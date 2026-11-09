Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?

·9·Спорт
Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 12-тури доирасида «Атлетико» ва «Барселона» жамоалари «Сивитас Метрополитано» стадионида ўзаро тўқнаш келади.
  • Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланадиган баҳс учун ҳар икки жамоа ўзининг максимал жанговар таркибини эълон қилди.
  • «Барселона» сафида Ламин Ямал, Рафиня ва Энтони Гордон ҳужум чизиғида ҳаракат қилса, «Атлетико» таркибида Хулиан Алварес, Ли Канг Ин ва Жулиано Симеоне рақиб дарвозасига хавф солади.

Испания Ла Лигасининг 12-турида мухлислар узоқ кутган марказий беллашув бўлиб ўтади. Каталониянинг «Барселона» клуби Мадридга сафар уюштириб, «Сивитас Метрополитано» стадионида Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико» билан куч синашади.

Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт оладиган принципиал ва шиддатли тўқнашув олдидан ҳар иккала жамоанинг асосий таркиблари расман маълум қилинди.

Тезкор ҳужум ва кучли марказ: Асосий таркиблар эълон қилинди

Ҳар иккала мураббийлар штаби майдонга максимал жанговар таркибни ташлади:

  • «Барселона»нинг ёш ва шиддатли қанотлари: Ҳужум чизиғида Ламин Ямал, Рафинья ва Гордон триоси ҳаракат қилса, майдон марказини Педри, Фермин ҳамда Бернал назорат қилади;

  • «Атлетико»нинг тажрибали мудофааси ва Алварес: Дарвозани Ян Облак қўриқласа, ҳужумда Хулиан Алварес, Ли Канг ва Симеоне рақиб ҳимоясига босим ўтказишга жавобгар бўлади.

Ўйин қайдномаси ва тўлиқ таркиблар

  • Ла Лига. 12-тур

    «Атлетико» — «Барселона»

    8 ноябрь, «Метрополитано» стадиони

    Бошланиш вақти: 01:00 (Тошкент вақти билан)

  • «Атлетико» (Мадрид):

    Ян Облак, Маркос Лоренте, Марк Пубил, Давид Ҳанцко, Алехандро Грималдо, Пабло Барриос, Коке, Алекс Баэна, Жулиано Симеоне, Ли Канг Ин, Хулиан Алварес.

  • «Барселона»:

    Хуан Гарсия, Фаринас, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Бернал, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямал, Энтони Гордон, Рафинья.

Турнир жадвалидаги аҳамияти

Ушбу тўқнашув чемпионат пешқадамлиги ва чемпионлик пойгасидаги кучлар нисбатини белгилаб беришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. «Барселона» Мадрид сафаридан муҳим 3 очко билан қайтиб пешқадамликни мустаҳкамлашга интилса, «Атлетико» ўз мухлислари қаршисида каталонияликларни тўхтатиб, орадаги фарқни қисқартиришни мақсад қилган.

Ла ЛигаБарселонаАтлетико Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди31 октябр 19:58“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди25 октябр 08:5090-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди17 октябр 19:18Ҳанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқладиҲанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқлади3 ноябр 20:32Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлдиФлик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди31 октябр 17:32АПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келдиАПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келди11 октябр 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди