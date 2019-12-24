19:37 / 15 апреля 2020
115
Спорт

«Шомуродов - №1» - «Зенит» собиқ ҳужумчиси Элдорни Дзюбадан устун қўйди

«Шомуродов - №1» - «Зенит» собиқ ҳужумчиси Элдорни Дзюбадан устун қўйди
Артём Дзюба ва Элдор Шомуродов
Россия миллий жамоаси ва «Зенит» клуби собиқ ҳужумчиси Александр Панов «Спорт-Экспресс» газетасига интервью бераркан, ўзбекистонлик ҳужумчи Элдор Шомуродовни Россия Премьер-лигасининг энг яхши футболчиси деб атади.

«Александр Кержаков Россия Премьер-лигасининг энг яхши уч футболчиси дея - Еременко, Дзюба ва Бакаевни танлади. Бу борада сиз қандай фикрдасиз?», - дея журналист томонидан берилган саволга Панов қуйидагича жавоб берди:

«Бакаев маласида қўшиламан. Аммо унинг ҳали ёш эканлиги ва барқарор тўп сурмаётганлиги боис, иккинчи ўринга қўяман. Учинчи ўринга эса «Локомотив»нинг польшалик футболчиси Криховякни танлайман. Чемпионатнинг биринчи рақамли футболчиси эса – Шомуродов», - дея жавоб берган россиялик таниқли собиқ ҳужумчи.

Маълумот учун, Элдор Шомуродов ушбу мавсумда 11та голи билан Артём Дзюбадан сўнг Россия чемпионатининг энг яхши иккинчи тўпурари бўлиб турибди.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Халқ банкининг «Омад кулганда» лотереяси натижалари 13 февраль куни эълон қилиниши ҳақида хабар берилди
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Мавзуга оид янгиликлар
Дзюба — Россиянинг энг яхши футболчиси, Шомуродов – тўртинчи
Дзюба — Россиянинг энг яхши футболчиси, Шомуродов – тўртинчи
24.12.19, Спорт
Шомуродов Россия премьер-лигаси тўпурарлар пойгасида 1-ўринга чиқиб олди
Шомуродов Россия премьер-лигаси тўпурарлар пойгасида 1-ўринга чиқиб олди
12.08.19, Спорт
Элдор Шомуродов РПЛ биринчи давраси рамзий терма жамоасида!
Элдор Шомуродов РПЛ биринчи давраси рамзий терма жамоасида!
05.11.19, Спорт
Элдор Шомуродов премьер-лиганинг август ойидаги энг яхши футболчиси бўлишга номзод
Элдор Шомуродов премьер-лиганинг август ойидаги энг яхши футболчиси бўлишга номзод
02.09.19, Спорт
"Зенит" ўз майдонида "Ростов"ни тор-мор келтирди
"Зенит" ўз майдонида "Ростов"ни тор-мор келтирди
19.10.19, Спорт
Артем Дзюба Россияда йилнинг энг яхши футболчиси деб тан олинди
Артем Дзюба Россияда йилнинг энг яхши футболчиси деб тан олинди
25.12.18, Спорт

Спорт янгиликлари

“Бунёдкор”га ўтиш имконияти, Друловичнинг ўзгариб қолгани, узоқдан бериладиган зарбалар – Дилшод Саитов
“Бунёдкор”га ўтиш имконияти, Друловичнинг ўзгариб қолгани, узоқдан бериладиган зарбалар – Дилшод Саитов
15 апреля 2020
0
Златко Далич БААга қайтиши мумкин
Златко Далич БААга қайтиши мумкин
15 апреля 2020
0
«Янги Маҳрезни қўлдан бой берманг!» - Россия клубларидан Жасур Яхшибоевга эътибор қаратиш сўралди
«Янги Маҳрезни қўлдан бой берманг!» - Россия клубларидан Жасур Яхшибоевга эътибор қаратиш сўралди
14 апреля 2020
0
ОФК бир қарорга келди. Май ва июнь ойига режалаштирилган ўйинлар...
ОФК бир қарорга келди. Май ва июнь ойига режалаштирилган ўйинлар...
14 апреля 2020
0
Коронавируснинг таъсири, Хитойдаги ҳаёти, Чанчунгдаги фаолияти ва бошқалар - Самвел Бабаян билан суҳбат
Коронавируснинг таъсири, Хитойдаги ҳаёти, Чанчунгдаги фаолияти ва бошқалар - Самвел Бабаян билан суҳбат
14 апреля 2020
0
Зидан янги мавсумда "Реал" таркиби қандай бўлишини хоҳлаяпти?
Зидан янги мавсумда "Реал" таркиби қандай бўлишини хоҳлаяпти?
14 апреля 2020
0
Тожикистонда ўтказаётган йиллари, футболимиз ҳақидаги мақтов ва Суперлигамизда ишлаш истагидаги сербиялик Никола Лазаревич!
Тожикистонда ўтказаётган йиллари, футболимиз ҳақидаги мақтов ва Суперлигамизда ишлаш истагидаги сербиялик Никола Лазаревич!
14 апреля 2020
0
Ўзбекистон миллий терма жамоаси жаҳон чемпионатига қандай чиқади? Бунинг йўли борми?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси жаҳон чемпионатига қандай чиқади? Бунинг йўли борми?
14 апреля 2020
0