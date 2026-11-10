Тошкентга учиш олдидан Москва аэропортида Матвей Сафоновнинг багажи йўқолиб қолди
Франциянинг гранд клуби «ПСЖ» ва Россия миллий терма жамоаси дарвозабони Матвей Сафонов халқаро ўртоқлик ўйинлари учун миллий жамоа лагерига етиб келганидан сўнг нохуш ва кутилмаган ҳолатга дуч келди.
Дарвозабон ўзининг расмий Telegram-канали орқали видеомурожаат эълон қилиб, Москва аэропортида юклари йўқолиб қолгани ва Тошкентга бўлажак сафари туфайли юзага келган ғалати муаммони очиқлади.
«Қанақа аҳмоқона вазият»: Москвадаги тунги сарсонгарчилик
Сафонов Франциядан Москвага етиб келиб, терма жамоа қароргоҳига тун ярмида жойлашганини ва аэропортда вақт йўқотганини очиқлади:
Бутсалар омон қолди: «Ишонасизми-йўқми, ҳозир соат тўртлар атрофи... Тун ярмида учиб келдим, базада юрибман. Қанақа аҳмоқона вазият дейсиз… Багажни йўқотишди. Биттасини. Яхшики, бутсалар унга тушмаган, ҳеч бўлмаса машғулотга киядиган нарсам бор»;
Бюрократия ва кутиш: «Охиригача чемодан чиқмаслигини тушундик, лекин бизга “кутинглар” дейишди. Кутдик, ариза ва ҳужжатларни тўлдирдик»;
Тошкентга парвоз ва юзага келган муаммо: «Энди нима бўлди? Багажни фақат юкни расмийлаштирган одамнинг ўзи олиши мумкин экан. “Етказиб берамиз, муаммо эмас, икки кун ичида”, дейишяпти. Лекин мен унгача аллақачон Ўзбекистонга учиб кетаман, Мариша (рафиқаси) эса Краснодарга кетади. Унда чемоданни ким қабул қилиб олади? Қисқаси, йиғин шу тарзда бошланди. Раҳмат-да, энди».
Воқеа тафсилотлари ва сафар режаси
Мезон / Ҳолат
Тафсилотлар
Оқибатлари
Жабрланувчи
Матвей Сафонов («ПСЖ» ва Россия ТЖ)
Шахсий юкидан айрилди
Ҳодиса жойи ва вақти
Москва аэропорти, тунги соат 04:00 атрофи
Ортиқча чарчоқ ва қоғозбозлик
Йўқолган буюмлар
Битта катта чемодан (спорт экипировкалари)
Машғулот бутсалари қўл юкида омон қолган
Асосий муаммо
Аэропорт етказиб беришни 2 кунда ваъда қилмоқда
Сафонов унгача Ўзбекистонга учиб келади
12 ноябрь: Тошкентда муҳим синов
Дарвозабоннинг кайфиятини туширган ушбу ноқулайликка қарамай, Россия терма жамоаси тиғиз график асосида тайёргарликни давом эттирмоқда:
Ўзбекистонга қарши марказий баҳс: 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги марказий назорат ўйини бўлиб ўтади;
Кейинги манзил: 17 ноябрда эса Валерий Карпин жамоаси Краснодар шаҳрига қайтиб, Венесуэла терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Тошкентдаги ўйин олдидан юзага келган бундай тушунмовчилик россияликларнинг етакчи посбони машғулот жараёнига қанчалик таъсир қилиши яқин кунларда ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…