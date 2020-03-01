“Навбаҳор”га россиялик легионер келиб қўшилди

  • 01 март 2020, 22:00
  • 1
  • Спорт
    • “Навбаҳор”га россиялик легионер келиб қўшилди
    Қозоғистоннинг “Актобе” клуби футболчиси Павел Голишев “Навбаҳор” аъзосига айланди.
    Ҳужумкор ярим ҳимоячи фаолияти давомида Россиянинг “Спартак Москва”, “Москва”, “Алания”, “Томь”, “Краснодар”, “Тосно”, “Крилья Советов”, “Балтика”, “Луч”, “Нижний Новгород” каби жамоалари сафида ҳам ҳаракат қилган.

    2011/12 ҳамда 2014/15 мавсум эса 32 ёшли ўйинчи “Томь” клуби тўпурарига айланган эди.

    » » “Навбаҳор”га россиялик легионер келиб қўшилди
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2020 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


    Zamin.uz app Zamin.uz app android

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг