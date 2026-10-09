Россиялик журналист ўзбек футболининг Европадаги шов-шувли йўлини таҳлил қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик журналист Алексей Яковенко ўзбек футболининг Европадаги ривожланишини таҳлил қилиб, Элдор Шомуродовнинг «Ростов»дан «Рома»гача бўлган йўлини минтақа футболчилари учун муҳим трамплин деб атади.
- 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистоннинг тарихий дебюти ва Шомуродовнинг турнирнинг энг яхши голларидан бири деб топилган голи ўзбек футболида янги даврни бошлаб берди.
Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон футболчиларининг Европа майдонларидаги фаол иштироки халқаро спорт матбуотининг диққат марказига чиқди. Россиялик таниқли спорт журналисти Алексей Яковенко ўз мақоласида минтақа футболчиларининг кучли Европа лигаларига чиқишида Элдор Шомуродовнинг босиб ўтган йўли ўзига хос катализатор ва трамплин бўлганини алоҳида эътироф этди.
2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий муваффақиятлар ва ёш иқтидорларнинг қитъанинг турли чемпионатларига ёпирилиб кириб бориши ўзбек футболи ривожида янги эрани бошлаб берди.
Мундиалдаги шедевр: Шомуродовнинг тарихий голи
2026 йилнинг ёзи Ўзбекистон футболи учун олтин ҳарфлар билан ёзилди:
Тарихий дебют: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида қатнашди;
Мухлислар эътирофи: Жамоа сардори Элдор Шомуродовнинг Конго ДР терма жамоаси дарвозасига йўллаган қойилмақом голи мухлислар ўртасидаги овоз бериш натижаларига кўра турнир гуруҳ босқичининг энг яхши голи деб топилди;
FIFA баҳоси: Халқаро футбол федерацияси (FIFA) Шомуродовнинг ушбу зарбасини бутун жаҳон чемпионатидаги энг чиройли иккита голдан бири сифатида расман қайд этди.
«Ростов» таваккалидан «Женоа» ва «Рома»гача: Элдорнинг классик трамплини
Шомуродовнинг Европадаги йўли Марказий Осиё ўйинчилари учун ҳақиқий йўриқномага айланди:
Ишончсизликни енгиш: 2017 йилда «Бунёдкор»дан 22 ёшида «Ростов»га келган ҳужумчини Россияда деярли ҳеч ким танимасди. «Ростов» таваккал қилди ва бу тўлиқ оқланди — 91 ўйинда 18 гол, 2019/20 йилги мавсумда эса 11 гол билан жамоа тўпурарига айланди;
А Серияга сакраш: 2020 йил кузида Италиянинг энг кўҳна клуби «Женоа» уни 8 миллион евро (ва кейинги сотувдан 15% улуш) эвазига сотиб олди;
17,5 миллионлик рекорд: Бир йилдан сўнг «Рома» ўзбек форвардини 17,5 миллион евро ва бонуслар эвазига ўз сафига қўшиб олди. Кейинчалик «Специя» ва «Кальяри» клубларидаги ижаралардан сўнг, Шомуродов Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубида ўз тўпурарлик маҳоратини қайта тиклади ва тўлақонли трансфер қилинди.
Бошқача йўл: Ҳусановнинг «Манчестер Сити»га 40 миллионлик трансфери
Агар Шомуродов Россия орқали йўл очган бўлса, ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов мутлақо янги ва самарали маршрутни кўрсатиб берди:
Беларусь йўналиши: Ҳусанов «Бунёдкор» тизимидан тўғридан-тўғри Минскнинг «Энергетик-БГУ» клубига ўтди. Беларусь клубларининг еврокубокларда қатнашиш ҳуқуқи сақланиб қолгани ёш ҳимоячининг халқаро скаутлар кўзига тезроқ тушишига ёрдам берди;
Франциядан Англия грандига: «Ланс»даги бир ярим йиллик ёрқин ўйинларидан сўнг, 2025 йил январь ойида Европа гранди «Манчестер Сити» Ҳусанов учун 40 миллион евро тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олди;
Минтақа рекорди: Бу трансфер Марказий Осиё футбол тарихидаги энг қиммат харид сифатида мутлақ рекордни ўрнатди.
Янги тўлқин: Ўзбек ёшларининг Европа бўйлаб экспансияси
Шомуродов ва Ҳусанов яратган муваффақиятли прецедент туфайли бугун ўзбек футболининг янги авлоди хориж чемпионатларини фаол забт этмоқда:
Умарали Раҳмоналиев — Озарбойжон чемпиони «Сабах» сафида Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида жавлон урмоқда;
Беҳруз Каримов — Жаҳон чемпионатидан сўнг Швейцариянинг кучли «Лугано» клуби билан шартнома имзолади;
Жаҳонгир Ўрозов — Россия Премьер-лигасининг «Рубин» клубига ўтди;
Маҳмуджон Маҳамаджонов — «Динамо Махачқалъа» таркибида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда;
Аббосбек Файзуллаев — Россияда ЦСКАнинг бош кашфиётига айланганидан сўнг, ҳозирда Туркия Суперлигасида Элдор Шомуродов билан бир чемпионатда порламоқда.
Европанинг топ-клублари энди Марказий Осиёни шунчаки четда қолган минтақа эмас, балки жисмонан бақувват, тактик жиҳатдан пишиқ ва арзон баҳога топиладиган ноёб иқтидорлар ўчоғи сифатида кўрмоқда. Бу эса яқин келажакда янада кўплаб ўзбек футболчиларининг кучли бешлик лигаларида пайдо бўлишидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…