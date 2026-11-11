«2027 йилда катта жанг бўлади»: Енгилмас Мейвезернинг навбатдаги рақиби ким бўлади?

2 дақиқа ўқиш0
«2027 йилда катта жанг бўлади»: Енгилмас Мейвезернинг навбатдаги рақиби ким бўлади?

Профессионал бокс фаолиятини 50-0 ҳисобидаги бенуқсон рекорд билан мағлубиятсиз якунлаган америкалик афсонавий боксчи Флойд Мейвезер спорт жамоатчилигини яна бир бор ҳайратда қолдирди. Февраль ойида ўзининг юбилей 50 ёшини қарши оладиган «Money» лақабли юлдуз катта рингга қайтишга жиддий бел боғлаганини ва супержанг ўтказиш ниятида эканини расман эълон қилди.

Альбукеркедаги шов-шувли баёнот: Тўрт номзоддан қайси бири?

АҚШнинг Альбукерке шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги бокс оқшоми жонли эфирида чиқиш қилган Мейвезер бўлажак режалари ҳақида очиқ гапирди:

«2027 йилда мен катта жанг ўтказмоқчиман. Бу Райан Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо ёки Конор Макгрегор бўлиши мумкин».

Америкалик боксчи илгари ҳам кўргазмали ва тижорий тўқнашувлар билан мухлислар эътиборида турган. Жорий йилда у Майк Тайсон ва Майк Замбидисга қарши иккита кўргазмали учрашув ҳамда азалий рақиби Мэнни Пакьяо билан реванш жангини ўтказишни режалаштирган эди, бироқ турли ташкилий омиллар сабаб ушбу тўқнашувлар амалга ошмай қолганди.

Жиҳат / Кўрсаткич

Флойд Мейвезернинг режалари ва кўрсаткичлари

Ёши ва мақоми

49 ёш (февралда 50 га тўлади), 5 вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони

Профессионал рекорди

50 та ғалаба, 0 мағлубият (мутлақ енгилмас натижа)

Катта жанг муддати

2027 йил

Асосий номзодлар

Райан Гарсия, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя

Яқин орадаги жанг

Декабрь ойида Таиландда австралиялик Мэтт Флойдга қарши

Жанг мақоми

Гарсия билан тўқнашув олдидан кўргазмали «разминка»

«Ёш фақат рақамларда, ҳақиқий маҳорат эса йўқолмайди. Мейвезернинг яна катта саҳнага чиқиши — спорт олами учун навбатдаги рекорд даражадаги кассабоп томоша кафолатидир».

Таиланддаги «разминка» ва Райан Гарсия нишони

Яқинда 49 ёшли боксчи декабрь ойида Таиландда австралиялик Мэтт Флойдга қарши рингга кўтарилишини билдирганди. Қизиғи шундаки, Мейвезер ушбу кўргазмали баҳсни шунчаки оддий учрашув эмас, балки WBC яримўрта вазн тоифаси чемпиони Райан Гарсияга қарши эҳтимолий жанг олдидан шахсий «разминка» сифатида баҳолаган.

Агар томонлар келишувга эришса, Мейвезернинг 2017 йилда UFC юлдузи Конор Макгрегорга қарши ўтказган рекорди янгиланиши ва бокс тарихидаги энг кўп даромад келтирувчи навбатдаги глобал шоу юзага келиши мумкин.

Сизнингча, 50 ёшли Флойд Мейвезернинг Райан Гарсия ёки Конор Макгрегор билан жанги қандай якун топади? Афсонавий чемпион яна ғалаба қозона оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари