30 очко ва 2-ўрин: “Реал Мадрид” Ла Лига чемпионлик пойгасидаги босимни оширмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид»
- Испания Ла Лигасининг 12-турида «Валенсия» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 30 очко билан 2-ўринга кўтарилиб олди.
- Учрашувда Федерико Валверде, Арда Гулер ва Килиан Мбаппе рақиб дарвозасини ишғол қилди.
- Мезбонлар сафида Хосе Луис Гайя 80-дақиқада қизил карточка олиб майдонни тарк этди. Ушбу мағлубиятдан сўнг «Валенсия» 9 очко билан 19-ўринда қолиб, хавфли ҳудуддан чиқа олмади.
Испания Ла Лигасининг 12-тури доирасида марказий қарама-қаршиликлардан бири бўлиб ўтди. «Реал Мадрид» сафарда хавфли рақиблардан бири ҳисобланган «Валенсия» меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди ва йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
«Қироллик клуби»нинг ёрқин ҳужумлари ва майдон эгаларининг асабий ҳаракатлари билан кечган баҳс мадридликларнинг тўлиқ устунлигида якунланди.
Валверденинг дурдонаси ва Мбаппенинг нуқтаси: Ўйин хроникаси
«Месталья» стадионида кечган беллашувда меҳмонлар рақиб ҳимоясини чиройли комбинациялар билан парчалаб ташлади:
Валвердедан супергол: Учрашувнинг 28-дақиқасида Федерико Валверде ўзига хос кучли ва аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди — 0:1;
Гулердан устунлик: Орадан кўп ўтмай, 36-дақиқада туркиялик ёш иқтидор соҳиби Арда Гулер ҳисобдаги фарқни иккитага етказиб, танаффусга Мадрид клубининг ишончли устунлиги билан чиқиб кетишини таъминлади — 0:2;
Мбаппедан якуний зарба ва қизил карточка: Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкорликни сусайтирмаган «Реал» сафида 75-дақиқада Килиан Мбаппе ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Орадан 5 дақиқа ўтиб, 80-дақиқада «Валенсия» сардори Хосе Луис Гайя қўпол ҳаракати учун майдондан четлатилди ва мезбонларнинг камбэк қилиш умидларига бутунлай чек қўйилди.
Турнир жадвали: Чемпионлик пойгасида қайноқ кураш
Сафардаги ушбу йирик муваффақият мусобақа жадвалидаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатди:
«Реал» 2-ўринга чиқиб олди: Қимматли 3 очкони нақд қилган мадридликлар ўз очколари сонини 30 тага етказиб, жадвалнинг 2-поғонасини мустаҳкамлади ва пешқадамлик учун курашда босимни сақлаб қолди;
«Валенсия» хавфли ҳудудда: Инқироздан чиқиб кета олмаётган «кўршапалаклар» эса 12 турдан сўнг атиги 9 очко билан жадвалнинг хавфли 19-поғонасида қолиб кетмоқда.
Изоҳлар 0
…