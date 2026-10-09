Россиялик журналист ўзбек футболининг Европадаги шов-шувли йўлини таҳлил қилди

·14·Спорт
Россиялик журналист ўзбек футболининг Европадаги шов-шувли йўлини таҳлил қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик журналист Алексей Яковенко ўзбек футболининг Европадаги ривожланишини таҳлил қилиб, Элдор Шомуродовнинг «Ростов»дан «Рома»гача бўлган йўлини минтақа футболчилари учун муҳим трамплин деб атади.
  • 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистоннинг тарихий дебюти ва Шомуродовнинг турнирнинг энг яхши голларидан бири деб топилган голи ўзбек футболида янги даврни бошлаб берди.

Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон футболчиларининг Европа майдонларидаги фаол иштироки халқаро спорт матбуотининг диққат марказига чиқди. Россиялик таниқли спорт журналисти Алексей Яковенко ўз мақоласида минтақа футболчиларининг кучли Европа лигаларига чиқишида Элдор Шомуродовнинг босиб ўтган йўли ўзига хос катализатор ва трамплин бўлганини алоҳида эътироф этди.

2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий муваффақиятлар ва ёш иқтидорларнинг қитъанинг турли чемпионатларига ёпирилиб кириб бориши ўзбек футболи ривожида янги эрани бошлаб берди.

Мундиалдаги шедевр: Шомуродовнинг тарихий голи

2026 йилнинг ёзи Ўзбекистон футболи учун олтин ҳарфлар билан ёзилди:

  • Тарихий дебют: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида қатнашди;

  • Мухлислар эътирофи: Жамоа сардори Элдор Шомуродовнинг Конго ДР терма жамоаси дарвозасига йўллаган қойилмақом голи мухлислар ўртасидаги овоз бериш натижаларига кўра турнир гуруҳ босқичининг энг яхши голи деб топилди;

  • FIFA баҳоси: Халқаро футбол федерацияси (FIFA) Шомуродовнинг ушбу зарбасини бутун жаҳон чемпионатидаги энг чиройли иккита голдан бири сифатида расман қайд этди.

«Ростов» таваккалидан «Женоа» ва «Рома»гача: Элдорнинг классик трамплини

Шомуродовнинг Европадаги йўли Марказий Осиё ўйинчилари учун ҳақиқий йўриқномага айланди:

  • Ишончсизликни енгиш: 2017 йилда «Бунёдкор»дан 22 ёшида «Ростов»га келган ҳужумчини Россияда деярли ҳеч ким танимасди. «Ростов» таваккал қилди ва бу тўлиқ оқланди — 91 ўйинда 18 гол, 2019/20 йилги мавсумда эса 11 гол билан жамоа тўпурарига айланди;

  • А Серияга сакраш: 2020 йил кузида Италиянинг энг кўҳна клуби «Женоа» уни 8 миллион евро (ва кейинги сотувдан 15% улуш) эвазига сотиб олди;

  • 17,5 миллионлик рекорд: Бир йилдан сўнг «Рома» ўзбек форвардини 17,5 миллион евро ва бонуслар эвазига ўз сафига қўшиб олди. Кейинчалик «Специя» ва «Кальяри» клубларидаги ижаралардан сўнг, Шомуродов Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубида ўз тўпурарлик маҳоратини қайта тиклади ва тўлақонли трансфер қилинди.

Бошқача йўл: Ҳусановнинг «Манчестер Сити»га 40 миллионлик трансфери

Агар Шомуродов Россия орқали йўл очган бўлса, ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов мутлақо янги ва самарали маршрутни кўрсатиб берди:

  • Беларусь йўналиши: Ҳусанов «Бунёдкор» тизимидан тўғридан-тўғри Минскнинг «Энергетик-БГУ» клубига ўтди. Беларусь клубларининг еврокубокларда қатнашиш ҳуқуқи сақланиб қолгани ёш ҳимоячининг халқаро скаутлар кўзига тезроқ тушишига ёрдам берди;

  • Франциядан Англия грандига: «Ланс»даги бир ярим йиллик ёрқин ўйинларидан сўнг, 2025 йил январь ойида Европа гранди «Манчестер Сити» Ҳусанов учун 40 миллион евро тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олди;

  • Минтақа рекорди: Бу трансфер Марказий Осиё футбол тарихидаги энг қиммат харид сифатида мутлақ рекордни ўрнатди.

Янги тўлқин: Ўзбек ёшларининг Европа бўйлаб экспансияси

Шомуродов ва Ҳусанов яратган муваффақиятли прецедент туфайли бугун ўзбек футболининг янги авлоди хориж чемпионатларини фаол забт этмоқда:

  • Умарали Раҳмоналиев — Озарбойжон чемпиони «Сабах» сафида Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида жавлон урмоқда;

  • Беҳруз Каримов — Жаҳон чемпионатидан сўнг Швейцариянинг кучли «Лугано» клуби билан шартнома имзолади;

  • Жаҳонгир Ўрозов — Россия Премьер-лигасининг «Рубин» клубига ўтди;

  • Маҳмуджон Маҳамаджонов — «Динамо Махачқалъа» таркибида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда;

  • Аббосбек Файзуллаев — Россияда ЦСКАнинг бош кашфиётига айланганидан сўнг, ҳозирда Туркия Суперлигасида Элдор Шомуродов билан бир чемпионатда порламоқда.

Европанинг топ-клублари энди Марказий Осиёни шунчаки четда қолган минтақа эмас, балки жисмонан бақувват, тактик жиҳатдан пишиқ ва арзон баҳога топиладиган ноёб иқтидорлар ўчоғи сифатида кўрмоқда. Бу эса яқин келажакда янада кўплаб ўзбек футболчиларининг кучли бешлик лигаларида пайдо бўлишидан далолат беради.

Элдор ШомуродовМанчестер Сити2026 Жаҳон чемпионатиЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо бердиИнфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо берди1 октябр 11:466 ўйинда 6 та гол! Нури Шаҳин Элдор Шомуродовнинг сермаҳсуллиги сирини очди6 ўйинда 6 та гол! Нури Шаҳин Элдор Шомуродовнинг сермаҳсуллиги сирини очди3 октябр 09:34Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди25 сентябр 21:43Неймар инфекция сабабли «Сантос» машғулотларини ўтказиб юбордиНеймар инфекция сабабли «Сантос» машғулотларини ўтказиб юборди27 апрел 15:07Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳолади12 июн 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?