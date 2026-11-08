30 очко ва 2-ўрин: “Реал Мадрид” Ла Лига чемпионлик пойгасидаги босимни оширмоқда

·70·Спорт
30 очко ва 2-ўрин: “Реал Мадрид” Ла Лига чемпионлик пойгасидаги босимни оширмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал Мадрид»
  • Испания Ла Лигасининг 12-турида «Валенсия» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 30 очко билан 2-ўринга кўтарилиб олди.
  • Учрашувда Федерико Валверде, Арда Гулер ва Килиан Мбаппе рақиб дарвозасини ишғол қилди.
  • Мезбонлар сафида Хосе Луис Гайя 80-дақиқада қизил карточка олиб майдонни тарк этди. Ушбу мағлубиятдан сўнг «Валенсия» 9 очко билан 19-ўринда қолиб, хавфли ҳудуддан чиқа олмади.

Испания Ла Лигасининг 12-тури доирасида марказий қарама-қаршиликлардан бири бўлиб ўтди. «Реал Мадрид» сафарда хавфли рақиблардан бири ҳисобланган «Валенсия» меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди ва йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

«Қироллик клуби»нинг ёрқин ҳужумлари ва майдон эгаларининг асабий ҳаракатлари билан кечган баҳс мадридликларнинг тўлиқ устунлигида якунланди.

Валверденинг дурдонаси ва Мбаппенинг нуқтаси: Ўйин хроникаси

«Месталья» стадионида кечган беллашувда меҳмонлар рақиб ҳимоясини чиройли комбинациялар билан парчалаб ташлади:

  • Валвердедан супергол: Учрашувнинг 28-дақиқасида Федерико Валверде ўзига хос кучли ва аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди — 0:1;

  • Гулердан устунлик: Орадан кўп ўтмай, 36-дақиқада туркиялик ёш иқтидор соҳиби Арда Гулер ҳисобдаги фарқни иккитага етказиб, танаффусга Мадрид клубининг ишончли устунлиги билан чиқиб кетишини таъминлади — 0:2;

  • Мбаппедан якуний зарба ва қизил карточка: Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкорликни сусайтирмаган «Реал» сафида 75-дақиқада Килиан Мбаппе ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Орадан 5 дақиқа ўтиб, 80-дақиқада «Валенсия» сардори Хосе Луис Гайя қўпол ҳаракати учун майдондан четлатилди ва мезбонларнинг камбэк қилиш умидларига бутунлай чек қўйилди.

Турнир жадвали: Чемпионлик пойгасида қайноқ кураш

Сафардаги ушбу йирик муваффақият мусобақа жадвалидаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Реал» 2-ўринга чиқиб олди: Қимматли 3 очкони нақд қилган мадридликлар ўз очколари сонини 30 тага етказиб, жадвалнинг 2-поғонасини мустаҳкамлади ва пешқадамлик учун курашда босимни сақлаб қолди;

  • «Валенсия» хавфли ҳудудда: Инқироздан чиқиб кета олмаётган «кўршапалаклар» эса 12 турдан сўнг атиги 9 очко билан жадвалнинг хавфли 19-поғонасида қолиб кетмоқда.

Реал МадридВаленсияЛа ЛигаКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Валенсия” билан ўйин олдидан хулоса: Жозе Моуринью жамоасидан нимани талаб қилмоқда?“Валенсия” билан ўйин олдидан хулоса: Жозе Моуринью жамоасидан нимани талаб қилмоқда?6 ноябр 20:13“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди2 ноябр 12:12“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда1 ноябр 22:27“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди1 ноябр 19:25Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди