва асосий стратегик вазифани очиқлади:
Таваккал ва ғалаба руҳи: «Ҳисоб 2:2 бўлиб турган паллада ҳам дуранг натижага асло рози бўлмадик. Олдинга ўтдик, таваккал қилдик ва якунда ниҳоятда муҳим бўлган 3 очкони қўлга киритдик. Жамоамнинг сўнгги сониягача курашганидан жуда мамнунман», — деди Моуриньо;
Бош мақсад — тўғридан-тўғри йўлланма: Мураббий ЕЧЛнинг янги форматидаги вазифани аниқ кўрсатди: жамоа қўшимча ўтиш (плей-ин) ўйинларисиз, умумий жадвалнинг кучли 8 талигига кириб, тўғридан-тўғри плей-офф босқичига йўл олишни кўзламоқда.
Вальверденинг қаҳрамонлиги ва Винисиуснинг алмаштирилиши сабаби
Моуриньо баҳс давомида амалга оширган муҳим тактик ўзгаришларига ҳам изоҳ берди:
Вальвердега берилган махсус топшириқ: «Федерикони майдонга тушираётганда, унга бўш ҳудудларга кўпроқ очилишни, тезлик қўшиб, ҳужум чизиғини кучайтиришни тавсия қилгандим. У буни аъло даражада уддалади ва ғалаба голини урди»;
Винисиус нима учун алмаштирилди? Бразилиялик юлдузнинг захирага олинишига тўхталар экан, мураббий бу тактик қарор бўлганини айтди: «Винисиус жуда яхши ўйин намойиш этди. Уни алмаштиришдан ягона мақсад — ўйин охирида чап қанотга янги нафас ва янги куч олиб кириш эди».
«АЕК фантастик ўйин кўрсатди»: Рақибга берилган юксак баҳо
«Реал» устози мағлуб бўлган мезбон жамоанинг жанговар руҳига алоҳида тан берди:
«Рақиб дастлабки дақиқалардан бошлаб бизга улкан босим ўтказди, барча яккакурашларда устунлик қилди ва фақат ғалаба учун жанг қилди. Улар ҳақиқатан ҳам фантастик ўйин намойиш этишди», — дея грек клубига ҳурмат билдирди устоз.
Афинадаги ушбу драматик муваффақиятдан сўнг «Реал Мадрид» ўз ҳисобидаги очколарини 12 тага етказиб, умумий жадвалда 2-ўринни мустаҳкамлади.
Изоҳлар 0
…