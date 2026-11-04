Даромад ва тил муҳим: Буюк Британияда муҳожирлар учун янги талаблар жорий қилинмоқда

·6·Дунё
Даромад ва тил муҳим: Буюк Британияда муҳожирлар учун янги талаблар жорий қилинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия ҳукумати хорижликларнинг мамлакатда доимий яшаш ҳуқуқини қўлга киритиш жараёнини кескинлаштириб, Индефините Леаве то Ремаин мақомини олиш учун базавий муддатни 5 йилдан 10 йилгача оширмоқда.
  • Ички ишлар вазири Шабана Маҳмуд таъкидлаганидек, янги қоидаларга кўра, кутиш муддати муҳожирларнинг йиллик даромади, қонунларга риоя қилиши ва жамиятга интеграциялашув даражасига қараб 3 йилдан 30 йилгача этиб белгиланди.

Буюк Британия ҳукумати мамлакат иммиграция қонунчилигини тубдан ўзгартирувчи ва қоидаларни кескинлаштирувчи кенг кўламли ислоҳотлар пакетини эълон қилди. Британия ОАВларининг мамлакат Ички ишлар вазири Шабана Маҳмудга таяниб хабар беришича, эндиликда хорижлик фуқаролар учун доимий яшаш ҳуқуқини қўлга киритиш жараёни сезиларли даражада қийинлашади.

Янги режага кўра, хорижликларга Буюк Британияда муддатсиз яшаш, ишлаш, ўқиш ҳамда давлат ижтимоий нафақалари ва имтиёзли уй-жой олиш имконини берувчи Indefinite Leave to Remain (ILR) мақомини олиш учун асосий базавий муддат ҳозирги 5 йилдан 10 йилгача оширилиши таклиф этилмоқда.

Янги градация: Ким қанча йил кутишига тўғри келади?

Ислоҳот доирасида кутиш муддатлари муҳожирларнинг йиллик расмий даромади, қонунларга риоя қилиши ва маҳаллий жамиятга интеграциялашув даражасига тўғридан-тўғри боғланади:

  • 3 йил: Йиллик расмий даромади 125 минг фунт стерлингдан ошадиган юқори малакали ва бадавлат иммигрантлар учун;

  • 5 йил: Йилига 50 минг фунт стерлингдан кўпроқ маош олувчи мутахассислар учун;

  • 10 йил: Қонуний асосда яшаб, меҳнат қилаётган кўпчилик иммигрантлар учун базавий стандарт муддат;

  • 20 йилгача: Виза тартибини бузганлар, белгиланган давлат нафақаларини олувчилар ва айрим махсус тоифалар учун;

  • 30 йилгача: Мамлакатга ноқонуний кириб келган, ишламайдиган ва ўқимайдиган мигрантлар учун.

Тил, тарих ва солиқлар бўйича янги талаблар

Шунчаки мамлакат ҳудудида белгиланган муддат давомида яшашнинг ўзи етарли бўлмайди. Номзодлар қатор мажбурий синовлардан ўтиши шарт:

  • Инглиз тилини мукаммал билиш даражасини расман тасдиқлаш;

  • Буюк Британия тарихи, маданияти ва давлат қонунчилиги бўйича махсус имтиҳонни топшириш;

  • Судланмаганлик, давлат олдида қарздорлик йўқлиги ва барча солиқ талабларига тўлиқ мувофиқ келиш.

Реформадан кўзланган мақсад ва миграция статистикаси

Ички ишлар вазири Шабана Маҳмуднинг таъкидлашича, ушбу чекловлар иммигрантларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш учун сарфланадиган улкан давлат харажатларини қисқартириш ҳамда тизимни британ солиқ тўловчилари учун адолатли қилишга хизмат қилади.

Маълумот ўрнида, 2021 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда Буюк Британия аҳолиси миграция оқими ҳисобига қарийб 2,6 миллион кишига кўпайган. Ҳозирда миграция суръати сезиларли даражада пасаймоқда: 2025 йилда соф миграция кўрсаткичи қарийб 117 минг кишини ташкил этиб, ўтган йилларга қараганда икки баравар камайди. Бироқ аввалги йилларда келган улкан тўлқиннинг катта қисми амалдаги тартиб бўйича яқинда доимий яшаш ҳуқуқини олиш арафасида тургани сабабли янги қонунчилик тезлаштирилмоқда.

Буюк БританияИммиграция ислоҳотиШабана МаҳмудIndefinite Leave to Remain
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилди10 сентябр 16:12Тожикистон бош муфтийси Россиядаги муҳожирларга муҳим чақириқ билан чиқдиТожикистон бош муфтийси Россиядаги муҳожирларга муҳим чақириқ билан чиқди18 октябр 21:36Британияда ҳукумат огоҳлантиришидан сўнг аҳоли ҳожатхона қоғозига ёпирилдиБританияда ҳукумат огоҳлантиришидан сўнг аҳоли ҳожатхона қоғозига ёпирилди30 октябр 05:44Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади25 сентябр 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди