Тошкентга учиш олдидан Москва аэропортида Матвей Сафоновнинг багажи йўқолиб қолди

·10·Дунё
Тошкентга учиш олдидан Москва аэропортида Матвей Сафоновнинг багажи йўқолиб қолди

Франциянинг гранд клуби «ПСЖ» ва Россия миллий терма жамоаси дарвозабони Матвей Сафонов халқаро ўртоқлик ўйинлари учун миллий жамоа лагерига етиб келганидан сўнг нохуш ва кутилмаган ҳолатга дуч келди.

Дарвозабон ўзининг расмий Telegram-канали орқали видеомурожаат эълон қилиб, Москва аэропортида юклари йўқолиб қолгани ва Тошкентга бўлажак сафари туфайли юзага келган ғалати муаммони очиқлади.

«Қанақа аҳмоқона вазият»: Москвадаги тунги сарсонгарчилик

Сафонов Франциядан Москвага етиб келиб, терма жамоа қароргоҳига тун ярмида жойлашганини ва аэропортда вақт йўқотганини очиқлади:

  • Бутсалар омон қолди: «Ишонасизми-йўқми, ҳозир соат тўртлар атрофи... Тун ярмида учиб келдим, базада юрибман. Қанақа аҳмоқона вазият дейсиз… Багажни йўқотишди. Биттасини. Яхшики, бутсалар унга тушмаган, ҳеч бўлмаса машғулотга киядиган нарсам бор»;

  • Бюрократия ва кутиш: «Охиригача чемодан чиқмаслигини тушундик, лекин бизга “кутинглар” дейишди. Кутдик, ариза ва ҳужжатларни тўлдирдик»;

  • Тошкентга парвоз ва юзага келган муаммо: «Энди нима бўлди? Багажни фақат юкни расмийлаштирган одамнинг ўзи олиши мумкин экан. “Етказиб берамиз, муаммо эмас, икки кун ичида”, дейишяпти. Лекин мен унгача аллақачон Ўзбекистонга учиб кетаман, Мариша (рафиқаси) эса Краснодарга кетади. Унда чемоданни ким қабул қилиб олади? Қисқаси, йиғин шу тарзда бошланди. Раҳмат-да, энди».

Воқеа тафсилотлари ва сафар режаси

Мезон / Ҳолат

Тафсилотлар

Оқибатлари

Жабрланувчи

Матвей Сафонов («ПСЖ» ва Россия ТЖ)

Шахсий юкидан айрилди

Ҳодиса жойи ва вақти

Москва аэропорти, тунги соат 04:00 атрофи

Ортиқча чарчоқ ва қоғозбозлик

Йўқолган буюмлар

Битта катта чемодан (спорт экипировкалари)

Машғулот бутсалари қўл юкида омон қолган

Асосий муаммо

Аэропорт етказиб беришни 2 кунда ваъда қилмоқда

Сафонов унгача Ўзбекистонга учиб келади

12 ноябрь: Тошкентда муҳим синов

Дарвозабоннинг кайфиятини туширган ушбу ноқулайликка қарамай, Россия терма жамоаси тиғиз график асосида тайёргарликни давом эттирмоқда:

  • Ўзбекистонга қарши марказий баҳс: 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги марказий назорат ўйини бўлиб ўтади;

  • Кейинги манзил: 17 ноябрда эса Валерий Карпин жамоаси Краснодар шаҳрига қайтиб, Венесуэла терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Тошкентдаги ўйин олдидан юзага келган бундай тушунмовчилик россияликларнинг етакчи посбони машғулот жараёнига қанчалик таъсир қилиши яқин кунларда ойдинлашади.

Матвей СафоновПСЖРоссия миллий терма жамоасиЎзбекистон-Россия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда катта футбол: Карпин шогирдлари Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан нималар деди?Тошкентда катта футбол: Карпин шогирдлари Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан нималар деди?Бугун 00:07Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?Тошкентда футбол: Ўзбекистон Россияга қарши энг кучли таркиб билан майдонга тушадими?27 октябр 20:35Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?6 ноябр 20:19Россия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилиндиРоссия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилинди6 ноябр 18:32Максим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайдиМаксим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайди30 октябр 00:08Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танландиКарпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди27 октябр 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда