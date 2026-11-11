«2027 йилда катта жанг бўлади»: Енгилмас Мейвезернинг навбатдаги рақиби ким бўлади?
Профессионал бокс фаолиятини 50-0 ҳисобидаги бенуқсон рекорд билан мағлубиятсиз якунлаган америкалик афсонавий боксчи Флойд Мейвезер спорт жамоатчилигини яна бир бор ҳайратда қолдирди. Февраль ойида ўзининг юбилей 50 ёшини қарши оладиган «Money» лақабли юлдуз катта рингга қайтишга жиддий бел боғлаганини ва супержанг ўтказиш ниятида эканини расман эълон қилди.
Альбукеркедаги шов-шувли баёнот: Тўрт номзоддан қайси бири?
АҚШнинг Альбукерке шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги бокс оқшоми жонли эфирида чиқиш қилган Мейвезер бўлажак режалари ҳақида очиқ гапирди:
«2027 йилда мен катта жанг ўтказмоқчиман. Бу Райан Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо ёки Конор Макгрегор бўлиши мумкин».
Америкалик боксчи илгари ҳам кўргазмали ва тижорий тўқнашувлар билан мухлислар эътиборида турган. Жорий йилда у Майк Тайсон ва Майк Замбидисга қарши иккита кўргазмали учрашув ҳамда азалий рақиби Мэнни Пакьяо билан реванш жангини ўтказишни режалаштирган эди, бироқ турли ташкилий омиллар сабаб ушбу тўқнашувлар амалга ошмай қолганди.
Жиҳат / Кўрсаткич
Флойд Мейвезернинг режалари ва кўрсаткичлари
Ёши ва мақоми
49 ёш (февралда 50 га тўлади), 5 вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони
Профессионал рекорди
50 та ғалаба, 0 мағлубият (мутлақ енгилмас натижа)
Катта жанг муддати
2027 йил
Асосий номзодлар
Райан Гарсия, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя
Яқин орадаги жанг
Декабрь ойида Таиландда австралиялик Мэтт Флойдга қарши
Жанг мақоми
Гарсия билан тўқнашув олдидан кўргазмали «разминка»
«Ёш фақат рақамларда, ҳақиқий маҳорат эса йўқолмайди. Мейвезернинг яна катта саҳнага чиқиши — спорт олами учун навбатдаги рекорд даражадаги кассабоп томоша кафолатидир».
Таиланддаги «разминка» ва Райан Гарсия нишони
Яқинда 49 ёшли боксчи декабрь ойида Таиландда австралиялик Мэтт Флойдга қарши рингга кўтарилишини билдирганди. Қизиғи шундаки, Мейвезер ушбу кўргазмали баҳсни шунчаки оддий учрашув эмас, балки WBC яримўрта вазн тоифаси чемпиони Райан Гарсияга қарши эҳтимолий жанг олдидан шахсий «разминка» сифатида баҳолаган.
Агар томонлар келишувга эришса, Мейвезернинг 2017 йилда UFC юлдузи Конор Макгрегорга қарши ўтказган рекорди янгиланиши ва бокс тарихидаги энг кўп даромад келтирувчи навбатдаги глобал шоу юзага келиши мумкин.
Сизнингча, 50 ёшли Флойд Мейвезернинг Райан Гарсия ёки Конор Макгрегор билан жанги қандай якун топади? Афсонавий чемпион яна ғалаба қозона оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…