“Навбаҳор”га россиялик легионер келиб қўшилди
Қозоғистоннинг “Актобе” клуби футболчиси Павел Голишев “Навбаҳор” аъзосига айланди.
Ҳужумкор ярим ҳимоячи фаолияти давомида Россиянинг “Спартак Москва”, “Москва”, “Алания”, “Томь”, “Краснодар”, “Тосно”, “Крилья Советов”, “Балтика”, “Луч”, “Нижний Новгород” каби жамоалари сафида ҳам ҳаракат қилган.
2011/12 ҳамда 2014/15 мавсум эса 32 ёшли ўйинчи “Томь” клуби тўпурарига айланган эди.
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