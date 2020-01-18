Ўзбекистонлик футболчи Португалия клубига ўтди

  • 18 январь 2020, 09:53
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  • Спорт
    • Ўзбекистонлик футболчи Португалия клубига ўтди
    БААнинг "Ал Наср" жамоаси ярим ҳимоячиси Абубакр Мўйдинов фаолиятини Португалияда давом эттиради.
    Абубакр Мўйдинов Португалиянинг Сегундасида иштирок этувчи "Лейшойнш" клуби билан шартнома имзолади. Клуб чемпионатда 8-ўринда бормоқда.

    Эслатиб ўтамиз, "Бунёдкор"нинг собиқ ўйинчиси ўтган йилнинг сентябрь ойида БААнинг "Ал Наср" клуби билан шартнома имзолаган эди.
    Мўйдинов ўтган мавсум "Бунёдкор" сафида Суперлигада битта ўйинда захирадан майдонга тушган эди.

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