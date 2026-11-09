Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 12-тури доирасида «Атлетико» ва «Барселона» жамоалари «Сивитас Метрополитано» стадионида ўзаро тўқнаш келади.
- Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланадиган баҳс учун ҳар икки жамоа ўзининг максимал жанговар таркибини эълон қилди.
- «Барселона» сафида Ламин Ямал, Рафиня ва Энтони Гордон ҳужум чизиғида ҳаракат қилса, «Атлетико» таркибида Хулиан Алварес, Ли Канг Ин ва Жулиано Симеоне рақиб дарвозасига хавф солади.
Испания Ла Лигасининг 12-турида мухлислар узоқ кутган марказий беллашув бўлиб ўтади. Каталониянинг «Барселона» клуби Мадридга сафар уюштириб, «Сивитас Метрополитано» стадионида Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико» билан куч синашади.
Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт оладиган принципиал ва шиддатли тўқнашув олдидан ҳар иккала жамоанинг асосий таркиблари расман маълум қилинди.
Тезкор ҳужум ва кучли марказ: Асосий таркиблар эълон қилинди
Ҳар иккала мураббийлар штаби майдонга максимал жанговар таркибни ташлади:
«Барселона»нинг ёш ва шиддатли қанотлари: Ҳужум чизиғида Ламин Ямал, Рафинья ва Гордон триоси ҳаракат қилса, майдон марказини Педри, Фермин ҳамда Бернал назорат қилади;
«Атлетико»нинг тажрибали мудофааси ва Алварес: Дарвозани Ян Облак қўриқласа, ҳужумда Хулиан Алварес, Ли Канг ва Симеоне рақиб ҳимоясига босим ўтказишга жавобгар бўлади.
Ўйин қайдномаси ва тўлиқ таркиблар
Ла Лига. 12-тур
«Атлетико» — «Барселона»
8 ноябрь, «Метрополитано» стадиони
Бошланиш вақти: 01:00 (Тошкент вақти билан)
«Атлетико» (Мадрид):
Ян Облак, Маркос Лоренте, Марк Пубил, Давид Ҳанцко, Алехандро Грималдо, Пабло Барриос, Коке, Алекс Баэна, Жулиано Симеоне, Ли Канг Ин, Хулиан Алварес.
«Барселона»:
Хуан Гарсия, Фаринас, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Бернал, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямал, Энтони Гордон, Рафинья.
Турнир жадвалидаги аҳамияти
Ушбу тўқнашув чемпионат пешқадамлиги ва чемпионлик пойгасидаги кучлар нисбатини белгилаб беришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. «Барселона» Мадрид сафаридан муҳим 3 очко билан қайтиб пешқадамликни мустаҳкамлашга интилса, «Атлетико» ўз мухлислари қаршисида каталонияликларни тўхтатиб, орадаги фарқни қисқартиришни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…