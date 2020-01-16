Шомуродовга рақобатлик қилаётган футболчи АПЛга ўтиши мумкин
"Крилья Советов" клуби ҳужумчиси Александр Соболев фаолиятини Англияда давом эттириши мумкин.
22 ёшли футболчига Россиянинг ЦСКА ва "Динамо" клублари ҳам давогарлик қилишмоқда. Аммо АПЛ клуби ҳам қизиқиш билдираётгани эълон қилинди.
Маълум бўлишича, форвард "Динамо" клубига ўтмайдиган бўлди. Аввалроқ, Соболев "Динамо" клубига ўтишга жуда яқин келгани маълум бўлганди.
Футболчининг келажаги шу ҳафтада ҳал бўлиши тахмин қилинмоқда. Бугунги маълумотга кўра, Соболев "Крилья Советов"нинг Туркиядаги йиғинига бормаган.
Эслатиб ўтамиз, РПЛнинг жорий мавсумида Соболев ва Шомуродов 10 таган гол уриб, тўпурарлар рўйхатида 11 та гол урган Дзюбадан кейин, иккинчи ўринни эгаллаб туришипти.
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