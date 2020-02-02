Париматч Премьер Кубоги. "Ростов" Москва клубига имкониятни бой берди (видео)

“Матч Премьер” телеканали томонидан ҳар йили ўтказиб келинадиган Париматч Премьер Кубогининг илк тур учрашуви “Спартак” ҳамда “Ростов” ўртасида бўлиб ўтди.
Мазкур баҳсда "Спартак" футболчиларининг қўли баланд келди. Москваликлар таркибида Резиуан Мирзов дубль қайд этди. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида "Ростов" футболчилари ҳисобни қисқартиришди. Ҳамюртимиз Элдор Шомуродов ("Ростов") ўйиннинг биринчи бўлимида тўлиқ ҳаракатланди ва иккинчи бўлим аввалида заҳирага олинди.
Париматч Премьер Кубоги
«Спартак» — «Ростов» — 2:1
Голлар: Мирзов, 49 (1:0). Мирзов, 75 (2:0). Хаджикадунич, 89 (2:1).
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Кутепов (Жиго, 46), Джикия (Гапонов, 46), Маслов (Маркитесов, 46), Айртон (Мельгарехо, 46), Зобнин (Тил, 46), Бакалюк (Крал, 46), Гулиев (Бакаев, 46), Шюррле (Глушенков, 46), Понсе (Мирзов, 46).
«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46. Седов, 49), Козлов (Логашов, 46), Осипенко (Долгов, 46), Чистяков (Черкес, 46), Ведерников (Чернов, 46), Саплинов (Зайнутдинов, 46), Норманн (Еременко, 46), Мамаев (Попов, 46), Осинов (Прошляков, 46), Байрамян (Кожемякин, 46), Шомуродов (Хаджикадунич, 46).
Огоҳлантиришлар: Шюррле, 8. Джикия, 11. Норманн, 44.