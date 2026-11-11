«ПСЖ» ўйинларини кўрмайман, «Реал» эса тенгсиз: Марк Кукурелядан кутилмаган эътироф
Жорий мавсум аввалида Лондоннинг «Челси» клубидан Мадриднинг «Реал» сафига шов-шувли тарзда кўчиб ўтган испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля янги жамоасининг айни пайтдаги қудрати ва шахсий ҳаётига оид қизиқарли тафсилотларни ошкор қилди. Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашрига интервью берган тажрибали қанот ҳимоячиси айни кунларда «Қироллик клуби»ни қитъанинг энг кучли ва мукаммал жамоаси деб билишини очиқ таъкидлади.
«Реал» суръати ва ПСЖ билан қиёс: Кукурелянинг фикрлари
Кукуреля мадридликларнинг ҳозирги ўйин даражаси ва майдондаги ишончли ҳаракатлари ҳар қандай рақибдан устун туришини алоҳида қайд этди:
«Ҳозирги кунда биз «Реал»ни Европанинг энг яхши жамоаси деб ҳисоблаймиз. Улар ажойиб суръатга эришган, кўплаб муваффақиятли баҳслар ўтказишди. Жамоанинг ўзига бўлган ишончи ҳайратланарли даражада юқори».
Шунингдек, футболчидан охирги йилларда катта трансферларни амалга оширган ва ўз лойиҳасини ривожлантириб келаётган Франция гранди — «ПСЖ» билан солиштириш сўралганда, у ўзига хос самимийлик билан жавоб қайтарди.
Кўрсаткич / Мавзу
Марк Кукурелянинг фикри ва тафсилотлар
Қаҳрамон
Марк Кукуреля (Испания терма жамоаси ва «Реал Мадрид» ҳимоячиси)
Трансфер тарихи
Мавсум бошида Лондоннинг «Челси» клубидан Мадридга кўчиб ўтган
Европанинг 1-рақамли жамоаси
«Реал Мадрид» (барқарор ўйин, юқори тезлик ва ишонч сабаб)
«ПСЖ»га берилган баҳо
Ажойиб лойиҳа ва юлдузлар жамланмаси, аммо «Реал» улардан кучлироқ
Телевизорда футбол кўриш одати
Футболни деярли томоша қилмайди (ҳатто «Барселона» – «ПСЖ» баҳсини ҳам кўрмаган)
Футбол кўрмаслик сабаби
Бўш вақтини тўлиқ оиласи ва фарзандлари тарбиясига бағишлайди
Манба
Mundo Deportivo нашри
«ПСЖ — кучли рақиб, аммо ростини айтсам, уларнинг ўйинларини кўрмайман. Ҳатто собиқ жамоам «Барселона» билан баҳсини ҳам томоша қилмаганман. Бўш вақтимда футбол кўриш ўрнига фарзандларим билан бирга бўлишни афзал кўраман. Шунга қарамай, айни дамда «Реал» менга ҳар томонлама кучлироқ кўринмоқда».
Майдонда максимал фидойилик, уйда — оилапарвар ота
Кўплаб профессионал спортчилар бўш вақтларини рақибларнинг ўйинларини синчковлик билан кузатишга сарфласа, Марк Кукуреля мутлақо бошқача ҳаёт фалсафасини танлаган. Унинг сўзларига кўра, футболни телевизорда кам томоша қилиши спортни ёқтирмаслигидан эмас, балки оилавий мажбуриятлар ва фарзандлар билан бирга вақт ўтказиш истаги билан боғлиқ.
Мадридга мослашиб улгурган ҳимоячи «Сантьяго Бернабеу»да нафақат асосий таркибдан мустаҳкам жой олди, балки жамоадошларининг руҳий муҳитига ҳам тез киришиб кетди.
Сизнингча ҳам, айни пайтда «Реал Мадрид» Европа чемпионлар лигасидаги барча рақибларидан, жумладан «ПСЖ»дан яққол устунми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…